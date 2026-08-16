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Aura mizí a bída se protahuje. Roddick popsal, co musí Sabalenková udělat, aby do US Open vstoupila jako favoritka

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Za necelé tři měsíce zvládla vyhrát Brisbane, Indian Wells i Miami a zapsala se do historie jako pátá žena se ziskem takzvaného Sunshine Double. Od té doby se Aryna Sabalenková nepodívala ani do jednoho finále. Bývalý americký hráč Andy Roddick přesto tvrdí, že do US Open může vstoupit jako favoritka. Podmínka je ale jediná a jasná.
Aura mizí a bída se protahuje. Roddick popsal, co musí Sabalenková udělat, aby do US Open vstoupila jako favoritka

Aura mizí a bída se protahuje. Roddick popsal, co musí Sabalenková udělat, aby do US Open vstoupila jako favoritka

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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