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Netradiční způsoby využití citronu. Odteď bude tuto potravinu kupovat ve velkém

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Citron často konzumujeme zejména v zimních měsících, protože věříme, že nám pomůže posílit imunitu. Citron je skutečně nabitý vitamínem C, takže je to správná volba. V létě zase dokáže citron osvěžit každý nápoj. Citronovou kůru používáme spolu se šťávou k dochucení dezertů a omáček. Citron má ale mnohem více způsobů použití. A na ty často zapomínáme.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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