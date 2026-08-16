Chameleon Love Islandu Hejdová: Zorka udává módní trendy a nebojí se pořádně odvázat

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Móda je v jejím případě téměř stejně očekávaná jako dění ve vile. Zorka Hejdová (36) se během moderování Love Islandu pravidelně mění v nepřehlédnutelnou módní ikonu a její outfity patří k nejdiskutovanějším prvkům celé reality show. Nechybí výrazné barvy, odvážné střihy, flitry i modely od českých návrhářů. Čím nás překvapí tentokrát?
Zorka Hejdová je módní ikona
Zorka Hejdová si během let vybudovala pověst jedné z nejvýraznějších módních tváří české televizní obrazovky. Zatímco v soukromí dává přednost spíše minimalismu, před kamerami Love Islandu jako by platila úplně jiná pravidla. Právě exotické prostředí a atmosféra seznamovací reality show jí umožňují experimentovat s módou mnohem více než při klasickém moderování. A diváci už dobře vědí, že když Zorka přichází k pověstnému ohništi, neřeší se pouze to, jaký zvrat soutěžící čeká. Velkou pozornost poutá také to, co má moderátorka na sobě.
Z outfitů se stala součást Love Islandu
Známá moderátorka během jednotlivých sezon Love Islandu předvedla desítky stylingů a postupně se z její televizní garderoby stala téměř samostatná součást show. V minulosti se nebála výrazných barev, flitrů, třpytek, neobvyklých střihů ani extravagantních doplňků. Sama přitom opakovaně zdůrazňovala, že do výběru modelů aktivně zasahuje.
"Mám právo veta a o to víc mě vždy pobaví, když někdo napíše, co to na mě zase oblékli. No, oblékla jsem to na sebe já! Stylingy vybíráme měsíce dopředu s mou dvorní stylistkou Danielou Pilnou a snažíme se to každý rok posunout o level dál. Chápu, že některé výraznější proměny se nemusí líbit všem, ale já si stojím za tím, že tahle show si zaslouží špetku extravagance," řekla v minulosti Hejdová pro TV Nova. Extravagance k show patří
Právě odvážnější módní kreace občas rozdělují diváky. Zatímco jedni jsou z jejích outfitů nadšení, jiní mají k výrazným modelům výhrady. Hejdová ale kritiku bere s nadhledem. Love Island je podle ní show, která si extravaganci může dovolit. Sama ostatně přiznala, že některé její módní proměny nemusí být pro každého, za svou volbou si však stojí.
"Je to show!" vysvětlovala pro TV Nova tehdy s tím, že právě při Love Islandu chce s týmem vytvářet výrazný vizuální svět a nebojí se odvázat. Desítky modelů a hodiny příprav
Za několika minutami, během kterých diváci Zorku vidí před kamerou, se přitom skrývají dlouhé hodiny příprav. V jedné z předchozích sezon vzniklo více než čtyřicet kompletních stylingů, z nichž se přibližně třicet skutečně dostalo na obrazovku. Při jejich přípravě navíc nejde jen o to, aby šaty dobře vypadaly. Oblečení musí fungovat před kamerou, zapadat do prostředí vily a zároveň nesmí komplikovat samotné natáčení. K modelu je také nutné vybrat boty a šperky a následně sladit také účes a make-up. Otázkou zůstává, čím nás Hejdová během moderování Love Islandu překvapí tentokrát.
Na její outfity z minulých sezon se můžete podívat v naší fotogalerii. Zdroj: Aplausin.cz/TV NOVA