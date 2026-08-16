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Chameleon Love Islandu Hejdová: Zorka udává módní trendy a nebojí se pořádně odvázat

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Móda je v jejím případě téměř stejně očekávaná jako dění ve vile. Zorka Hejdová (36) se během moderování Love Islandu pravidelně mění v nepřehlédnutelnou módní ikonu a její outfity patří k nejdiskutovanějším prvkům celé reality show. Nechybí výrazné barvy, odvážné střihy, flitry i modely od českých návrhářů. Čím nás překvapí tentokrát?
Zorka Hejdová udává módní trendy.

Zorka Hejdová udává módní trendy.

Zdroj: TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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