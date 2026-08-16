Sex, lásko, díky, napsal jí manžel na dveře ložnice. Arichteva prozradila, jak po 13 letech funguje jejich manželství

Všechno začalo telefonátem z neznámého čísla. Biser Arichtev, tehdy režisér seriálu Vyprávěj, zavolal mladé herečce s nabídkou role. Veronika přišla na casting, na place byla nervózní, ale chemie mezi nimi fungovala od první klapky. Z pracovního setkání vyrostl vztah, ze vztahu zásnuby v Thajsku a v létě 2013 svatba; „ano“ padlo ve čtvrtek v pět odpoledne. Dnes, po třinácti letech, dvou kariérách pod jednou střechou a synovi Lukovi, mluví Arichteva o manželství bez příkras. Sehraná dvojka, říká. Ale dvojka, která musí na sebe vědomě dávat pozor.
Lístek na pračce, odpověď na dveřích
Slavný vzkaz „Sex, lásko, díky“ nebyl žádný skandální výkřik. Podle staršího příspěvku na sociální síti šlo o odpověď na její praktický lístek „Prádlo, lásko, díky“, kterým manžela žádala o vyklizení pračky. Bisi reagoval po svém, připevnil na dveře ložnice svou verzi. Veronika to tehdy sdílela jako důkaz, že i z domácího provozu se dá udělat flirt. A přesně tenhle princip u nich funguje dodnes: drobné vzkazy po bytě, krátké lístečky, nadsázka místo velkých slov. Podle TV Nova jde o pravidelný rituál, ne o jednorázový instagramový vtip.
Rituály, které drží paměť vztahu
Arichtevovi si každý rok připomínají výročí svatby konkrétním způsobem, pouštějí si svatební video a vracejí se ke vzpomínkám na den, kdy to začalo. V únoru 2025 se vrátili i na místo zásnub v Thajsku, tentokrát už i s pětiletým Lukou. Místo, kde ji Bisi před lety požádal o ruku, tak dostalo novou vrstvu.
Redakce VIPŽivot připomíná, že v rozhovorech Veronika opakovaně zmiňuje několik věcí, které považuje za nosné:
- Přímá komunikace, s Bisim si říkají věci na rovinu, v práci i doma. Když spolu točí, je otevřenější, než by byla s jiným režisérem.
- Plánovaný čas ve dvou, po narození Luky v září 2020 se z páru stala logistická jednotka. Hlídání, práce, večery s dítětem. Partnerský čas musí aktivně plánovat, sám od sebe nepřijde.
- Humor jako pojivo, nadsázka, vzájemné rypání, schopnost nebrat se smrtelně vážně.
Žádný z těchto bodů není drahý ani exkluzivní. Právě proto jsou přenositelné.
Rok, který je zlomil
Za obrazem fungujícího páru stojí i zkouška, o které Veronika promluvila na podzim 2025. V pokročilé fázi těhotenství přišli o druhé miminko. Na sociální síti tehdy napsala, že držet syna poprvé v náručí a pak ho nechat jít ji zlomilo. Následovaly probrečené hodiny, terapie a, jak sama popsala, dlouhé večery a noci promluvené s manželem. Právě ty společné hovory ukazují, že jejich vztah v krizi nesklouzl k mlčení, ale k sobě. Podle pozdějšího vyjádření na TN.cz šlo o nejtěžší období, jakým spolu prošli.
Sehraná dvojka, ne bezchybný pár
Arichteva nikde nepředstírá, že třináctiletý vztah běží na autopilota. Sama přiznává, že partnerství by si zasloužilo víc péče, než kolik mu zbývá po práci a rodičovství. Když ale mluví o Bisim, nemluví o dokonalém manželovi, mluví o člověku, se kterým se dá sedět v tichu i v krizi. A který na dveře ložnice napíše přesně to, co situace potřebuje.
Třináct let, jeden lístek na pračce a jeden na dveřích. Někdy stačí tak málo, aby bylo jasné, že to pořád funguje.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová