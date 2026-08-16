Do Ulice se vracejí dvě postavy z minulosti: Eddie jejich návrat ponese velmi těžce

Dvaadvacátá sezona
seriálu Ulice přináší několik návratů známých tváří a jedny z nejzajímavějších se odehrají přímo ve škole. Za katedru se znovu postaví profesor matematiky a fyziky Mojmír Kalina v podání Pavla Nového. Společnost mu bude dělat také němčinářka Marie Křížová, kterou hraje Monika Zoubková. A právě spojení těchto dvou pedagogů nabídne jeden z odlehčenějších momentů nových dílů. Kalina znovu usedne za katedru
Kalina se ve škole neobjeví náhodou.
Nastupuje jako náhrada za Magdu Procházkovou, která si od učitelské práce vzala roční pauzu. Magda ze seriálu nezmizí, jen se její život začne více točit kolem firemního účetnictví. Chce se také věnovat pomoci svému partnerovi Petrovi a jeho kamarádovi s podnikáním v kamionové přepravě. Kalinův návrat tak otevírá prostor pro nové školní situace, ale současně vrací do děje postavu, kterou diváci znají už z minulosti.
Nová sezona přitom nebude stát pouze na návratech. Na začátku se objeví také nové tváře a seriál rozehraje několik výraznějších příběhů. Jedním z nich bude blackout, který způsobí na známém náměstí pořádný zmatek.
Premiérové díly nové sezony jsou od 14. srpna dostupné na Oneplay a na obrazovkách Novy začínají 17. srpna.
Ulice vrací do hry dvě postavy z minulosti: Eddieho kvůli nim čekají těžké chvíle.
TV Nova
Křížová se vrací po nepříjemném odchodu
Do školního prostředí se vrací také Marie Křížová. Její předchozí působení skončilo ve chvíli, kdy ji ředitelka Soňa Čechová poslala na školení zaměřené na lepší komunikaci se studenty.
Křížová se nyní vrací zkušenější, ale její svérázná povaha rozhodně nezmizela. Právě ta se ukáže jako ideální základ pro překvapivé porozumění s Kalinou.
Oba učitelé totiž zjistí, že mají dost témat k hovoru. Dostanou se například k šachům nebo k tomu, jak o nich psal Karel Poláček. Křížová přidá i své poněkud neobvyklé koníčky. Vedle péče o francouzské buldočky se věnuje
sbírání předválečných českoněmeckých slovníků, ve kterých dokonce hledá překlepy. Pro Kalinu jde zjevně o zajímavé téma. Pro Eddieho, který s nimi sdílí kabinet, už podstatně méně. Eddie jejich nadšení dlouho nevydrží
Právě Eddie v podání Jiřího Panznera se stane pozorovatelem zvláštního souznění obou kolegů. Jejich debaty mu připadají natolik vzdálené jeho vlastnímu světu, že
raději kabinet opustí, než aby v hovoru pokračoval. Tvůrci tak do školní dějové linky přidávají lehčí humor vedle vážnějších témat, kterým se Ulice dlouhodobě věnuje.
Vedle Kaliny a Křížové se v nové sezoně výrazněji objeví také Patrik, partner Veroniky Maléřové.
Návraty známých postav tak budou jedním z prvků, na kterých začátek dvaadvacáté sezony staví, zatímco nové dějové linky přinesou další postavy a konflikty.
autorský text, TV Nova