Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Velké mechové jezírko. I na Rejvízu je patrné sucho

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
O faktu, že současná sucha jsou všudypřítomná, nelze nijak pochybovat. I sebevětší popírači oteplování planety nyní raději mlčí. My jsme vyrazili na pomezí Jeseníků a Rychlebských hor podívat se na Velké mechové jezírko, které se nachází nedaleko Rejvízu. I tady bylo sucho více než patrné. Pojďme ale od začátku, tedy od našeho příjezdu autem na samotný Rejvíz, který se stal výchozím bodem krátké procházky.
Velké mechové jezírko

Velké mechové jezírko

Zdroj: Radek Štěpán
Reklama
Další články z Svět cestovatele
Utajená diplomacie na ostří nože: Jak byl Václav Havel krůček od navrácení majetků sudetským Němcům
Utajená diplomacie na ostří nože: Jak byl Václav Havel krůček od navrácení majetků sudetským Němcům
V pasti na zmrzlé hoře bez zraku: Když slepého Žižku zachránil od jisté smrti mistrovský trik
V pasti na zmrzlé hoře bez zraku: Když slepého Žižku zachránil od jisté smrti mistrovský trik

V pasti na zmrzlé hoře bez zraku: Když slepého Žižku zachránil od jisté smrti mistrovský trik. Když se v...

Nechtěný suvenýr z dovolené: Kde všude na vás při cestách číhá svrab
Nechtěný suvenýr z dovolené: Kde všude na vás při cestách číhá svrab

O cestování řekl Irwin Shaw, že je to krásná věc, jestliže máme domov a kam se vrátit. S cestami za...

Kemp Vidlák: Skvělá holandská oáza přímo na Vysočině
Kemp Vidlák: Skvělá holandská oáza přímo na Vysočině

Chtěli byste si užít srpnového sluníčka někde u vody v kempu? Rádi byste soukromí, klid a maximální pohodu?...

Kam o víkendu na výlet, když bude přes 30 °C? Čtyří méně známá místa, kde se před vedrem schováte
Kam o víkendu na výlet, když bude přes 30 °C? Čtyří méně známá místa, kde se před vedrem schováte

O víkendu 15. až 16. srpna 2026 bude Česká republika opět rozpálena tropickými teplotami nad 30 ° C, které...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

SvetCestovatele.cz je online magazín pro všechny milovníky cestování – od dobrodruhů, kteří rádi vyrážejí do neznáma, až po pohodové cestovatele hledající inspiraci na víkendový výlet nebo rodinnou dovolenou. Přinášíme autentické tipy, ověřené rady a aktuální informace ze světa cestování, které...

Všechny články tohoto autora →
Svět cestovatele
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.