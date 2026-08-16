Kam na dovolenou na severní Moravě: 15 nejkrásnějších míst a tipů pro rok 2026

Pokud máte rádi aktivní dovolenou, můžete vyrazit na Praděd nebo Lysou horu. Rodiny s dětmi ocení Pustevny, ostravský Svět techniky nebo Valašské muzeum v přírodě. A jestli vás pěší výlety po několika dnech přestanou bavit, stačí zamířit do Velkých Losin, na hrad, do termálních bazénů nebo třeba za historií automobilky Tatra.
Připravila jsem proto 15 míst na severní Moravě a ve Slezsku, která dávají smysl spojit do delší dovolené i několika samostatných víkendů. Nechybí Jeseníky, Beskydy, Ostravsko, Opavsko ani Valašsko a přidávám i praktické informace, které se při plánování cesty v roce 2026 opravdu hodí.
Rychlé shrnutí: kam na severní Moravě vyrazit
- Za horami: Praděd, Lysá hora, Pustevny, Javorníky
- Za přírodou: Bílá Opava, Rešovské vodopády, Jeseníky
- S dětmi: Svět techniky, Landek Park, Pustevny, Rožnov pod Radhoštěm
- Za technikou: Dlouhé stráně, Dolní Vítkovice, muzea Tatra
- Za historií: Štramberk, Hukvaldy, Sovinec, Hradec nad Moravicí
- Za odpočinkem: Karlova Studánka a Velké Losiny
- Za valašskou atmosférou: Rožnov pod Radhoštěm a Velké Karlovice
Kdy vyrazit na severní Moravu
Na severní Moravu se dá cestovat prakticky celoročně, jen je dobré podle sezony správně vybrat část regionu. Od května do října bych se soustředila především na Jeseníky, Beskydy a další přírodní lokality. Červen a září bývají velmi příjemným kompromisem mezi počasím a návštěvností, zatímco v červenci a srpnu počítejte na Pradědu, Pustevnách nebo Lysé hoře s výrazně větším množstvím turistů.
Podzim je krásný hlavně v Jeseníkách. Lesy se začnou barvit, hlavní letní nápor poleví a kombinace túry s lázněmi v Karlově Studánce nebo termálními bazény ve Velkých Losinách začíná dávat ještě větší smysl. Jeseníky přitom nejsou jen sezonní destinací. Regionální turistický portál počítá s turistikou, relaxací i dalšími aktivitami během celého roku.
V zimě se těžiště přesouvá na lyžování, běžky a wellness. Některé turistické trasy ale v tomto období rozhodně nejsou dobrý nápad. Typickým příkladem je náročná stezka údolím Bílé Opavy. Správa CHKO Jeseníky zimní průchod náročnější částí nedoporučuje kvůli riziku uklouznutí a pádu.
Pokud chcete poznat hory, města i technické památky, vyhradila bych si alespoň pět až sedm dní. Severní Morava je rozlehlá a snažit se během jednoho víkendu zvládnout Praděd, Ostravu a Beskydy znamená strávit zbytečně mnoho času přesuny.
Kde se ubytovat na severní Moravě
Jednu univerzální základnu bych pro celý region nedoporučovala. Mnohem praktičtější je dovolenou rozdělit podle toho, kterou část chcete poznávat.
Pro Hrubý Jeseník, Praděd a Bílou Opavu jsou praktické Karlova Studánka, Malá Morávka nebo okolí Loučné nad Desnou. Jestli chcete kombinovat Dlouhé stráně s odpočinkem, dobře fungují také Velké Losiny.
Pro Beskydy bych vybírala mezi Ostravicí, Trojanovicemi, Rožnovem pod Radhoštěm a Velkými Karlovicemi. Každé místo nabízí trochu jinou dovolenou. Ostravice je vhodnější pro turistiku, Trojanovice pro Pustevny, Rožnov pro rodiny a poznávání Valašska a Velké Karlovice pro klidnější pobyt.
Ostrava je potom výbornou základnou pro industriální památky a kratší výlety po okolí. Statistiky za první čtvrtletí 2026 ostatně ukázaly, že právě Ostrava byla v Moravskoslezském kraji nejnavštěvovanější turistickou oblastí, následovaná Beskydami a Jeseníky.
Kam na dovolenou na severní Moravě: 15 míst, která stojí za návštěvu
1. Praděd: klasika Jeseníků, kterou má smysl zažít
Praděd je jedním z míst, která se v podobném přehledu prostě vynechat nedají. Se svými 1 492 metry je nejvyšší horou Moravy a Slezska a zároveň nejvýraznějším symbolem Hrubého Jeseníku. Když přeje počasí, výhledy z vrcholových partií jsou hlavním důvodem, proč sem míří tolik turistů.
Nemusíte přitom nutně absolvovat náročnou celodenní túru. Jednou z oblíbených variant je dostat se z oblasti Hvězdy směrem na Ovčárnu a odtud pokračovat na vrchol. Samotná závěrečná část vede po zpevněné komunikaci a patří k přístupnějším horským cestám. Oficiální turistický portál Jeseníků vede trasu Hvězda, Ovčárna a Praděd také mezi výlety bez bariér, byť upozorňuje na převýšení a místní nerovnosti.
Největší chybou je podcenit počasí. Nahoře může být výrazně chladněji než dole v údolí a podmínky se mění rychle. I v létě bych proto do batohu přidala lehkou nepromokavou vrstvu.
💡 Tip: Pokud vám nejde pouze o symbolickou fotografii u vrcholu, naplánujte si delší část dne. Nejhezčí zážitek z Jeseníků totiž často nezačíná na samotném Pradědu, ale až ve chvíli, kdy opustíte nejrušnější trasu a pokračujete po hřebeni.
2. Karlova Studánka a Bílá Opava: lázně dole, divoké hory nahoře
Karlova Studánka patří k nejhezčím místům v Jeseníkách už jen tím, jak odlišně působí od klasických horských středisek. Místo velkých hotelových komplexů tu najdete lázeňskou architekturu zasazenou do úzkého horského údolí a během několika minut můžete přejít z upraveného lázeňského prostředí do mnohem divočejší přírody.
Největším lákadlem pro aktivnější návštěvníky je naučná stezka Údolím Bílé Opavy. Celý doporučovaný okruh má přibližně 10,5 kilometru a jeho náročnější část vede přes dřevěné lávky, schody, žebříky, kameny a místa těsně kolem horské říčky. AOPK trasu označuje jako těžkou a u žlutě značené varianty doporučuje spíše výstup než sestup.
Tohle rozhodně není procházka s kočárkem ani nenáročná rodinná stezka. S menšími dětmi bych zůstala u Karlovy Studánky nebo zvolila jednodušší trasu. Jestli ale máte dobrou kondici a pevnou obuv, patří Bílá Opava k nejpůsobivějším pěším výletům v celé oblasti.
💡 Tip: Po dešti počítejte s kluzkými lávkami a kameny. Vyrazte raději ráno a před cestou zkontrolujte aktuální upozornění Správy CHKO Jeseníky.
3. Dlouhé stráně: technický unikát vysoko v horách
Dlouhé stráně jsou krásným příkladem toho, proč je severní Morava tak zajímavá. Nejedete sem pouze za přírodou, ale také za jedním z nejznámějších technických děl v České republice.
Přečerpávací vodní elektrárna nabízí dva hlavní návštěvnické okruhy. Kratší varianta zahrnuje elektrárnu a výjezd k dolní nádrži a trvá přibližně dvě hodiny. Delší okruh míří i k horní nádrži, funguje v sezoně od května do konce října a počítejte u něj přibližně se třemi hodinami. Rezervace probíhají prostřednictvím oficiálního rezervačního systému.
Právě rezervaci bych nepodceňovala. Dlouhé stráně nejsou místo, kam se vyplatí přijet bez přípravy a teprve na parkovišti řešit, co dál.
I bez exkurze je okolní krajina mimořádně zajímavá, ale pokud se chcete dozvědět, jak celý systém funguje a podívat se do technického zázemí, organizovaná prohlídka má mnohem větší smysl.
💡 Tip: Dlouhé stráně dobře spojíte s pobytem v Loučné nad Desnou nebo Velkých Losinách. Díky tomu můžete druhý den úplně změnit tempo a horskou techniku vystřídat za zámek nebo termální bazény.
4. Velké Losiny: zámek, ruční papír a termální voda
Pokud hledáte místo, kde lze bez dlouhého přejíždění strávit celý den, Velké Losiny patří k nejsnazším doporučením v Jeseníkách.
Začít můžete v historické ruční papírně. Papír se zde stále vyrábí tradičním manufakturním způsobem a základní prohlídka zahrnuje Muzeum papíru i vybraná výrobní pracoviště. Samotný okruh trvá přibližně hodinu a papírna je přístupná celoročně. V roce 2026 stojí základní prohlídka pro dospělého 220 Kč.
Jen kousek odtud stojí renesanční zámek Velké Losiny. V hlavním okruhu uvidíte dochované historické interiéry, arkádový ochoz i připomínku nechvalně známých čarodějnických procesů. V hlavní letní sezoně je zámek otevřen od úterý do neděle.
A potom přichází část dne, na kterou se bude těšit především vaše unavené tělo. Termální park nabízí devět termálních bazénů s vodou o teplotě až 36 °C. V hlavní sezoně 2026 stojí dospělého například 2,5hodinový vstup 450 Kč a celodenní 650 Kč.
💡 Tip: Velké Losiny bych klidně naplánovala jako odpočinkový den mezi dvěma náročnějšími horskými túrami
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5. Pustevny a Radhošť: nejznámější tvář Beskyd
Když se řeknou Beskydy, mnoho lidí si okamžitě představí právě Pustevny. Dřevěné stavby spojené se jménem architekta Dušana Jurkoviče vytvářejí prostředí, které se od běžného horského střediska výrazně liší.
Výhodou je snadná dostupnost. Z Ráztoky v Trojanovicích vede nahoru sedačková lanovka. Ceník platný od 1. června 2026 stanovuje zpáteční jízdné pro dospělého při online nákupu na 300 Kč, na pokladně na 320 Kč. Děti do čtyř let včetně cestují zdarma. Online jízdenka navíc platí šest měsíců od zakoupení, zatímco lístek z pokladny pouze v daný den.
Od Pusteven se nabízí nenáročná hřebenová cesta směrem k soše Radegasta a dále na Radhošť. Právě tahle kombinace je vhodná i pro návštěvníky, kteří chtějí horskou atmosféru, ale netouží po prudkém několikahodinovém stoupání.
Počítejte však s vysokou návštěvností. Letní víkendy a hezké podzimní dny bývají na Pustevnách opravdu rušné.
💡 Tip: Pokud můžete, přijeďte mimo víkend nebo hned ráno. Rozdíl v atmosféře bývá výrazný.
6. Lysá hora: pro ty, kteří si chtějí výhled zasloužit
Pustevny vám dovolí dostat se vysoko relativně pohodlně. Lysá hora funguje přesně opačně.
S nadmořskou výškou 1 323 metrů je nejvyšším vrcholem Moravskoslezských Beskyd a dlouhodobě patří k jejich nejnavštěvovanějším místům. Na vrchol vede několik variant z Ostravice, Malenovic, Krásné i dalších výchozích bodů.
Klasické trasy počítají se značným převýšením. Například varianta z Krásné přes Šebestýnu měří přibližně sedm kilometrů jedním směrem, překonává přes 800 výškových metrů a je hodnocena jako náročná.
Právě proto bych Lysou horu nezařazovala automaticky každému. Jestli hledáte pohodovou rodinnou procházku, Pustevny budou lepší. Pokud chcete opravdovou horskou túru a nevadí vám několik hodin stoupání, pak už Lysá hora dává mnohem větší smysl.
Na vrcholu se nacházejí horské chaty, meteorologická stanice a stanice Horské služby. Počasí si určitě ověřte předem, protože podmínky nahoře mohou být úplně jiné než v údolí.
7. Rožnov pod Radhoštěm: Valašsko na jednom místě
Valašské muzeum v přírodě není skanzen, který projdete za dvacet minut a pokračujete dál. Je to místo, na které si vyhraďte alespoň půl dne.
Muzeum je největším muzeem svého druhu v České republice a skládá se ze tří rozdílných areálů. Dřevěné městečko, Valašská dědina a Mlýnská dolina ukazují různé podoby života, architektury i tradičních řemesel na Valašsku.
Časová náročnost záleží na tom, kolik částí chcete vidět. Muzeum samo doporučuje počítat minimálně s 45 minutami na Dřevěné městečko, přibližně hodinou na Mlýnskou dolinu a alespoň 90 minutami na Valašskou dědinu.
S dětmi bych se podívala také na aktuální program. V průběhu roku se konají řemeslné akce, tvoření, folklorní programy i tematické víkendy. V srpnu 2026 například probíhá tradiční Starodávný jarmark.
💡 Tip: Pokud máte jen dvě hodiny, nesnažte se stihnout všechno. Vyberte si jeden areál a projděte si ho pořádně.
8. Štramberk: roubenky, Trúba a vůně perníku
Štramberk patří k místům, která vypadají dobře na fotografiích, ale ještě lépe fungují při obyčejné pomalé procházce.
Nad městem se tyčí válcová věž Trúba, pozůstatek někdejšího hradu, zatímco historickou část města tvoří mimo jiné soubor roubených domů z 18. a 19. století. Právě spojení svažitého terénu, dřevěné architektury a dominantní věže vytváří charakter, který jinde v regionu nenajdete.
A potom jsou tu samozřejmě Štramberské uši, tradiční místní perníkové pečivo. Město je s nimi spojeno natolik, že se jim věnuje i samostatná každoroční slavnost.
Štramberk doporučuji spojit s Kopřivnicí. Města leží blízko sebe, ale nabízejí úplně rozdílný typ zážitku. Dopoledne tak můžete chodit mezi starými roubenkami a odpoledne stát vedle obřích nákladních vozů Tatra.
9. Kopřivnice: Tatra není jen muzeum pro fanoušky aut
Do Kopřivnice bych poslala i člověka, který normálně automobilová muzea nevyhledává.
Muzeum nákladních automobilů Tatra zabírá přes 5 000 metrů čtverečních a prezentuje více než 80 vozidel a podvozků. Sídlí ve zrekonstruované bývalé slévárně automobilky, takže už samotný prostor má silnou industriální atmosféru. Vedle něj se nachází depozitář slavné Slovenské strely.
V centru Kopřivnice potom můžete navštívit samostatné muzeum osobních automobilů Tatra, které ukazuje vývoj osobních vozů značky. Lašské muzeum se zase věnuje mimo jiné Emilu a Daně Zátopkovým. Aktuální turistická nabídka města tak ve skutečnosti zahrnuje několik samostatných muzeí.
Právě díky tomu se dá Kopřivnice snadno přizpůsobit počasí. Když v Beskydech začne pršet, máte program na několik hodin vyřešený.
10. Hukvaldy: hrad, obora a Janáčkův kraj
Hukvaldy mají jednu velkou výhodu. Výlet nezačíná až za branou hradu.
Cesta vede krajinou kolem rozsáhlé obory a už samotný výstup vytváří příjemný půldenní program. Nahoře vás čeká velký hradní areál s hradbami, nádvořími a výhledy do podhůří Beskyd.
V roce 2026 stojí základní vstupné pro dospělého 120 Kč, snížené 75 Kč. Za komentovanou prohlídku se připlácí podle návštěvnické kategorie.
Hukvaldy jsou pevně spojené také se skladatelem Leošem Janáčkem a právě spojení hudební tradice, hradu a krajiny dává místu mnohem širší charakter než běžné hradní zastávce.
Pokud cestujete s dětmi, počítejte s výstupem do kopce. Není extrémní, ale s kočárkem nebo velmi malými dětmi bude cesta pomalejší.
11. Dolní Vítkovice: Ostrava, kterou si budete pamatovat
Pokud jste v Ostravě nikdy nebyli, nezačínala bych nákupním centrem ani klasickou procházkou po centru. Začněte v Dolních Vítkovicích.
Bývalý průmyslový areál dokázal proměnit vysoké pece, plynojem a další technické stavby v kulturní a vzdělávací prostor. Výsledkem je místo, které stále působí industriálně a syrově, ale zároveň je přístupné i rodinám.
Velký svět techniky nabízí čtyři stálé expozice na ploše zhruba 14 000 metrů čtverečních a samotná návštěva podle provozovatele běžně zabere čtyři až pět hodin. V roce 2026 stojí základní dospělá vstupenka 320 Kč a rodinné vstupné pro dva dospělé a až tři děti 1 140 Kč.
Pokud máte děti, klidně si na Dolní Vítkovice vyhraďte většinu dne. Snažit se spojit technické expozice, prohlídku areálu a další část Ostravy během několika hodin je zbytečně uspěchané.
💡 Tip: Před cestou kontrolujte aktuální provoz. Velké festivaly a jiné akce mohou dostupnost jednotlivých atrakcí měnit. V červenci 2026 byly například atrakce DOV během Colours of Ostrava několik dní uzavřené.
12. Landek Park a halda Ema: Ostrava trochu jinak
Pokud vás Dolní Vítkovice zaujmou, pokračujte ještě hlouběji do hornické minulosti Ostravy.
V Landek Parku můžete navštívit hornickou expozici a podívat se do prostředí bývalého dolu. Součástí areálu je také historická důlní doprava. Ceník platný od ledna 2026 stanovuje například malý okruh na 150 Kč pro dospělého a 410 Kč pro rodinu.
Úplně jiný zážitek nabízí halda Ema. Uměle vytvořený kopec vznikl navršením důlní hlušiny a dnes patří mezi netradiční ostravské vyhlídky. Oficiální turistický portál Ostravy ji pravidelně zařazuje do komentovaných procházek a upozorňuje na její stále aktivní vnitřní procesy.
Právě tady člověk nejlépe pochopí, že Ostrava není jen město, které svou průmyslovou minulost zakrylo. Naopak ji proměnilo v jednu ze svých nejzajímavějších turistických vrstev.
13. Opava a Hradec nad Moravicí: klidnější tvář Slezska
Opava má úplně jinou atmosféru než Ostrava. Je menší, klidnější a mnohem více postavená na historickém centru, parcích a městské architektuře.
Turistické informační centrum město představuje jako bílou perlu Českého Slezska a právě Opava je vhodná pro den, kdy nechcete absolvovat další horskou túru ani velkou atrakci.
Výlet bych ale rozšířila o Hradec nad Moravicí. Zámecký areál kombinuje Bílý a výrazný Červený zámek a rozsáhlé okolí. Hlavní návštěvnická sezona 2026 běží od jara do podzimu, přičemž během července a srpna jsou základní okruhy přístupné od úterý do neděle.
V roce 2026 navíc zámek připravil několik tematických výstav a kulturních akcí, takže se před cestou vyplatí projít aktuální program.
14. Sovinec a Rešovské vodopády: výlet pro milovníky klidnějších míst
Pokud se chcete vzdálit od nejnavštěvovanějších beskydských a jesenických center, zamiřte k hradu Sovinec.
Hrad je v sezoně 2026 otevřen od dubna do začátku listopadu a kromě klasického základního okruhu nabízí také samostatné prohlídky opevnění. Zajímavostí je 82 metrů dlouhá podzemní chodba, při jejíž návštěvě dostanete ochrannou přilbu a reflexní vestu.
Od sezony 2026 navíc vede z horního parkoviště k hradu přibližně půlkilometrová nová stezka, takže se návštěvníci nemusí spoléhat pouze na cestu podél silnice.
Výlet můžete spojit s Rešovskými vodopády. Národní přírodní rezervace chrání hluboce zaříznutý skalní kaňon říčky Huntavy, vodopády, peřeje i okolní přirozené lesní porosty.
Čekají vás schody, lávky a nerovný terén, takže doporučuji pevnější obuv. Právě kombinace Sovince a Rešovských vodopádů je podle mě ideální pro ty, kteří už Praděd a Pustevny znají a hledají něco méně očekávaného.
15. Velké Karlovice a Javorníky: když chcete na chvíli zpomalit
Velké Karlovice jsou dobrým závěrem celé cesty, protože tady nemusíte nic velkého dobývat ani stíhat.
Rozlehlá valašská obec leží v krajině mezi horskými hřebeny a pořád si zachovává roubené chalupy, drobné sakrální stavby i typickou podobu valašského údolí. Okolí je vhodné pro pěší výlety, cyklistiku i pohodovější rodinný pobyt.
Jedním z nenáročných cílů je rozhledna Miloňová. Dřevěná věž je vysoká 24 metrů, vyhlídková plošina leží ve výšce 20 metrů a rozhledna je přístupná celoročně. Vede k ní zelený turistický okruh a kolem prochází také dětská trasa.
Velké Karlovice mají smysl i v případě, že chcete několik dní kombinovat turistiku s wellness a gastronomií. A pokud přijedete v létě, vyplatí se zkontrolovat místní kalendář akcí. V roce 2026 tu probíhají koncerty, řezbářské setkání i další regionální program.
Severní Morava s dětmi: kam bych vyrazila jako první
Severní Morava je pro rodinnou dovolenou velmi dobře použitelná, jen bych se nesnažila s dětmi kopírovat itinerář určený pro dospělé turisty.
Pro malé děti bych vybrala Pustevny, Rožnov pod Radhoštěm, Velké Losiny nebo ostravský Svět techniky. Lanovka na Pustevny přepravuje také dětské kočárky za samostatný poplatek a děti do čtyř let včetně mají samotnou jízdu zdarma.
Svět techniky je výbornou variantou pro špatné počasí. Vedle hlavních expozic má samostatný Dětský svět zaměřený na děti přibližně od dvou do šesti let. Děti mladší dvou let do něj mají vstup zdarma.
V Rožnově zase funguje kombinace volného pohybu, historických staveb, zvířat, řemesel a sezonních programů. Valašské muzeum navíc během roku pořádá řadu akcí přímo určených rodinám.
Naopak Bílou Opavu bych s malými dětmi nevolila. Náročnější žlutá trasa obsahuje kluzké kameny, žebříky, schody i lávky a AOPK ji řadí mezi těžké turistické trasy.
Co na severní Moravě ochutnat
K severní Moravě a Valašsku patří i jídlo a byla by škoda skončit u univerzální pizzy vedle hotelu.
Ve Štramberku ochutnejte Štramberské uši, tradiční perníkové pečivo spojené přímo s historií města.
Na Valašsku hledejte frgály, kyselici a další regionální jídla. Největší smysl mají podle mě v prostředí, kde jsou součástí celého zážitku, tedy třeba při návštěvě Rožnova nebo během pobytu ve Velkých Karlovicích.
A v Jeseníkách bych místo honby za jednou konkrétní restaurací raději vybírala menší horské podniky podle aktuální trasy. U turistických oblastí se totiž provoz, otevírací doba i kvalita mohou měnit rychleji než samotné památky.
Praktické tipy pro dovolenou na severní Moravě
Nejdůležitější je nepodcenit vzdálenosti. Severní Morava a Slezsko nejsou jedna malá turistická oblast. Přesuny mezi Jeseníky, Ostravou a Beskydami vám mohou ukrojit značnou část dne.
Pokud máte týden, rozdělila bych cestu například na tři části. První dvě až tři noci Jeseníky, další dvě Ostravsko a poslední dvě Beskydy nebo Valašsko. Díky tomu nebude každý den začínat hodinovou či delší jízdou autem.
U nejznámějších horských lokalit přijíždějte ráno. Platí to především pro Pustevny, okolí Pradědu a nástupní místa populárních turistických tras.
U atrakcí s organizovanými prohlídkami si vše kontrolujte předem. Dlouhé stráně fungují přes rezervační systém, některé speciální prohlídky zámků mají omezenou kapacitu a provoz jednotlivých atrakcí v Ostravě se může měnit podle velkých akcí.
A nakonec jedna jednoduchá rada, která vám může zachránit celý pobyt: nechte si alespoň jeden den bez pevného programu. V horách vám plány může změnit počasí a na severní Moravě je naštěstí dost muzeí, lázní a technických památek, kterými lze horskou túru bez problémů nahradit.
Často kladené otázky
Kolik dní potřebujete na dovolenou na severní Moravě?
Pro jednu oblast stačí prodloužený víkend. Pokud ale chcete spojit Jeseníky, Ostravsko a Beskydy, počítejte alespoň s pěti až sedmi dny. Při kratším pobytu je praktičtější vybrat pouze jednu část regionu.
Jsou lepší Jeseníky, nebo Beskydy?
Záleží na typu dovolené. Jeseníky mají vysokohorský charakter, Praděd, lázně, Bílou Opavu a Dlouhé stráně. Beskydy jsou silnější kombinací horských túr, valašské kultury a míst jako Pustevny, Rožnov nebo Lysá hora. Pokud máte týden, nejlepší je část pobytu věnovat každému pohoří.
Dá se severní Morava zvládnout bez auta?
Ano, především při městském pobytu nebo cestování mezi většími centry. Ostrava je dobře použitelná jako základna pro veřejnou dopravu a některé beskydské výchozí body mají vlakové či autobusové spojení. U odlehlejších přírodních lokalit ale auto výrazně zvyšuje flexibilitu.
Kam na severní Moravě s malými dětmi?
Mezi nejjednodušší volby patří Pustevny, Valašské muzeum v přírodě, Velké Losiny a ostravský Svět techniky. U náročných tras, jako je žlutě značená stezka Bílou Opavou, je naopak potřeba dobře zvážit věk a kondici dětí.
Co je potřeba rezervovat předem?
Určitě doporučuji rezervaci u exkurze na Dlouhých stráních. U speciálních prohlídek hradů, zámků a sezonních akcí se vyplatí zkontrolovat dostupnost několik dní před cestou.
Kde je na severní Moravě nejlepší dovolená bez náročné turistiky?
Dobrou kombinaci nabízejí Velké Losiny, Rožnov pod Radhoštěm, Ostrava a Opava. Program zde můžete postavit na muzeích, památkách, lázních a kratších procházkách, takže nejste tolik závislí na kondici ani počasí.
Kam dál ze severní Moravy
Pokud bych měla celý region shrnout jednou radou, byla by jednoduchá: nesnažte se severní Moravu projet jako seznam atrakcí. Vyberte si dvě nebo tři základny a kolem nich plánujte jednotlivé dny.
Jeseníky fungují nejlépe jako kombinace hor a odpočinku. Ostravsko jako kontrast technických památek, města a hornické historie. Beskydy a Valašsko zase stojí na krajině, dřevěné architektuře, tradicích a pěší turistice.
Právě díky tomu se sem dá vracet opakovaně. Jednou kvůli Pradědu a Bílé Opavě, podruhé kvůli Pustevnám a Rožnovu a potřetí třeba jen kvůli klidnému víkendu ve Velkých Karlovicích. A to je podle mě mnohem lepší způsob, jak severní Moravu poznat, než se během jednoho týdne pokoušet odškrtnout úplně všechno.