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Kam na dovolenou na severní Moravě: 15 nejkrásnějších míst a tipů pro rok 2026

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Severní Morava a Slezsko patří k těm částem Česka, kde můžete během jedné dovolené vystřídat tolik rozdílných zážitků, až to místy působí jako několik cest v jedné. Jeden den stojíte na horském hřebeni v Jeseníkách, další objevujete valašské roubenky a o pár hodin později se procházíte mezi vysokými pecemi v Ostravě. Právě tahle různorodost je podle mě největší předností celého regionu.
Kam na dovolenou na severní Moravě: 15 nejkrásnějších míst a tipů pro rok 2026

Kam na dovolenou na severní Moravě: 15 nejkrásnějších míst a tipů pro rok 2026

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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