„Jsem tak trochu synem nizozemského fotbalu." Xavi vysvětlil, proč přijal nabídku reprezentace a jaké změny zavedePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
„Jsem tak trochu synem nizozemského fotbalu." Xavi vysvětlil, proč přijal nabídku reprezentace a jaké změny zavede
Český reprezentační obránce Štěpán Chaloupek by se mohl dočkat svého prvního zahraničního angažmá....
Od pádu, který ukončil jeho Tour, uplynuly téměř čtyři týdny. Od poslední zprávy o jeho stavu dva. Jonas...
Interně se o něm prý mluví jako o propadáku. Vůz RB22 zatím Red Bullu nepřinesl jediné vítězství a podle...
Za necelé tři měsíce zvládla vyhrát Brisbane, Indian Wells i Miami a zapsala se do historie jako pátá žena...
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