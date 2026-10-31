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Ruiny zapomenutého města Machu Picchu v Peru: Je obklopeno řadou tajemství, ani na jedno vědci stále neznají odpověď

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To, co zbylo z inckého města Machu Picchu, se nachází na svazích And v Peru. Ačkoli není úplně lehké se k němu dostat, každoročně do něj zavítá několik desítek návštěvníků. Město je obklopeno tajemstvími dosud nevyřešenými.
Ruiny zapomenutého města Machu Picchu v Peru: Je obklopeno řadou tajemství, ani na jedno vědci stále neznají odpověď

Ruiny zapomenutého města Machu Picchu v Peru: Je obklopeno řadou tajemství, ani na jedno vědci stále neznají odpověď

Zdroj: Serjio74b / Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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