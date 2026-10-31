Při obřadu ztratili řeč a oba se rozbrečeli. Jitka Čvančarová a Petr Čadek slaví 15 let manželství, které začalo jedním tancem

Kostel sv. Petra a Pavla v Mělníku, 24. září 2011, krátce po poledni. Jitka Čvančarová stojí před oltářem, má rudé slzavé oči a sotva dokáže vyslovit svatební slib. Vedle ní Petr Čadek šeptá jediné slovo: „Vydrž.“ Oba později přiznali, že je obřad zasáhl víc, než čekali, protože slib nahlas a z hloubi duše měl pro ně váhu, kterou si předem nedokázali představit. Letos uplynulo od té chvíle patnáct let a Čadek k výročí na Instagramu napsal větu, která zní skoro jako echo toho šeptání u oltáře: „Čas letí a neměnil bych ani vteřinu.“ Doprovodil ji profesionálními fotografiemi od Lucie Robinson. Pod postem se objevila blahopřání od Moniky Absolonové, Báry Nesvadbové nebo Mahuleny Bočanové.
Tanec, který nebyl ve StarDance
Zažitá verze příběhu říká, že se Čvančarová a Čadek poznali díky StarDance. Jenže to je zkratka, která přeskakuje podstatnou kapitolu. Ve skutečnosti se poprvé potkali na charitativním vánočním bazaru v pražském Lucerna baru, kde Jitka v aukci vydražila společný tanec s Petrem. Žádná kamera, žádné bodování porotců, jen jeden tanec pro dobrou věc.
Když se Čvančarová v roce 2010 objevila ve čtvrtém ročníku StarDance, tančila s Lukášem Hojdanem, ne s Čadkem. Ten měl svou StarDance za sebou už v roce 2007, kdy tvořil pár s Tatianou Vilhelmovou. Podle oficiálních podkladů České televize se tedy jejich cesty v soutěži nikdy přímo neproťaly. Show jejich příběh spíš zviditelnila, ale nezačala ho.
Z kamarádství přes přátelství k oltáři
Po vydraženém tanci se dál potkávali mezi společnými přáteli. Dlouho zůstávali kamarádi. Čadek později vzpomínal, že ho přitáhl její „živočišný“ naturel a překvapilo ho, jak se přitom stydí. Čvančarová sama říká, že je skvělé stavět lásku na přátelství, protože člověk druhého pozná dřív, než do vztahu vstoupí s očekáváními.
Svatbu oba rámovali ne jako začátek, ale jako potvrzení. Čadek tehdy doslova řekl, že obřad byl „jen důkazem toho, co prožívali už předtím“. Jitka byla v den svatby těhotná s dcerou Elenou Emilií. Přes slzy, rudé oči a šeptané „vydrž“ slib nakonec pronesla. A dodnes ho drží.
Patnáct let bez okázalosti
Co dělá jejich manželství v českém showbyznysu neobvyklým, není romantický začátek, takových příběhů koluje dost. Je to způsob, jakým se k soukromí staví. Čvančarová v roce 2025 pro Blesk výslovně řekla, že to, co právě o rodině prozradila, je maximum, a víc veřejnosti nedá. Děti cíleně neukazuje, detaily rodinného života filtruje.
Přitom vztah neidealizuje. V létě 2026 v rozhovoru pro Marianne, který neunikl pozornosti naší Redakce VIPŽivot, popsala dynamiku manželství jednou větou: „Někdy to jde do plusu a někdy do minusu, asi jako všude.“ Petra označila za svou protiváhu, klidnou sílu vedle vlastní intenzity. On na výročí nikdy nezapomene. Ona ví, že na vztahu se musí pracovat. Říkala to už v roce 2011. Po patnácti letech to opakuje.
Proč zrovna tenhle pár
Patnáct let manželství v prostředí, kde se vztahy rozpadají pod tlakem veřejného zájmu, je samo o sobě výkon. Čvančarová a Čadek ale přidávají ještě něco navíc: konzistenci. Motiv důvěry, práce na vztahu a vědomého držení slibu se v jejich rozhovorech opakuje napříč celou dekádou a půl, od prvního společného interview po svatbě až po letošní výroční post. Nemění narativ podle sezóny, nepřekrmují média dávkami intimity.
Jeden vydražený tanec v Lucerna baru, patnáct let manželství a pořád stejná slova. Někdy stačí málo, a hlavně u toho vydržet.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová