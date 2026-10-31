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Při obřadu ztratili řeč a oba se rozbrečeli. Jitka Čvančarová a Petr Čadek slaví 15 let manželství, které začalo jedním tancem

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Choreograf Petr Čadek připomněl patnácté výročí svatby vyznáním na Instagramu: „Neměnil bych ani vteřinu.“ Jejich příběh ale nezačal tak, jak si většina lidí myslí.
Při obřadu ztratili řeč a oba se rozbrečeli. Jitka Čvančarová a Petr Čadek slaví 15 let manželství, které začalo jedním tancem

Při obřadu ztratili řeč a oba se rozbrečeli. Jitka Čvančarová a Petr Čadek slaví 15 let manželství, které začalo jedním tancem

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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