Netflix chystá novou lechtivou romanci, která pobláznila TikTok. Knižní hit, který prodal 12 milionů výtisků, míří na obrazovky

Netflix si práva na knižní sérii Twisted zajistil už v lednu 2025. Podle magazínu Variety šlo o sedmimístnou částku a streamovací gigant získal kromě Twisted Love i všechna tři pokračování. Netflix se k obchodu tehdy nevyjádřil, autorka ho ale brzy potvrdila sama na Instagramu, jak připomíná módní magazín Marie Claire.
Série odstartovala v roce 2021 a kromě Twisted Love ji tvoří i Twisted Games, Twisted Hate a Twisted Lies. Dohromady se prodalo přes 12 milionů výtisků, první díl strávil 60 týdnů na žebříčku bestsellerů deníku New York Times a práva na překlad se prodala do 34 zemí.
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Největší sílu má ale série na TikToku, kde videa s hashtagem #twistedseries nasbírala přes dvě miliardy zhlédnutí. Netflix tak sází na podobný recept jako u Bridgertonových nebo seriálu Virgin River, které vznikly podle oblíbených romantických knih.
O čem je Twisted Love?
Oficiální popis projektu mluví o pikantní romantické sérii pro mladé dospělé, která sleduje čtyři nejlepší kamarádky a jejich zachmuřené protějšky. Všechny tíží temná tajemství z minulosti a k lásce se musí prokousat přes řadu překážek. Každá kniha přitom patří jedné z dvojic.
První díl vypráví o Avě Chen a Alexi Volkovovi, nejlepším kamarádovi jejího bratra, který na ni má dohlédnout. Čtenáři příběh milují hlavně kvůli oblíbenému motivu mrzouta a sluníčka. Chladný a nepřístupný hrdina se tu postupně láme pod vlivem dívky, která ho nebere tak vážně jako všichni ostatní.
Netflix podle autorky postupuje rychle
V rozhovoru pro web Screen Rant Ana Huang prozradila, že seriál je mnohem dál než filmová trilogie podle její fotbalové série Gods of the Game, kterou chystá Amazon MGM. Twisted Love se totiž začal vyvíjet dřív. „Nemůžu toho moc říct, ale postupujeme rychle,“ uvedla.
Obsazení zatím Netflix neoznámil. Autorka už dřív naznačila, že by ráda viděla i nové tváře, a podle Marie Claire tým před castingem čekal na hotový scénář.
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Huang má přitom jasno, co v seriálu chybět nesmí. Podle ní by se fanoušci bouřili, kdyby scenáristé sáhli na hlavní dějový oblouk knihy, detaily se prý ale měnit můžou. A pak jsou tu sladkosti red velvet, které Ava Alexovi nosí. Pro děj nejsou zásadní, čtenáři je ale berou jako ikonický obraz celé knihy.
Nejtěžší je podle autorky převést na obrazovku vnitřní svět postav. V knize čtenář chápe, proč hrdinové jednají tak, jak jednají, na obrazovce ale takový komentář chybí. Možná proto bude nutné upravit některé situace nebo dialogy, aby jejich záměry vyzněly jasněji.
Narážku na Harryho Pottera by vyškrtla
Rozhovor otevřel i citlivější téma. Twisted Love obsahuje přirovnání k Nagini, hadovi lorda Voldemorta, a na otázku, jestli by ho po kontroverzích kolem J. K. Rowling dnes z knihy vyškrtla, Huang odpověděla, že ano. V době psaní šlo podle ní o běžný popkulturní odkaz, dnes už si takové věci hlídá víc.
Čtenáři se mezitím dočkali další novinky. Dne 27. října vyšla kniha The Keeper, závěrečný díl fotbalové série Gods of the Game o brankáři a svobodném otci Noahu Wilsonovi.
Datum premiéry seriálu Twisted Love zatím Netflix neoznámil. Podle slov autorky ale fanoušci nemusí čekat věčnost.
Zdroje: Variety, Marie Claire, Screen Rant