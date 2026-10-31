Příští týden v seriálu Ulice: Těžká bitva o budoucnost, školníkova prořízlá pusa a obavy z opakování se minulosti

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Příští týden v seriálu Ulice opět nebude nouze o vyhrocené emoce a nečekaná odhalení. Školník Kaštan neuhlídal ústa a Veronika s Patrikem svedou těžkou bitvu o budoucnost svého pošramoceného vztahu. Značné napětí slibuje i další boj o Křečovice nebo rodinné starosti o dospívající dceru. Na obzoru se rýsují události, které zamíchají osudy mnoha obyvatel oblíbené čtvrti. Pondělí
Není to poprvé, co školník Kaštan vypustil z úst informace, které si měl raději nechat pro sebe. V dobré víře prozradil Michalovi citlivé tajemství týkající se Františky. Magda společně s Otíkem nakonec dokážou odhalit skutečné pozadí celého narůstajícího konfliktu. Zůstává velkou otázkou, jestli dotčená Františka najde ochotu si veškerá vysvětlení vůbec vyslechnout.
Úterý
Mladá Naty roste doslova před očima a rychle se mění v sebevědomou slečnu s vlastním osobitým světem. Jiřina tuto proměnu sleduje se značnými obavami v srdci. Vzpomínky ji vracejí do doby, kdy stejným věkem procházela Kamila a po těžkém období zůstala s malým miminkem zcela sama. Dospívající Natálie se tak bude muset postavit k údajnému rodinnému prokletí po svém.
Středa
Patrik se za žádnou cenu nechce smířit s rozpadem vztahu a Veroniky se nehodlá vzdát. Nepřestává doufat v její odpuštění a věří v šanci nechat svou ostudnou nevěru hluboko v minulosti. Po další velmi ostré hádce zlomená Veronika konečně vyhledá rameno nejlepší kamarádky Blanky. Její partner nachází potřebnou spřízněnou duši pro změnu v Luďkovi a oba nyní netrpělivě čekají na cenné rady od svých přátel.
Čtvrtek
Soňa moc dobře ví, že Mastný představuje v mocenském boji nesmírně nebezpečného soupeře. Rozhodne se jednat preventivně a potají začne shánět hlasy jednotlivých členů hnutí Za lepší Křečovice. Zkušený Mastný její postranní intriky pochopitelně velmi rychle odhalí. Soně nezbývá jiná možnost než znovu zaklepat u Jirky a doufat, že s ní zrovna on bude po tom všem ještě vůbec ochoten jednat.
Pátek
Milostný románek mezi Matoušem a Žofkou nabírá na obrátkách a navenek působí vše naprosto dokonale. Matouše ovšem uvnitř sžírají pochybnosti a nedokáže zahnat myšlenky na jejich příliš velký věkový rozdíl. Situaci nepřidává ani fakt, že Žofka dosud sdílí bydlení se svým bývalým přítelem Michalem. Dvojici čeká složité hledání porozumění v situaci, kdy se každý z nich nachází v odlišné životní fázi.
Premiérové díly seriálu
můžete sledovat každý všední den v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).