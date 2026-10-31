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Láska plná předsudků. Nový trailer Pýchy a předsudku ukazuje jiskření mezi Lizzy a Darcym

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Dvě století staré romantické drama stále dokáže rozbušit srdce a přimět člověka pochybovat o vlastních úsudcích. Nová adaptace Pýchy a předsudku (Pride and Prejudice) od Netflixu v čerstvém traileru zdůrazňuje především komplikovanou přitažlivost mezi Elizabeth Bennet a panem Darcym, kteří si k sobě hledají cestu přes vzájemné antipatie, nedorozumění a vlastní ješitnost. Šestidílná minisérie podle románu Jane Austen dorazí na streamovací službu 3. prosince a představí slavný příběh v hereckém ztvárnění Emmy Corrin (Koruna) či Jacka Lowdena (Slow Horses).
Láska plná předsudků. Nový trailer Pýchy a předsudku ukazuje jiskření mezi Lizzy a Darcym

Láska plná předsudků. Nový trailer Pýchy a předsudku ukazuje jiskření mezi Lizzy a Darcym

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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