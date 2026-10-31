Láska plná předsudků. Nový trailer Pýchy a předsudku ukazuje jiskření mezi Lizzy a Darcym

Dvě století staré romantické drama stále dokáže rozbušit srdce a přimět člověka pochybovat o vlastních úsudcích. Nová adaptace Pýchy a předsudku (Pride and Prejudice) od Netflixu v čerstvém traileru zdůrazňuje především komplikovanou přitažlivost mezi Elizabeth Bennet a panem Darcym, kteří si k sobě hledají cestu přes vzájemné antipatie, nedorozumění a vlastní ješitnost. Šestidílná minisérie podle románu Jane Austen dorazí na streamovací službu 3. prosince a představí slavný příběh v hereckém ztvárnění Emmy Corrin (Koruna) či Jacka Lowdena (Slow Horses).
Nová ukázka začíná rozhovorem Elizabeth, které blízcí říkají Lizzy, se starší sestrou Jane (Freya Mavor). Na střeše rodinného sídla Longbourn rozebírají dilema, které ženy v době Austen sžíralo: jak najít lásku, aniž by se z hledání partnera stala hlavní náplň jejich života. Do toho vstupuje paní Bennetová v podání Olivie Colman, jež pronáší slavnou úvodní větu románu: „Je všeobecně uznávanou pravdou…“ Pro ni je příchod každého svobodného a majetného muže především příležitostí zajistit budoucnost některé z jejích pěti dcer. V traileru se však pozornost brzy přesouvá k Elizabeth a Darcymu, mezi nimiž se od prvních setkání vznáší podráždění, zvědavost i přitažlivost, kterou si ani jeden nechce připustit.
Scenáristka Dolly Alderton, autorka seriálu Všechno, co vím o lásce, považuje právě emocionální nadčasovost za důvod, proč se k románu stále vracíme. „Rozpaky z vlastní rodiny, strach, že vám ujede vlak, obavy, že svět už nebude pro vaše děti tak bezpečným místem, jakým byl pro vás, nebo pocit trapnosti, když si uvědomíte, že jste někoho nesprávně odsoudili nebo že někdo nesprávně odsoudil vás,“ vypočítává scenáristka. Podle ní v příběhu poznáváme vlastní pocity bez ohledu na to, zda od jeho prvního vydání uplynulo několik let, nebo více než dvě století. Slavnou úvodní větu proto svěřila právě paní Bennetové: její posedlost výhodným sňatkem totiž není pouhým komickým odlehčením, ale odrazem světa, v němž budoucnost žen do značné míry závisela na tom, koho si vezmou.
V hlavních rolích se vedle Corrin a Lowdena objeví také Fiona Shaw, Rufus Sewell a další výrazné tváře britské herecké scény. Režie se ujal Euros Lyn, který má zkušenosti s romantickými zápletkami i dobovými světy, mimo jiné ze seriálů Srdcerváči a Jeho temné esence. Netflix slibuje klasicky pojatou adaptaci, která má oslovit jak čtenáře Austen, tak diváky, kteří se s jejími postavami setkají poprvé. Po devatenácti letech od premiéry slavné filmové verze Joea Wrighta s Keirou Knightley a Matthewem Macfadyenem tak dostává jeden z nejslavnějších milostných příběhů další příležitost najít si novou generaci fanoušků.
Austenovská romantika se přitom může do prosince rozehřívat už nyní. Do kin nedávno dorazilo nové Rozum a cit, další adaptace autorčina díla, která podobně jako Pýcha a předsudek ukazuje, že milostné zmatky, společenská očekávání a omezené možnosti žen nestárnou tak rychle jako dobové kostýmy. Netflix před Vánoci nabídne šest epizod, v nichž se Elizabeth a Darcy budou muset prokousat vlastní pýchou a předsudky, než zjistí, co k sobě skutečně cítí. Jejich cesta k lásce zůstává jednou z těch, u nichž diváci dobře vědí, kam směřuje — a přesto si ji chtějí prožít znovu.
Podívejte se na žebříček nejlepších romantických seriálů podle databáze Kinoboxu.
Zdroje: Netflix, Kinobox