Letíte na dovolenou s kufrem? Pokud nebudete na letišti včas, neodletíte

Na odevzdání kufru budou mít cestující méně času. Přepážky Ryanairu se nově uzavřou hodinu před plánovaným odletem.
Chystáte se na dovolenou s odbaveným zavazadlem a vybrali jste si pro svůj let známou nízkonákladovku? Už za pár dní stačí přijít na letiště o pár minut později a neodletíte.
Cestující, kteří
létají se společností Ryanair, si budou muset od 10. listopadu 2026 hlídat čas mnohem pečlivěji. Aerolinka totiž zkracuje dobu, během které lze na letišti odevzdat odbavené zavazadlo.
Přepážky se nově uzavřou
už 60 minut před plánovaným odletem, zatímco dosud stačilo stihnout limit 40 minut. Změna se týká všech letišť, na kterých Ryanair působí, včetně těch tuzemských. Letadlo odlétá v deset? V devět už musíte mít kufr odevzdaný
Představte si, že letíte na dovolenou
v 10 hodin dopoledne. Na letiště dorazíte v 8:50 a zamíříte k přepážce. Jenže před vámi stojí několik dalších cestujících a odbavení se protáhne.
Pokud se
do 9:00 nedostanete na řadu a kufr nestihnete odevzdat, máte problém. Přepážka se uzavře, přestože do odletu zbývá celá hodina.
Nestačí tedy být 60 minut před odletem na letišti.
Do této doby už musíte mít zavazadlo odbavené. Kdo lhůtu nestihne, riskuje odmítnutí zavazadla a v krajním případě i zmeškání letu. Máte palubní vstupenku v mobilu? Kufr stejně musíte odbavit
Pozor,
online check-in a odbavení zavazadla jsou dvě různé věci. Pokud máte palubní vstupenku v aplikaci Ryanair, znamená to, že jste odbaveni k letu. Jestliže ale cestujete s velkým kufrem, který přijde do zavazadlového prostoru, je potřeba ho včas fyzicky odevzdat na letišti.
Samotná palubní vstupenka vás tedy před nově zavedenou hodinovou lhůtou neochrání. Naopak cestující, kteří mají pouze
příruční zavazadlo a jsou odbaveni online, mohou zamířit rovnou k bezpečnostní kontrole. Nové pravidlo se jich nedotkne. Na odevzdání kufru budou mít cestující méně času. Přepážky Ryanairu se nově uzavřou hodinu před plánovaným odletem. Pozor také na online odbavení!
Změna letištních lhůt nijak neovlivní
online check-in. Ten Ryanair umožňuje nejpozději 2 hodiny před plánovaným odletem. Pokud máte zakoupené konkrétní sedadlo, můžete se odbavit už 60 dní předem. Při náhodném přidělení sedadla se online odbavení otevírá 24 hodin před odletem.
Kdo ho nestihne, musí využít odbavení na letišti, za které Ryanair běžně účtuje
55 eur za cestujícího (cca 1 350 Kč). U čtyřčlenné rodiny tak může jít o 220 eur navíc. Proč Ryanair mění pravidla?
Dopravce chce cestujícím ponechat více času na bezpečnostní a pasové kontroly. Zároveň rozšiřuje
samoobslužné kiosky, u kterých lze vytisknout zavazadlový štítek a odbavit kufr bez čekání na klasické přepážce.
Ani samoobslužné odbavení však neznamená, že můžete hodinový limit ignorovat. Pokud tedy odlétáte s Ryanairem
po 10. listopadu, zkontrolujte si před cestou čas odletu, dokončete online check-in a na letiště vyrazte s dostatečným předstihem. Zvlášť při cestě s dětmi nebo několika kufry se vyplatí mít dostatečnou rezervu. Použité zdroje: corporate.ryanair.com/news/ryanair-airport-check-in-bag-drop-to-close-at-60-mins-up-from-40-mins-from-nov-2026 help.ryanair.com/hc/cs/categories/1248881375553