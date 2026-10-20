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Letíte na dovolenou s kufrem? Pokud nebudete na letišti včas, neodletíte

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Chystáte se na dovolenou s odbaveným zavazadlem a vybrali jste si pro svůj let známou nízkonákladovku? Už za pár dní stačí přijít na letiště o pár minut později a neodletíte.
Žena čekající na letišti s cestovními doklady a zavazadlem

Žena čekající na letišti s cestovními doklady a zavazadlem

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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