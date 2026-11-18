Rozhodčí mávl rukama nad ležícím šampionem a muž, který se v tu chvíli stal mistrem světa, si zakryl obličej. Matty Askin nestál nad poraženým soupeřem jako chladný exekutor. Spíš jako někdo, komu se vrátilo něco, co už dávno odepsal. Druhý knockdown ukončil obhajobu Marka Martinjaka a z profesionální kariéry staré 18 let udělal první světový pás. Čísla, která v jeho vyprávění chybějí, dohledala redakce MMAmag v listině z vážení 2 dny před turnajem.
Dvakrát k zemi a bylo po obhajobě
Turnaj BKB 61 se konal 14. listopadu 2026 v londýnské hale Indigo. Matty Askin, 37letý britský bojovník a bývalý britský šampion v křížové váze s boxerskou bilancí 23-4-1, šel do zápasu proti obhájci titulu v kategorii bridgerweight. Chorvat Marko Martinjak měl před zápasem bilanci 13-2 a pás držel zhruba 13 měsíců.
Podle oficiálních výsledků BKB šel obhájce poprvé k zemi v závěru prvního kola a podruhé necelou minutu po začátku druhého. Konec přišel knockoutem ve 2. kole v čase 0:43.
BKB Bare Knuckle je britská organizace boxu bez rukavic. Její pravidla povolují údery holou pěstí, kopy a zápasnické techniky mezi legální techniky nepatří. S MMA tedy tenhle sport nespojuje nic kromě toho, že se v něm bije.
A ještě jedna věc, která celý výsledek posouvá: Askin měl před titulovým zápasem v BKB za sebou jediný start. Nejsilnější číslo toho večera ale nevzniklo v trigonu.
Dvě čísla, mezi kterými je celý Askinův návrat
V rozhovoru Askin popsal, že v nejhorším období mimo sport vážil 23 stone, tedy zhruba 146 kilogramů. Na vážení před BKB 61 u jeho jména stálo 101,7 kilogramu, u Martinjaka 100,1 kilogramu a oba limit splnili.
Redakce MMAmag postavila vedle sebe jeho vlastní číslo a listinu z vážení zveřejněnou 13. listopadu 2026 a rozdíl přepočítala do kilogramů.
|Údaj
|Hodnota
|Odkud pochází
|Váha v období mimo sport
|146,1 kg
|Askinovo vlastní tvrzení
|Oficiální váha před BKB 61
|101,7 kg
|vážení z 13. 11. 2026
|Rozdíl
|44,4 kg
|výpočet redakce MMAmag
Pozor na jednu věc. Výchozí číslo je jeho výpověď, cílové číslo stojí v dokumentu. Jak přesně váhu srazil, článek nepopisuje a popisovat nebude.
Sám přitom tvrdí, že za tím rozdílem nestojí trénink, ale roky, o kterých podle svých slov většina lidí nic neví.
Co Askin řekl o letech mimo ring
Server British Boxing News publikoval 4. listopadu 2026 Askinova slova o konci boxerské kariéry. „Po konci kariéry jsem šel špatnou cestou, nevěděl jsem, kde jsem ani kdo jsem. Když jsem měl jeden drink, nedokázal jsem přestat. Byl jsem závislý,“ řekl tehdy. Jde o jeho vlastní výpověď, ne o ověřenou lékařskou skutečnost.
Po výhře nad Martinjakem přibyla druhá vrstva. Podle serveru Bloody Elbow britský boxer popsal, že v tom období vážil 23 stone, jedl, pil a tu a tam zvedl nějakou činku, že byl velký pijan, že měl potíže se zákonem a že je ženatý a má tři děti. Citace v článku stojí na verzi Bloody Elbow a zůstávají Askinovým tvrzením.
Jak dlouhá ta pauza byla, jde dopočítat. V profilu na BoxRecu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, je jeho poslední zápas v rukavicích datován zářím 2018, první start v BKB má 25. července 2026. Mezi oběma daty uplynulo zhruba 7 let a 10 měsíců, k titulovému zápasu pak přesně 8 let a 2 měsíce.
Proč dostal šanci na pás hned ve druhém zápase
ANALÝZA Titulová šance ve druhém startu není v bojových sportech běžná měna. Askin do ní šel s bilancí 1-0 proti obhájci, který v organizaci odpracoval 15 zápasů. Organizace mimo hlavní proud staví karty na jména, která si divák pamatuje, a bývalý britský šampion s příběhem o návratu je přesně takové jméno.
Je potřeba říct i to, co ten titul není. V klasickém boxu měl Askin podle BoxRecu britský pás a zápasy o regionální tituly, světový titul uznávané boxerské organizace v jeho záznamu není. Mistr světa se tu vztahuje výhradně k bare knuckle a k organizaci BKB, která svůj pás označuje jako BKB Bridgerweight World Championship.
Hodnota té výhry proto nestojí na slovu „světový“, ale na tom, koho Askin porazil a odkud k tomu zápasu došel. Že jde o nejtvrdší bojový sport na světě, je jeho vlastní hodnocení, nikoli fakt.
Zůstávají dvě čísla na jedné váze: 146 kilo, která přiznal, a 101,7 kilogramu, se kterými v Londýně vystoupil k pásu. To druhé stojí v dokumentu. To první dává prvnímu smysl.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková