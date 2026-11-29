Poslední záběr Stipeho Miocice, 44letého amerického bojovníka v těžké váze (do 120,2 kg) s bilancí 20-5, z klece je nemilosrdný. 16. listopadu 2024, hlavní zápas UFC 309, turnaje největší světové MMA organizace, v newyorské Madison Square Garden, kop z otočky a údery, konec ve 3. kole v čase 4:29. Tehdy si vzal mikrofon a řekl, že končí. Teď mluví o návratu znovu, jenže ho nestaví na rivalovi ani na nedokončeném účtu. Redakce MMAmag nahlédla do přepisů, ve kterých ta věta zazněla, a porovnala ji s tím, co týž muž říkal před dvěma lety.
Jednu podmínku si postavil hned
Výrok padl v rozhovoru pro sázkový web Casino.org. Přepis zveřejnil 24. listopadu 2026 server FightBook MMA, o den později z něj citoval MMA Fighting. Obě média výrok připisují témuž rozhovoru a v jádru citace se shodují.
„Za hodně peněz. Myslím, že vždycky existuje možnost vrátit se z důchodu. Nikdy neříkej nikdy. Pravděpodobně bych bojoval s kýmkoli. Nikdy mi moc nezáleželo na tom, s kým bojuju, takže nemám vysněný zápas. Ale pokud by ve hře bylo hodně peněz, určitě bych to udělal.“
Z citace plyne dvojí. Číslo Miocic nevyslovil. A obvyklý motiv comebacku, tedy jméno soupeře, popřel sám a dobrovolně.
Problém je, že tentýž muž před dvěma lety do mikrofonu řekl pravý opak.
Dvě věty, mezi nimi dva roky
17. listopadu 2024, hned po prohře na UFC 309, se ho v kleci ptal komentátor Joe Rogan, co bude dál. „Končím. Věším rukavice na hřebík. Odcházím do důchodu. Díky bohu,“ odpověděl podle MMA Fighting. Mezi tímto „končím“ a nynějším „nikdy neříkej nikdy“ leží dva roky a sedm dní. Redakce MMAmag postavila oba přepisy vedle sebe.
Měřítko, o jakých penězích se u Miocice v jeho nejlepších letech mluvilo, existuje. Za obhajobu na UFC 220 v lednu 2018 měl podle údajů úřadu státu Massachusetts garantovaných 13,37 milionu Kč (600 000 dolarů), za UFC 226 v červenci 2018 podle výplatní listiny Nevadské atletické komise 16,71 milionu Kč (750 000 dolarů). Obě čísla zveřejnilo MMA Fighting a jde o zveřejněné garance, ne o celkový příjem.
A je tu jedno jméno, které v jeho odpovědi padlo dvakrát. Nejdřív jako nejtěžší soupeř kariéry, podruhé jako muž, který tu kariéru ukončil.
Čtyři z posledních pěti zápasů měly dvě tváře
Na otázku po nejtěžších soupeřích jmenoval Daniela Cormiera a Jona Jonese. U druhého z nich vysvětlil proč. „Jones byl prostě hodně mazaný. Je neuvěřitelně chytrý a vždycky měl dobrý plán na zápas. Kvůli téhle schopnosti bylo opravdu těžké se na něj připravit. Vždycky viděl svoje příležitosti a využil je díky chytrému a dobře provedenému plánu,“ řekl Miocic.
|Soupeř
|Turnaj a datum
|Výsledek pro Miocice
|Jon Jones
|UFC 309, 16. 11. 2024
|prohra TKO, 3. kolo, 4:29
|Francis Ngannou
|UFC 260, 27. 3. 2021
|prohra KO, 2. kolo
|Daniel Cormier
|UFC 252, 15. 8. 2020
|výhra jednomyslným rozhodnutím
|Daniel Cormier
|UFC 241, 17. 8. 2019
|výhra TKO, 4. kolo
|Daniel Cormier
|UFC 226, 7. 7. 2018
|prohra KO, 1. kolo
Ze soupisu zápasů na Sherdogu, který redakce MMAmag prošla, plyne, že tahle dvě jména tvoří čtyři z pěti posledních zápasů jeho kariéry. S Cormierem skončila vzájemná série 2-1 pro Miocice. Poklona Jonesově taktice tedy není zdvořilost: je to popis kopu z otočky a úderů, po kterých bylo podle oficiálního výsledku UFC v čase 4:29 třetího kola hotovo. Zbývá otázka, co z téhle věty reálně plyne.
Co z té věty zůstane, až doznějí titulky
ANALÝZA Znamená „nikdy neříkej nikdy“ comeback? Neznamená. FightBook MMA v textu z 24. listopadu 2026 výslovně píše, že Miocicovy komentáře nechávají otevřené dveře k návratu, ale neoznamují naplánovaný zápas ani odvetu s Jonesem. V profilu bojovníka na webu UFC redakce MMAmag dohledala status ukončené kariéry, ne nový termín.
Miocic nenabízí příběh, nabízí dostupnost. Bez rivality a bez odvety zůstává jediná proměnná nabídka, a tu zatím nikdo veřejně na stůl nepoložil. Dvě čísla přitom tlačí její výši opačnými směry: 44 let a dvě poslední prohry ukončené před limitem.
Dveře do klece tedy zůstaly pootevřené. Jen na nich visí cenovka, kterou nikdo nepřečetl, protože ji Miocic nenapsal.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka