Americký boxer Jake Paul umí soupeře dostat do úzkých dřív, než se spolu sejdou v ringu. Stačí mu mikrofon na tiskové konferenci a jedna nabídka: vsaď celou výplatu, při výhře bereš dvojnásobek, při prohře neodejdeš s ničím. Tyron Woodley tuhle nabídku dostal v roce 2021 a jako jeden z mála ji neodkýval. Cédric Doumbé na pódiu v Dubaji kývl a pak to vzal zpátky. Redakce MMAmag prošla bodovací lístky z Woodleyho prvního zápasu s Paulem i výplaty, které atletická komise státu Ohio sdělila médiím, a dopočítala, o kolik peněz tehdy v sázce šlo.
Co Paul nabízí soupeřům kromě pěstí
Tyron Woodley, 44letý americký bojovník ve velteru (do 77 kg) s bilancí 19-7-1 v MMA a bývalý šampion UFC, popsal princip té nabídky v rozhovoru pro web Ignition Poker. „Jake má rád sázky,“ řekl. Jeho výroky přinesl 27. listopadu 2026 Yahoo Sports s odkazem na tento rozhovor.
Proč Woodley v roce 2021 odmítl? „Část mě byla dost přesvědčená, že vyhraju. Ale druhá část si říkala: co když tě roztrhnou? Co když rozhodčí řeknou, že jsi prohrál, i když jsi vyhrál? Pak odcházím naštvaný, a ještě naštvanější, protože nemám svoje peníze,“ vysvětlil. Jeho obava mířila na rozhodčí, ne na vlastní pěsti.
K Doumbému má jasno. „S mým egem by to byla zatraceně jednoduchá sázka. Nemyslím si, že Cédric uvažuje čistě. Čekal bych, že ho Jake za tu sázku bude držet,“ řekl Woodley. Tvrdí tedy, že Paul by si o peníze řekl. Jejich vzájemný duel 24. prosince 2026 je osmikolový profesionální boxerský zápas s limitem 90,7 kg (200 liber), žádné MMA. Jenže francouzský bijec stihl ke stejné sázce zaujmout dva postoje, které spolu nejdou dohromady.
Dvě vyjádření Doumbého, která se spolu perou
Cédric Doumbé, 34letý francouzský bojovník, kterého americká organizace Professional Fighters League vede ve velteru, s bilancí 6-1 v MMA a dvěma tituly nizozemské kickboxerské organizace GLORY, kývl na tiskové konferenci v Dubaji 12. listopadu 2026. V přepisu té tiskové konference, do kterého redakce MMAmag nahlédla, je výměna zachycena kolem páté minuty. „Když vyhraješ, zaplatím ti dvojnásobek tvé výplaty. Když vyhraju já, zaplatíš mi celou svou výplatu. Platí, nebo neplatí?“ ptal se Paul. „Jdeme do toho,“ odpověděl Doumbé.
Později to vzal zpět. Redakce MMAmag výrok dokládá přes Yahoo Sports, podle kterého ho Doumbé zveřejnil ve videu na sociálních sítích. „Věděl jsem, že to nemyslí vážně, proto jsem řekl: jdeme do toho. Jestli to myslí vážně? Jsem muslim, bratře, nemůžu to udělat. Nemůžu sázet. Peníze sázet nebudu,“ řekl Doumbé.
V dohledaných oficiálních materiálech promotérské firmy Most Valuable Promotions, která zápas pořádá, není potvrzeno, že by sázka byla uzavřená. Doložená je veřejná výměna na pódiu, ne závazek. Kolik tehdy nechal ležet na stole Woodley, prozradí čísla, která komise sdělila médiím.
Dva miliony důvodů, proč tehdy řekl ne
Woodley se 29. srpna 2021 v Clevelandu dočkal přesně toho, čeho se bál. Paul vyhrál rozděleným rozhodnutím: dva rozhodčí mu dali 78-74 a 77-75, třetí viděl 77-75 pro Woodleyho. MMA Fighting zveřejnil oficiální lístky a uvádí, že se trojice rozhodčích shodla jen ve 3 z 8 kol.
Oba muži si podle téhož serveru i podle Sherdogu, které se odvolávají na atletickou komisi státu Ohio, odnesli zveřejněnou výplatu 2 miliony USD, tedy zhruba 43,1 milionu Kč.
|Scénář
|Výsledek zápasu
|Woodleyho výplata
|Co se stalo, sázku odmítl
|prohra rozděleným rozhodnutím
|zhruba 43,1 milionu Kč
|Kdyby sázku přijal a vyhrál
|výhra
|zhruba 86,3 milionu Kč
|Kdyby sázku přijal a prohrál
|prohra rozděleným rozhodnutím
|0 Kč
Model pracuje jen se zveřejněnou garantovanou výplatou. Příjmy z prodeje přenosu, bonusy ani sponzorské peníze v sobě nemá. Jednu Paulovu sázku ale Woodley stejně přijal a platil jinou měnou než dolary.
Na Štědrý den se ukáže, jestli si Doumbé dal říct
Vedle peněz totiž běžela ještě jedna neformální sázka, uzavřená před zápasem z 29. srpna 2021. Woodley 27. září 2021 ukázal na Instagramu prostředník s nápisem I love Jake Paul a popiskem „Miluju tě, synku“ s hashtagem o tom, že drží slovo; MMA Fighting k tomu doplnil, že později sdílel i video z tetovacího salonu. Bylo to po první prohře na body, ještě před odvetou. V té ho Paul 18. prosince 2021 knockoutoval v 6. kole v čase 2:12.
Na stránkách Most Valuable Promotions a Visit Dubai redakce MMAmag dohledala shodně datum 24. prosince 2026 a dubajskou halu. U času se oficiální zdroje rozcházejí: Visit Dubai uvádí 19:00 místního času, což by v Česku znamenalo 16:00, stránka akce u promotéra uvádí jiné údaje. Jedna věc na té sázce přitom funguje, i když ji nikdo nikdy nepodepíše.
Promo, které nic nestojí
GLOSA Paulova nabídka má jednu vlastnost, která ji dělá geniální: nemusí se vůbec vybrat. Stačí, že padne do mikrofonu a soupeř na ni před kamerami kývne. Od té chvíle se o zápase mluví jinak než o dalším boxerském večeru s youtuberem.
Doumbé si to podle svých slov uvědomil se zpožděním a couvl. Woodley couvl hned a po prohře rozděleným rozhodnutím měl aspoň peníze. Jenže o pár týdnů později ukázal světu prostředník s cizím jménem. Peníze si uhlídal, prst ne.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka