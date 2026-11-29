Soupeřka se po sérii úderů sesunula u provazů a rozhodčí zápas okamžitě ukončil. Psalo se 21. března 2026, hala v San Bernardinu v Kalifornii, 1. kolo, čas 1:18. Jocelyn Camarillo, 22letá americká boxerka v nejnižších váhových kategoriích kolem 48 kg s bilancí 8-0-0 a jediným knockoutem, tehdy vyhrála první zápas kariéry před limitem. Devatenáctiletou Isis Sio odvezli z ringu na nosítkách a skončila na jednotce intenzivní péče. Redakce MMAmag prošla americké boxerské dokumenty a oficiální záznamy promotéra, aby bylo jasné, co je v jejím příběhu doložené a co po sítích jen koluje.
Výhra, po které se čekalo na zprávu z nemocnice
BoxingScene den po zápase napsal, že Sio byla ošetřována na jednotce intenzivní péče v Loma Linda University Health a že podle ProBoxTV byla uvedena do medikamentózního komatu. Z datovaných zpráv amerických médií sestavila redakce MMAmag časovou osu následujících dnů: 24. března 2026 informoval server USA Today, že Sio byla mimo ventilátor, reagovala na pokyny a řekla své jméno. O den později doplnila NBC Palm Springs vyjádření rodiny o známkách pokroku. 1. dubna 2026 napsala stanice KESQ, že Sio je z nemocnice propuštěná a zotavuje se.
Camarillo mluvila krátce po zápase s videoreportérem Eliem Seckbachem. „Jsem šťastná, ale zároveň mám i trochu pocit viny,“ řekla mu v záznamu, který přepsal BoxingScene. O deset dní později popsala KESQ moment, kdy se její radost zlomila: „Tehdy se podle mě všechno nějak přepnulo. Někdo mi řekl, že ji uvedli do umělého spánku.“ Video z knockoutu se mezitím rozjelo po sítích i s komentáři, které mířily na ni.
Zastat se jí paradoxně musela druhá strana. Server TMZ 25. března 2026 uvedl, že mluvil s příbuznými Sio a že rodina vzkazuje fanouškům, ať na Camarillo neútočí. World Boxing News pak o dva dny později přinesl slova samotné Sio, že k soupeřce cítí respekt a negativita kolem ní ji trápí. Jenže právě tenhle knockout je v kariéře Jocelyn Camarillo naprostá výjimka a její vlastní bilance to ukazuje v jediném čísle.
Osm výher a číslo, které kazí dojem tvrdé rány
Ze soupisky, kterou na svém webu zveřejňuje Most Valuable Promotions, redakce MMAmag spočítala podíl výher před limitem. Stav k 27. listopadu 2026: 8 výher, žádná porážka, jeden knockout.
|Způsob výhry
|Počet
|Podíl na 8 výhrách
|Před limitem (KO/TKO)
|1
|12,5 %
|Na body (rozhodnutí)
|7
|87,5 %
|Celkem výher
|8
|100 %
Čtenář, který zná jen to video, čeká sériovou knockoutérku. Dostane bodařku. Sedm z osmi výher dojelo do verdiktu rozhodčích, naposledy 8. listopadu 2026 proti Nazareně Serra: jednomyslné rozhodnutí po šesti kolech, lístky 59-55 a dvakrát 58-56. Zápas šel pod hlavičkou MVPW, ženské boxerské větve promotérské firmy Most Valuable Promotions, kterou spoluzaložil Jake Paul. Tady končí most k fanouškům MMA: Camarillo je čistě boxerka, bez klece a bez vazby na české nebo slovenské prostředí.
Pouštní město, otec v rohu a jeden řádek v americkém seznamu
V soupisce boxerů, kterou USA Boxing zveřejnila k národnímu šampionátu, redakce MMAmag dohledala její jméno v kategorii elitních žen do 48 kg: město Coachella, trenér Valente Camarillo, klub Lee Espinoza Coachella Valley Boxing Club. Valente je její otec. V lednu 2022, krátce po titulu z národního šampionátu v Shreveportu, řekla NBC Palm Springs: „Je to opravdu úžasné, náš vztah díky tomu zesílil. Doslova bez něj by se to nikdy nestalo.“ Tehdy jí bylo 17 let.
Ve stejném rozhovoru popsala, co ji na tréninku baví nejvíc. „Vlastně miluju sparing s kluky, protože mám ráda reakci typu: ‚Panebože, ona tomu klukovi nakopává zadek!‘“ V profesionálním boxu ji promotér prodává jako samostatnou profesionálku na akcích přenášených do světa. Na jaře 2025 v rozhovoru pro BoxingScene sama potvrdila vztah s boxerem Anthonym Olascuaguou, tehdejším držitelem pásu WBO v muší váze.
Ještě detail, který se po sítích šíří špatně: píše se Jocelyn, ne Joslyn. Shodně to uvádějí MVP, USA Boxing, NBC Palm Springs i BoxingScene. V amerických boxerských dokumentech je ale i druhý seznam a v tom už její jméno nikdo nenajde.
Co stojí v olympijských papírech USA Boxing
Americká cesta na hry nevede přes jeden národní titul, ale přes americký kvalifikační turnaj. Ten proběhl v prosinci 2023 v Lafayette v Louisianě. V přehledu vítězek, který USA Boxing zveřejnila, redakce MMAmag jméno Camarillo nenašla: ve váze do 50 kg jsou uvedeny Lexus Ramirez a Sheelyn Patricio. V oficiální olympijské soupisce USA Boxing pro Paříž 2024 je ve stejné váze Jennifer Lozano. Proč Camarillo v olympijské cestě chybí, z dokumentů neplyne.
Místo Paříže přišel v červnu 2024 profesionální debut v Mexiku, výhra na body nad Saray Hernandez Alvarez. Pak další a další verdikty rozhodčích, až k osmé výhře bez porážky.
GLOSA Boxerka si na čistou bilanci počká roky. Na jedno video stačí 78 sekund. Camarillo odpracovala sedm zápasů do posledního gongu, techniku, kondici, body, nuda pro algoritmus. A pak jednou ukončila zápas v prvním kole a svět se o ní dozvěděl způsobem, který by si nevybrala.
Zvláštní je, kdo v téhle situaci koho uklidňoval. Ne promotér, ne komise, ale rodina ležící soupeřky. Fanoušci bojových sportů chtějí finiš a pak se diví, že finiš někdy vypadá takhle.
Bilance 8-0-0 zůstává čistá. Mluví se ale pořád o tom jednom zápase, který nedojel do konce, a o tom, co po něm přišlo. Jediný knockout kariéry, který se nedal oslavit.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek