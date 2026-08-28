Inspekce zadržela na Ostravsku soupravu přetíženou o 57 tun

Krátce po třetí hodině ranní projížděla po Ostravsku souprava, která by za normálních okolností vůbec neměla být na silnici. Inspekce silniční dopravy ji zastavila a zjistila, že celková hmotnost nákladu, jeřábu mířícího z německého Magdeburku do Přerova, dosáhla 105 tun. Povolená hranice byla překročena o 57 tun a souprava byla navíc o 13 metrů delší, než dovolují předpisy. Potřebná povolení chyběla úplně.
Vedoucí ostravského týmu inspekce Tomáš Láryš popsal, proč případ vzbudil okamžité podezření. Souprava ujela stovky kilometrů přes Německo a Polsko bez jakéhokoli povolení a doprovázelo ji vozidlo, které mohlo navenek působit dojmem standardně schválené nadměrné přepravy. Řidič přitom při kontrole nijak nepopíral, že potřebné doklady nemá. „Podle nás dopravce velmi dobře věděl, co dělá, a snažil se splynout s legálně povolenými přepravami, které se právě v nočních hodinách běžně pohybují," shrnul Láryš. Inspekce případ označila za mimořádný, s tak extrémně přetíženou soupravou se dosud nesetkala.
Řidič složil na místě kauci 330 000 korun, přišel o registrační značky a inspekce mu vytkla i absenci záznamu o jízdě. Souprava skončila odstavená v hlídaném areálu v Ostravě-Svinově. Správní řízení může přepravci přinést pokutu až milion korun.
Problém přitom nebyl jen formální. Odborný poradce inspekce Josef Matěj vysvětlil, že povolení pro nadměrnou přepravu není pouhou administrativní formalitou. Před jeho vydáním musí expert posoudit vhodnou trasu a prověřit, které komunikace a mosty jsou pro daný náklad způsobilé. U nákladů nad 90 tun je navíc povinný statický posudek a přeprava musí být doprovázena policií. Cena takového povolení pro jednorázovou přepravu činí 11 500 korun, ale jeho vyřízení trvá podle složitosti 30 až 60 dní. Kdo celý proces přeskočí, může nabídnout rychlejší termín i nižší cenu a získat tak neoprávněnou výhodu nad dopravci, kteří pravidla dodržují. „Právě takové případy chceme odhalovat, aby dodržování pravidel nebylo pro férové dopravce nevýhodou," zdůraznil Matěj.
Souprava zůstane v Ostravě, dokud nebudou vyřízena potřebná povolení pro pokračování cesty. Podle inspekce to může trvat i několik týdnů.
Zdroj: Inspekce silniční dopravy