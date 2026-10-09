Apple chystá říjnovou akci: Zaměří se na chytrou domácnost a možná přijde HomePad

Apple chystá říjnovou akci: Zaměří se na chytrou domácnost a možná přijde HomePadPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple chystá říjnovou akci: Zaměří se na chytrou domácnost a možná přijde HomePadZdroj: Apple
Článek byl publikován 09.10.2026 05:00
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