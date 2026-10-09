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Miska soli na parapetu kapky na oknech chalupy sama nezastaví. V pokoji s 20 °C se sklo rosí už pod 12,6 °C

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Domácí rada s miskou kuchyňské soli má fyzikální základ a stejný princip používají i laboratoře. Zjistili jsme, kam až sůl vlhkost ve vzduchu dostane, co stojí rýže, pohlcovače a odvlhčovače a jak větrat a topit, aby voda ze skel zmizela.
Miska soli na parapetu kapky na oknech chalupy sama nezastaví. V pokoji s 20 °C se sklo rosí už pod 12,6 °C

Miska soli na parapetu kapky na oknech chalupy sama nezastaví. V pokoji s 20 °C se sklo rosí už pod 12,6 °C

Zdroj: Foto: Vladstefan - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.10.2026 22:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

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