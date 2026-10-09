Fanoušci na TikToku volají po C15, Citroën vzkřísí 2CV. Elektromobil má stát pod 15 000 eur, méně než Dacia Spring

Spekulace o návratu legendárního užitkáče ukončila tisková zpráva z května 2026: Citroën oživí 2CV, a ne C15. Šéf značky Xavier Chardon pak v červnu v rozhovoru pro německý Autohaus doplnil, jak si auto představuje. Má být lehké, praktické a všestranné, nemá být „přetechnizované“, postaví ho na nové platformě eCar a vyrábět se bude v Evropě. Cenový cíl stanovil bez započtení dotací, takže to, co Citroën slibuje, je skutečná cena ze ceníku.
Hashtag #C15 nasbíral desítky milionů zhlédnutí bez jediné petice
Podle francouzského Utilitaire Magazine má hashtag #C15 na sociálních sítích desítky milionů zhlédnutí. Render vytvořený umělou inteligencí, který zveřejnil tiktokový profil @latelierdufutur, překonal 600 tisíc zobrazení. Pod neoficiálními návrhy „nové C15“ se v komentářích hlásí řemeslníci, zemědělci i nostalgičtí třicátníci.
Oficiální petice ale neexistuje a Stellantis nezveřejnil žádný průzkum trhu, který by zájem o takové auto potvrdil. Kolik lidí by si novou C15 opravdu koupilo, se tedy z veřejně dostupných dat zjistit nedá.
Citroën navíc na poptávku po levném pracovním autě odpověděl jinak. V červnu 2026 představil Berlingo Van First, levnější pracovní verzi s prodejem od září 2026, a v tiskové zprávě ho výslovně označil za dědice řady, která vede od 2CV Fourgonnette přes Acadiane až po C15. Berlingo přitom v roce 2025 tvořilo 52 % prodejů užitkových Citroënů.
Nová 2CV by vyšla zhruba o 53 tisíc korun levněji než Dacia Spring
Chardon jako cíl uvedl cenu pod 15 000 eur. Při kurzu ECB z října 2026, tedy 24,47 Kč za euro, to odpovídá přibližně 367 tisícům korun. Je to jen orientační přepočet, protože český ceník Citroën zatím nevydal. Pokud ale značka tuto hranici udrží, nabídne podle dostupných údajů nejlevnější sériový elektromobil, jaký dnes v Evropě prodává některá ze zavedených značek.
Nejlevnější elektromobil v českých konfigurátorech je dnes Dacia Spring za 419 900 Kč, nová 2CV by tak byla zhruba o 53 tisíc korun levnější. Výraznější je rozdíl ve vlastní nabídce Citroënu. Model ë-C3 s baterií 30 kWh začíná v akčním ceníku na 554 000 Kč, takže 2CV by stála asi o 187 tisíc korun méně než dnes nejdostupnější elektrický Citroën.
Výkon, kapacitu baterie ani dojezd Citroën zatím neoznámil. Bez těchto údajů zůstává náskok před Springem jen polovinou srovnání, protože u elektromobilu za tuto cenu rozhoduje hlavně to, kolik kilometrů ujede na jedno nabití.
Zhruba šedesát elektrických C15 z roku 1990 zůstalo kuriozitou
Původní 2CV vyjela z výrobní linky v roce 1948 jako auto pro francouzského farmáře, který potřeboval převézt koš vajec po polní cestě. Nová generace cílí na pečovatele, lidi dojíždějící po městě a na každého, kdo nabíjí doma nebo v práci a nepotřebuje vůz na dlouhé cesty po dálnici. Chardon tyto skupiny zákazníků jmenoval výslovně.
Elektrickou C15 už Citroën v minulosti vyráběl. Podle vlastní historické retrospektivy značky vznikl prototyp v roce 1987 a od října 1990 sjelo z linky asi šedesát kusů C15 Electric.
Levnou elektrickou dodávku dnes v české nabídce nenajdete. Nejbližší alternativou je Renault Kangoo Van E-Tech za 746 000 Kč, což je zhruba dvojnásobek přepočtené cílové ceny nové 2CV.
Kdy se z pařížské studie stane auto u prodejců
Citroën slíbil, že na pařížském autosalonu Mondial de l'Auto, který probíhá od 12. do 18. října 2026, ukáže studii „velmi blízkou budoucímu sériovému autu“. Tam by se mohly objevit i první technické údaje, které zatím chybějí.
Na sériovou verzi se počká déle. Podle Chardona přijde na trh dva roky po premiéře studie, tedy nejdříve v roce 2028. Kdo chce levný elektromobil hned, vybírá zatím mezi Dacií Spring a Citroënem ë-C3. Termín uvedení na český trh ani český ceník nové 2CV Citroën dosud neoznámil.