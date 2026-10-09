DAMD převléklo Hondu WR-V za hranatý Jeep Cherokee z osmdesátek. Nebarvený kit stojí v přepočtu 53 tisíc korun

DAMD začalo díly prodávat 6. června 2025 a teoreticky si je může objednat kdokoli na světě. Firma se dlouhodobě živí takzvanými „neo-classic“ přestavbami, které z moderních aut dělají nostalgické stroje a do techniky přitom nezasahují. Reverb tenhle přístup dodržuje beze zbytku. Mění vzhled, zatímco motor, převodovka i pohon zůstávají z výroby.
Celá proměna se odehraje na prvních 130 centimetrech auta
Sériové světlomety i přední nárazník jdou pryč. Na jejich místo přijde kryt kapoty, který protáhne čelní profil, dále maska s rovnými vodorovnými sloty, hranaté dvouoké halogenové světlomety a mohutný černý nárazník. DAMD ve svých materiálech otevřeně uvádí, že se inspirovalo Jeepem Cherokee XJ. Výsledek proto odkazuje na americká SUV z přelomu 80. a 90. let, ne na současné crossovery.
Řada sériových prvků v nové přídi zůstává. Mlhovky, přední kamera i parkovací senzory se do ní přestěhují a dál fungují. Na boky si zákazník může přidat polepy, které napodobují dřevěné panely amerických kombi typu „woodie“. Vzadu přibude ozdobný díl.
Z profilu je Reverb pořád rozpoznatelná Honda WR-V. Retro styl tu na rozdíl od Mitsuoky Buddy nepohltí celé auto, mění hlavně to, co člověk vidí zepředu. Pro takovou stylizaci se WR-V hodí díky hranatějším proporcím. Svou roli hraje i to, že jde o nové a zatím málo rozšířené auto.
Až 230 milimetrů světlé výšky s pohonem jen na přední nápravu
K vizuální proměně nabízí DAMD i podvozkový lift. Pružiny Tanabe DEVIDE UP210 zvednou karoserii vpředu i vzadu o 30 až 35 milimetrů. Sériová WR-V má podle oficiálních údajů Hondy světlou výšku 195 milimetrů, po liftu se tedy dostane zhruba na 225 až 230 milimetrů.
Dacia Duster 4×4 uvádí světlou výšku 217 milimetrů. Na papíře ji tedy Reverb překoná, jenže Honda WR-V existuje výhradně s pohonem předních kol a verzi 4×4 nikdy nedostala, což Honda výslovně potvrzuje ve svých odpovědích na časté dotazy. DAMD nezmiňuje žádnou úpravu hnacího ústrojí, redukci, uzávěrku diferenciálu ani jiné terénní vybavení.
Pod retro karoserií proto dál pracuje sériový 1,5litrový motor i-VTEC s bezstupňovou převodovkou CVT, který Honda ladila pro městský provoz a nízkou spotřebu. Větší světlá výška pomůže na šotolině, na rozbitém příjezdu k lesu nebo při najíždění na obrubník. Kde zpevněná cesta končí, rozhoduje o průjezdnosti pohon. Ten zůstal na přední nápravě, takže lift dělá z Reverbu auto pro okresky a polní cesty, do terénu se s ním vyrazit nedá.
Kompletní výbava od DAMD vyjde v přepočtu na 95 tisíc korun
Základní nebarvený kit stojí 327 800 jenů včetně daně, tedy zhruba 53 tisíc korun. Kdo chce díly rovnou v barvě, zaplatí DAMD za lakování dalších 140 800 jenů. To je přes 40 procent ceny samotného kitu, takže lak je nejdražší položka hned po základní sadě.
Dřevodekor na boky přijde na 63 800 jenů a doprava na 26 400 jenů.
Poslední položkou ceníku jsou LED žárovky. Se všemi položkami se účet dostane na 585 200 jenů, což je při stejném kurzu jako u základního kitu zhruba 95 tisíc korun. V té částce není montáž ani kola. Protože WR-V startuje v nižší cenové hladině, zůstává i s kitem dostupnější než prémiová SUV. DAMD cílí na lidi, kteří chtějí jiné auto než ostatní: na „outdoor nadšence“ hledající auto na výlety, na rodiny i na páry. Na výstavách podle firmy Reverb přitahuje i návštěvníky, kteří by se u tuningového stánku jinak nezastavili.
Proč může české schvalování zastavit nefunkční denní svícení
Samotné auto je v Česku první překážkou. Honda CZ nabízí modely Jazz, Civic, HR-V, ZR-V a CR-V, WR-V v oficiální nabídce chybí. DAMD tu nemá prodejce a z celé Evropy figuruje na jeho oficiálním seznamu jen Velká Británie. Velké díly firma navíc neposílá na soukromé adresy, musí jít do servisu nebo lakovny.
Dovoz WR-V z Japonska znamená schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, evidenční kontrolu a celní řízení, při kterém se platí clo a DPH. Úřední poplatek činí 3 000 Kč, přes Portál občana 2 400 Kč.
Nejvážnějším rizikem pro české zájemce je osvětlení. DAMD samo upozorňuje, že po výměně světlometů přestane fungovat denní svícení i ruční naklápění světel, a v evropském schvalovacím prostředí to může být zásadní překážka. Přestavbu je potřeba legalizovat u obecního úřadu s rozšířenou působností, který bude chtít technickou dokumentaci a protokol. Zápis změn do registru pak stojí 50 Kč.