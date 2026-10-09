Vysočina měla vlastní lochnesku: zrůdné ryby z Vápenice u Žďáru. Hloubku 35 metrů noviny přehnaly víc než dvakrát

Reklama
Vysočina měla vlastní lochnesku: zrůdné ryby z Vápenice u Žďáru. Hloubku 35 metrů noviny přehnaly víc než dvakrátPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ve třicátých letech se o zatopeném lomu na Vysočině psalo jako o české odpovědi na skotskou záhadu. V jeho vodě prý plavaly ryby s obrovskou hlavou a nepatrným tělem. Vysvětlení, které tehdy nabídl venkovský učitel, dnes z velké části potvrzují biologické studie.
Vysočina měla vlastní lochnesku: zrůdné ryby z Vápenice u Žďáru. Hloubku 35 metrů noviny přehnaly víc než dvakrátZdroj: Foto: James St. John - licence CC BY 2.0
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 09.10.2026 22:54
Reklama
Zemětřesení a vlna pohřbily faraonský přístav Thonis-Herakleion. Pod třemi metry jílu teď potápěči našli chrámový poklad
Na Islandu pršelo, ve Španělsku měli sto sekund. Tým z brněnského VUT zachytil koronální díru teprve podruhé
Na novém snímku sluneční koróny je tmavé místo, ze kterého do vesmíru uniká rychlý sluneční vítr. Na...
Levná Tesla z americké aukce může být past. Před dovozem prověřte baterii i to, co nehoda udělala s elektronikou
Americký trh s ojetými elektromobily nabízí široký výběr modelů, ročníků i výbav. Výsledná částka za...
Hranolky namočené v cole kopírují trik z McDonald's. Půlhodinová lázeň nahradí dvě hodiny máčení ve vodě
Recept, který obletěl sociální sítě jako kuriozita, má solidní chemický základ. Cukr z limonády dělá na...
Ruce tlumí stres jinou cestou než běh. Po 45 minutách tvoření klesl kortizol i lidem bez výtvarného talentu
Každé zabzučení telefonu přidá mozku kus práce. Na nahromaděnou zátěž tělo odpovídá podobnou chemií jako na...
Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.Všechny články tohoto autora →
Kreml odstřihl vlastní vojáky od Telegramu. Přes VPN ho podle Durova i tak denně otevírá 65 milionů Rusů
Centrum Extra: Mobil
dnes, 23:22
4 min
Horký iPhone ještě nepatří do servisu. Apple schovává rady proti zahřívání do menu, kam vás telefon sám nepošle
Centrum Extra: Mobil
dnes, 23:21
3 min
Levná Motorola zůstane navždy na Androidu 15? Moto G17 Power má slíbené jen bezpečnostní záplaty, a to do ledna 2028
Centrum Extra: Mobil
dnes, 23:20
3 min
SMSková šíje začíná u mobilu v klíně: předklon hlavy zvedne zátěž krční páteře z pěti až na 27 kilogramů
Centrum Extra: Mobil
dnes, 23:19
4 min
Galaxy umí za jedinou noc spolykat až 30 procent nabití. Brzdu najdete v rutině, kterou Samsung schoval do nastavení
Centrum Extra: Mobil
dnes, 23:18
4 min
Reklama
Metin agent Muse tvrdil, že viděl jen notifikace. Novinář v databázi svého Macu našel stopy po tisících osobních zpráv
Centrum Extra: Mobil
dnes, 23:11
4 min
Wi-Fi ukazuje plný signál, a stejně se seká? Aplikace WiFi Heatmap zdarma ukáže, které sousední sítě vám ucpávají kanál
Centrum Extra: Mobil
dnes, 23:09
3 min
Alpské jezero s nejvyšší známkou za čistotu a stovkou vstupů zdarma. Na Attersee jedete z Budějovic necelé dvě hodiny
Centrum Extra: Ženy
dnes, 23:08
4 min
Vitrína, kterou lidé po revoluci vozili na sběrný dvůr, se vrací. Hledání poliček na drobnosti vyletělo o 852 %
Centrum Extra: Věda
dnes, 23:04
4 min
Zemětřesení a vlna pohřbily faraonský přístav Thonis-Herakleion. Pod třemi metry jílu teď potápěči našli chrámový poklad
Centrum Extra: Věda
dnes, 23:03
4 min
Reklama
Na Islandu pršelo, ve Španělsku měli sto sekund. Tým z brněnského VUT zachytil koronální díru teprve podruhé
Centrum Extra: Věda
dnes, 23:01
5 min
Levná Tesla z americké aukce může být past. Před dovozem prověřte baterii i to, co nehoda udělala s elektronikou
Centrum Extra: Věda
dnes, 22:59
2 min
Hranolky namočené v cole kopírují trik z McDonald's. Půlhodinová lázeň nahradí dvě hodiny máčení ve vodě
Centrum Extra: Věda
dnes, 22:57
5 min
Ruce tlumí stres jinou cestou než běh. Po 45 minutách tvoření klesl kortizol i lidem bez výtvarného talentu
Centrum Extra: Věda
dnes, 22:56
5 min
Vysočina měla vlastní lochnesku: zrůdné ryby z Vápenice u Žďáru. Hloubku 35 metrů noviny přehnaly víc než dvakrát
Centrum Extra: Věda
dnes, 22:54
4 min
Reklama
Havajský oblouk Hōlei se zřítil do moře bez jediného svědka. Láva, ze které ho vlny vytesaly, ztuhla ještě před Kolumbem
Centrum Extra: Věda
dnes, 22:53
4 min
Kafemlejnek znovu zarachotí na Šumavě u Lipna. Motorák z roku 1948 pohání vzduchem chlazený dvanáctiválec Tatra
Centrum Extra: Věda
dnes, 22:53
4 min
Omáčka Marcelly Hazan zastíní i večeře v restauracích. Stačí čtyři suroviny a cibuli před podáváním vylovíte
Centrum Extra: Věda
dnes, 22:49
4 min
Těžká skleněná váza z babiččiny obývací stěny může být Vízner. Doložený model se v aukci vyšplhá přes 15 tisíc korun
Centrum Extra: Věda
dnes, 22:47
6 min
Miska soli na parapetu kapky na oknech chalupy sama nezastaví. V pokoji s 20 °C se sklo rosí už pod 12,6 °C
Centrum Extra: Věda
dnes, 22:47
5 min
Reklama
DAMD převléklo Hondu WR-V za hranatý Jeep Cherokee z osmdesátek. Nebarvený kit stojí v přepočtu 53 tisíc korun
Centrum Extra: Auto
dnes, 22:44
3 min
Klimatizace v autech vyrobených před rokem 2017 zdraží. Od ledna 2027 EU pustí na trh jen polovinu plynů typu R134a
Centrum Extra: Auto
dnes, 22:43
4 min
Zaplatil parkování u švédské nemocnice, a stejně skončil u soudu. Dvakrát zadaná SPZ ho stála přes 3 000 Kč
Centrum Extra: Auto
dnes, 22:38
3 min
Ford ho nechtěl a pustil za jediný dolar. Jako Batmobil pak v aukci vynesl v dnešním kurzu přes 100 milionů korun
Centrum Extra: Auto
dnes, 22:37
3 min
Řidič sanitky vezl pacientku v ohrožení života rychlostí 132 km/h. Vlastní firma SMD ho pak udala a žádala 10 000 eur
Centrum Extra: Auto
dnes, 22:36
3 min
Reklama
Fanoušci na TikToku volají po C15, Citroën vzkřísí 2CV. Elektromobil má stát pod 15 000 eur, méně než Dacia Spring
Centrum Extra: Auto
dnes, 22:35
3 min
Pozor na červenou nálepku na autě v Německu. Pokud úřad vůz prohlásí za odpad, hrozí pokuta až 2,4 milionu korun
Centrum Extra: Auto
dnes, 22:29
3 min
Laternenring: nenápadný proužek na německé lampě může řidiče přijít dráž než pokuta. Existuje už od roku 1937
Centrum Extra: Auto
dnes, 22:28
3 min
Rakouská síť čerpacích stanic Stiglechner končí, věřitelé chtějí 136 milionů. Konkurenti ji rozebrali za 78 milionů eur
Centrum Extra: Auto
dnes, 22:27
4 min
Sparta po interním auditu přišla o kustoda, který v klubu strávil 18 let. Média mluví o škodě až 25 milionů
Centrum Extra: Sport
dnes, 22:26
3 min
Reklama
Korejští fotbalisté vyhráli zlato a chlubili se, že nejdou na vojnu. Vláda chce jejich výjimku starou 53 let zrušit
Centrum Extra: Sport
dnes, 22:24
4 min
Turkmenistán dal Moskvě sbohem i v protivzdušné obraně. Na přehlídce předvedl čínský FK-2000 s dosahem 25 kilometrů
Centrum Extra: Armáda
dnes, 22:16
3 min
Rumunsko svolává 10 000 záložníků, každého na jediný den. NATO poprvé zveřejnilo, co musí stát v krizi ustát
Centrum Extra: Armáda
dnes, 22:14
4 min
Čínský LiDAR má prolomit stealth F-35. Simulace slibuje odhalení stíhačky v noci na víc než 60 kilometrů
Centrum Extra: Armáda
dnes, 22:13
4 min
Válečná loď bez jediného námořníka míří do Baltu. Vanta 12 unese čtyři střely NATO a na moři vydrží týdny
Centrum Extra: Armáda
dnes, 22:13
4 min
Reklama
Americké námořnictvo jede na doraz. Letadlová loď USS Nimitz slouží už 51 let a náhrada za ni nestíhá
Centrum Extra: Armáda
dnes, 22:11
4 min
Washington už nevěří na invazi na Tchaj-wan v roce 2027. Čistky srazily vojenské velení Pekingu na dva funkční členy
Centrum Extra: Armáda
dnes, 22:09
3 min
První důstojníci CIA dorazili do Afghánistánu sovětským vrtulníkem. Mi-17, který pak odlétal 310 misí, dostal nový lak
Centrum Extra: Armáda
dnes, 22:08
3 min
Ruské drony podle Kyjeva potopily loď u Bulharska, v zóně člena NATO. Den předtím šla ke dnu loď s kukuřicí u Rumunska
Centrum Extra: Armáda
dnes, 22:06
3 min
Rusko mlčky přiznalo, že Su-57 nestačí. Ze vzácného stíhače dělá nosič zbraní, které zasáhnou cíl až 350 km daleko
Centrum Extra: Armáda
dnes, 22:05
5 min
Reklama
Reklama
Bratr zraněného miliardáře Šebora: Jsme v Maroku, s prezidentem jsme do Česka neletěli
7 věcí, které v pornu vypadají sexy. V reálné posteli jsou často hlavně logistický problém
Pavlova dovolená: pochybnosti zůstávají. Důležitý detail prozradil Macinka
Pod pařížskou operou je opravdu „jezero“. Co je pravda na příběhu Fantoma opery?
Kohák svou partnerku před světem téměř schovává. Společně přitom vychovali dva syny
Reklama
Reklama