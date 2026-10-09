Řidič sanitky vezl pacientku v ohrožení života rychlostí 132 km/h. Vlastní firma SMD ho pak udala a žádala 10 000 eur

Radar na Neunkirchner Allee v Dolním Rakousku naměřil sanitce o 52 km/h víc, než na tom úseku dovolovala osmdesátka. Za volantem seděl Köberl, zkušený řidič záchranné služby SMD. Vezl třiašedesátiletou ženu s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) ve čtvrtém, tedy nejtěžším stadiu. Podle jeho výpovědi se pacientka bála, že se udusí. Nemocnice ve Wiener Neustadtu pro ni neměla volné lůžko intenzivní péče, a tak ji musel převézt do Neunkirchenu.
Kdo po řidiči chtěl 240 000 Kč a za jakou škodu?
Částku 10 000 eur, v přepočtu zhruba 240 000 Kč, po Köberlovi nežádal stát jako pokutu z radaru. Nárok uplatnila SMD, tedy jeho vlastní zaměstnavatel. Jako důvod uvedla, že rychlá jízda poškodila dobré jméno organizace.
Šlo tedy o soukromý majetkový nárok zaměstnavatele vůči vlastnímu zaměstnanci. Za škodu, kterou měl řidič uhradit, SMD označila svou pověst.
Rakouský zákon o odpovědnosti zaměstnanců přitom dává soudu možnost takovou náhradu snížit. Při nízké míře zavinění ji může odpustit úplně. Soud má navíc zvážit, jestli je s danou prací spojené riziko škody, kterému se dá jen těžko vyhnout. U řidiče záchranky, který veze pacientku s CHOPN v nejtěžším stadiu na volné lůžko do jiného města, je takové riziko součástí samotné práce, a zákon tak v tomhle bodě hraje spíš pro Köberla.
Za sporem o rychlost stojí podle advokátů i plánovaná podniková rada
Köberla zastupovala advokátní kancelář Teamanwälte. Podle ní chtěl řidič spolu s kolegy v SMD založit podnikovou radu a upozorňovat na problémy uvnitř organizace. SMD tuto souvislost popřela. Na svou obranu uváděla osobní pochybení zaměstnanců, mezi nimi i jízdu do Neunkirchenu.
Köberl dostal výpověď a SMD na něj podala trestní oznámení. Paragraf 89 rakouského trestního zákoníku postihuje ohrožení tělesné bezpečnosti trestem až tří měsíců vězení, případně peněžitým trestem. Řidiči, který pacientku dovezl tam, kde pro ni bylo místo, tak hrozil záznam v trestním rejstříku.
Pravomocný výsledek trestního řízení se z veřejných zdrojů dohledat nepodařilo.
Svítil maják? Na téhle odpovědi stojí obhajoba v Rakousku i v Česku
SMD zpochybňovala, že měl Köberl během jízdy zapnutý modrý maják. On sám tvrdil, že ano. Radarový záznam ani výjezdový log nejsou veřejně k dispozici, a spor o maják proto zůstává otevřený. Rozhoduje přitom o celé obhajobě. Rakouský silniční zákon v § 26 totiž výjimku z dopravních předpisů podmiňuje stavem neodkladnosti a použitím výstražných zařízení.
Česká úprava je postavená podobně. Podle § 41 zákona č. 361/2000 Sb. nemusí řidič vozidla s právem přednostní jízdy se zapnutým modrým majákem dodržovat řadu pravidel, rychlostní limity nevyjímaje. Pořád ale musí dbát potřebné opatrnosti a nesmí ohrozit bezpečnost provozu, takže ani maják automatickou beztrestnost nezaručuje.
Kdyby česká sanitka projela osmdesátkou stejně rychle bez zapnutého majáku, řidič by se dopustil přestupku s pokutou od 7 000 do 25 000 Kč. Hrozil by mu i zákaz řízení na 6 až 18 měsíců, po který by sanitku vůbec nesměl řídit. Do bodového hodnocení by si navíc připsal šest bodů. Zaměstnavatel by po něm mohl vymáhat náhradu skutečné škody, zákoník práce ji však obecně omezuje stropem trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. Rakouský nárok SMD na 10 000 eur se opíral o poškozenou pověst a takový strop neměl.
Nemocnice s 21 lůžky intenzivní péče neměla pro pacientku žádné volné
Nemocnice ve Wiener Neustadtu má dvě stanice s 21 lůžky intenzivní péče. Když byla obsazená, musela pacientka na kliniku v Neunkirchenu, která má 382 systemizovaných lůžek a osmilůžkovou mezioborovou příjmovou stanici. Převozy mezi nemocnicemi kvůli kapacitě jsou v rakouském systému běžné.
Výpověď, trestní oznámení i nárok na náhradu mířily na jediného jmenovitě postižitelného člověka, zatímco obsazená lůžka, kvůli kterým jel, žádný soud neřeší.
Pracovněprávní spor skončil v prosinci 2025 smírem, ke kterému podle deníku Kronen Zeitung vedly měsíce tahanic. Köberl v něm dostal 15 000 eur a pracovní poměr se zpětně vede jako ukončený k 31. březnu 2023. Z veřejně doložených informací neplyne, že by požadovaných 10 000 eur zaplatil nebo že by šel do vězení. Pacientka, kterou tehdy do Neunkirchenu vezl, přežila.