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Legendární MapQuest se vrací ze zapomnění, míří do Android Auto

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Pamatujete si MapQuest? Pokud ne, nejste sami. Nejstarší mapová služba internetu však zažívá nečekaný „comeback“. Nově se může dostat i do vašeho vozu prostřednictvím Android...
Legendární MapQuest se vrací ze zapomnění, míří do Android Auto

Legendární MapQuest se vrací ze zapomnění, míří do Android Auto

Zdroj: MapQuest, zdroj: 9to5Google
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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