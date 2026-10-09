Turkmenistán dal Moskvě sbohem i v protivzdušné obraně. Na přehlídce předvedl čínský FK-2000 s dosahem 25 kilometrů

Ašchabatem projela 27. září 2026 mechanizovaná kolona k 35. výročí nezávislosti. Vedle obrněnců jely drony Bayraktar TB2 a izraelské sebevražedné drony Sky Striker. Poprvé se v ní ukázal i kompaktní samohybný systém, který dosud nikdo v turkmenské výzbroji veřejně nezaznamenal, čínský FK-2000. Státní agentura TDH k tomu uvedla, že systém „nedávno vstoupil do výzbroje“ národní armády. Turkmenistán tak systém nepředvedl jen pro efekt na tribunách. Oficiálně potvrdil, že další vrstvu své protivzdušné obrany staví na čínské technice.
Radar, kanony i střely na jednom voze: co FK-2000 dokáže sestřelit
Čína systém poprvé veřejně představila 28. září 2021 na veletrhu Airshow China v Ču-chaji, jak uvádí čínský Státní úřad pro vědu, techniku a průmysl pro národní obranu. Od světové premiéry k turkmenské přehlídce tedy uplynulo pět let bez jednoho dne. Podle odborného serveru Janes nese jedno vozidlo dvanáct kontejnerů s řízenými střelami a k nim dva rotační kanony, takže rakety i hlaveň sedí na jednom samohybném podvozku. Cíle hledá vlastním aktivním radarem a sleduje je optoelektronicky ve více kanálech současně. Pracuje za jakéhokoli počasí a v noci.
Střely podle dostupných odborných zdrojů zasáhnou cíl ve vzdálenosti od 1,2 do 25 kilometrů a do výšky 12 kilometrů. Mezi jejich cíle patří letadla, vrtulníky, drony, střely s plochou dráhou letu i přesně naváděná munice. FK-2000 slouží jako bodová obrana. Chrání konkrétní objekt, jednotku nebo kritickou infrastrukturu a zasahuje až ve chvíli, kdy cíl pronikne vnějšími vrstvami protivzdušné obrany.
Nejbližším ruským protějškem je Pancir-S1. Podle srbského ministerstva obrany dostřelí raketami do 20 kilometrů a výškový strop má kolem 15 kilometrů. FK-2000 tak na papíře sahá o pět kilometrů dál, Pancir zhruba o tři kilometry výš. Obě sady čísel ale pocházejí z různých zdrojů, a srovnání proto platí jen orientačně. Norsko-americký NASAMS stojí na opačném přístupu. Podle výrobce Kongsberg rozmisťuje radary, senzory, velitelské stanoviště a odpalovače odděleně na velké ploše a propojuje je do sítě. FK-2000 má všechno na jednom vozidle, takže je samostatný a rychle se nasadí, jenže se z něj hůř skládá široká síťová obrana.
Čtvrtá vrstva, kterou Ašchabat skládá už od roku 2016
Čínskou protivzdušnou obranu Turkmenistán poprvé předvedl na přehlídce k 25. výročí nezávislosti v říjnu 2016. Ukázal tehdy tři systémy. FM-90 kryje krátký dosah, KS-1A střední a FD-2000 brání vzdušný prostor na delší vzdálenosti.
FK-2000 k nim přidává nejvnitřnější vrstvu. Starší trojice chrání prostor dál od cíle, nový systém zasahuje to, co projde až k chráněnému objektu. Turkmenistán tak během deseti let složil vícevrstvou protivzdušnou obranu téměř výhradně z čínské techniky.
Nákup nejspíš nestojí osamoceně. Na přehlídce v roce 2026 se objevily i radiolokační a radioelektronické prostředky ÝLS-18A a DWL-002.
Tentýž čínský systém se objevil u súdánských povstalců
Turkmenská armáda dostala FK-2000 oficiální cestou a státní agentura jeho zařazení do výzbroje veřejně oznámila. Analytická organizace ACLED ale tentýž systém zaznamenala i u súdánských povstaleckých sil RSF. Čínské zbraně se tedy k uživatelům dostávají i přes regionální patrony a zástupné kanály, nejen přímo od výrobce ke státu.
Podle dostupných informací doputoval FK-2000 do Súdánu přes síť napojenou na Spojené arabské emiráty. Jako tranzitní země posloužily Libye a Čad.
Kolik zbraní ještě Turkmenistán kupuje od Moskvy?
Ruský zbrojní export celkově slábne. Podle stockholmského institutu SIPRI klesl vývoz velkých ruských zbraňových systémů v letech 2020 až 2024 o 64 procent proti období 2015 až 2019. Válka na Ukrajině trvá přes čtyři roky a spotřebovává materiál i výrobní kapacity. Ruská armáda potřebuje rakety, drony i náhradní díly, a na prodej do zahraničí proto zbývá stále méně.
V Turkmenistánu je propad ještě hlubší. Analytická zpráva Caspian Policy Center uvádí, že v dodávkách z roku 2021 připadlo na Rusko méně než 0,005 procenta objemu dovezených zbraní, takže z tamního trhu prakticky zmizelo. Turkmenský obrat k Číně ovšem začal dřív, než válka začala Rusku odčerpávat výrobu. Čínské systémy protivzdušné obrany země ukázala už v roce 2016 a údaj Caspian Policy Center se týká roku 2021.
Turkmenistán přitom nevstupuje do žádného protiruského bloku. Drží si status trvalé neutrality a odmítá členství v ruské Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (CSTO) i v čínské Šanghajské organizaci spolupráce. Výzbroj nakupuje u více dodavatelů: provozuje turecké drony, italskou techniku i izraelské bezpilotní prostředky. Čína má navrch nejvýrazněji v protivzdušné obraně, kde dnes turkmenská armáda provozuje čtyři její systémy.