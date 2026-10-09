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Ford ho nechtěl a pustil za jediný dolar. Jako Batmobil pak v aukci vynesl v dnešním kurzu přes 100 milionů korun

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Koncept, o který automobilka přestala stát, se stal nejdražší batmanovskou památkou, jaká kdy šla do aukce. Jeho příběh má sporné datum, šibeniční termín a srovnání, které vysvětluje, proč Bondův Aston Martin stojí víc a auto z filmu Hazardér Duke jen zlomek.
Ford ho nechtěl a pustil za jediný dolar. Jako Batmobil pak v aukci vynesl v dnešním kurzu přes 100 milionů korun

Ford ho nechtěl a pustil za jediný dolar. Jako Batmobil pak v aukci vynesl v dnešním kurzu přes 100 milionů korun

Zdroj: Foto: George Barris - licence Public domain
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 22:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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