Ford ho nechtěl a pustil za jediný dolar. Jako Batmobil pak v aukci vynesl v dnešním kurzu přes 100 milionů korun

Začalo to v roce 1955 na autosalonu v Chicagu. Lincoln Futura tam předváděl, kam až může design aut zajít. Místo střechy měl dvě průhledné bubliny z plexiskla a převodovka se ovládala tlačítky. Pod kapotou pracoval motor V8 o výkonu 224 kW (300 koní), takže šlo o funkční auto, nikoli jen o maketu. Navrhl ho tým Lincoln-Mercury a ručně ho postavila italská karosárna Ghia v Turíně. Vznikl jediný exemplář, a právě ta jedinečnost o 58 let později rozhodla o ceně.
Proč Ford pustil jediný kus svého konceptu za symbolický dolar
Futura měla jediný úkol: objet výstavy a autosalony. Jakmile ho splnila, přestala pro Ford mít smysl. Podle rozhovoru s Georgem Barrisem nechtěla automobilka dál nést odpovědnost a administrativu spojenou s konceptem, který nesměl legálně vyjet na silnici. Barris byl hollywoodský úpravce aut a s Fordem spolupracoval dlouhá léta. Nabídl, že auto převezme za jeden dolar, tedy zhruba za dvacet korun. Ford na to přistoupil.
Kdy se to stalo, není jasné. Muzeum The Henry Ford má v záznamech rok 1959, Barris si v pozdějších rozhovorech vybavoval spíš roky 1964 a 1965. Podle toho, kterému údaji věřit, držel auto až do aukce 48, nebo 54 let.
Jisté je jen to, že Futura už stála v jeho dílně, když koncem roku 1965 přišla zakázka z televize.
Seriálový netopýr musel vzniknout za dva týdny a den
Ozval se producent William Dozier. Připravoval pro stanici ABC seriál Batman a sháněl auto, které by vypadalo jako vystřižené z komiksu. Na stavbu dal Barrisovi dva týdny a jeden den, takže výroba od nuly nepřicházela v úvahu.
Rozpočet činil 15 000 dolarů, v dnešních korunách zhruba 300 tisíc. Futura se hodila z praktických důvodů. Dvojitá bublina sama oddělovala místa pro Batmana a Robina a futuristický tvar nebylo potřeba zásadně předělávat. Barris přepracoval příď do „netopýřího obličeje“, otevřel podběhy kol a karoserii přelakoval na lesklou černou s oranžovočerveným linkováním. Přidal i vybavení, které se do seriálu hodilo, od raketových výfuků po telefon v kokpitu.
Premiéra se konala 12. ledna 1966. Seriál vydržel tři sezony a 120 epizod. Auto pak desítky let jezdilo po výstavách a přehlídkách a jeho hodnota celou dobu rostla.
Aukce v Arizoně skončila zápisem do Guinnessovy knihy rekordů
V lednu 2013 vyjel Batmobil na pódium aukční síně Barrett-Jackson ve Scottsdale. Řídil ho osmdesátiletý Barris. Kladívko padlo při 4,2 milionu dolarů. Kupec Rick Champagne nakonec s aukčními prémiemi zaplatil 4,62 milionu dolarů, v tehdejším kurzu téměř 89 milionů korun.
Guinness World Records vede tenhle prodej jako nejdražší batmanovskou memorabilii, jaká se kdy dražila. Výsledná částka je 308násobkem rozpočtu, za který Barris auto přestavěl. Při dnešním kurzu ČNB by odpovídala zhruba 101 milionům korun, tedy přes 100 milionů korun.
Barris v den aukce řekl jen, že „nastal čas předat batmanovské klíče dál“, a žádný konkrétnější důvod prodeje veřejně neuvedl. Auto dnes vystavuje Hollywood Star Cars Museum v Gatlinburgu v Tennessee pod označením „TV's Original 1966 Batmobile“.
Bondův Aston Martin vynesl víc, General Lee jen zlomek
Rekordní cenu vysvětlují tři věci, které se v tomhle autě sešly: jde o jediný tovární kus, hrálo ikonickou roli v televizi a celou dobu ho vlastnil jeden člověk. Srovnání s jinými slavnými auty ukazuje, jak velkou váhu má první z nich. Aston Martin DB5 z bondovek se v roce 2019 u RM Sotheby's prodal za 6,385 milionu dolarů, tedy zhruba o 38 procent dráž než Batmobil. General Lee z filmu Hazardér Duke vynesl v roce 2013 u téže aukční firmy 45 tisíc dolarů. Batmobil je tedy přibližně stokrát dražší.
General Lee byl sériový Dodge Charger a pro natáčení se jich použily desítky. Slavná role sama vysokou cenu neudělá, když existuje mnoho stejných aut.
Opakování příběhu za dolar je nepravděpodobné. Ford dnes provozuje vlastní Heritage Fleet, ve které systematicky archivuje historicky významné vozy, a konceptů bez majitele je proto mnohem méně. I kdyby se nějaký objevil, potřeboval by další vrstvu příběhu, například film, závod nebo slavného majitele. George Barris zemřel v listopadu 2015, dva roky po aukci.