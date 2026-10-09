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Zemětřesení a vlna pohřbily faraonský přístav Thonis-Herakleion. Pod třemi metry jílu teď potápěči našli chrámový poklad

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Stříbrné nádoby na úlitby, zlaté šperky a flakony z alabastru ležely v pokladnici chrámu, kde si faraoni nechávali od nejvyššího boha potvrzovat vládu nad celým světem. Hned vedle archeologové odkryli řeckou svatyni bohyně Afrodity. Nález ukazuje přístav, kde se egyptské posvátné centrum setkávalo s cizinci každý den.
Zemětřesení a vlna pohřbily faraonský přístav Thonis-Herakleion. Pod třemi metry jílu teď potápěči našli chrámový poklad

Zemětřesení a vlna pohřbily faraonský přístav Thonis-Herakleion. Pod třemi metry jílu teď potápěči našli chrámový poklad

Zdroj: Foto: Moonik - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 23:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

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