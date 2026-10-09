Sparta po interním auditu přišla o kustoda, který v klubu strávil 18 let. Média mluví o škodě až 25 milionů

Kauzu jako první popsal 6. října 2026 server iSport.cz. Podle něj Svoboda, masér a kustod A-týmu, u mužstva od nové sezony nepůsobí a spolu s ním z klubu odešla také účetní pracovnice. Sparta vlastní prohlášení formulovala opatrněji. Při běžné provozní agendě podle něj narazila na nesrovnalosti finančního charakteru, které souvisely s hotovostními platbami a s nakládáním s hokejovým vybavením. Audit pak odhalil porušení pracovních předpisů a osobní selhání dvou bývalých spolupracovníků. Jména klub nezmínil a dodal, že věc nemá vliv na vedení ani na sportovní chod týmu.
Svoboda chystal výstroj i reprezentaci, než se vrátil na Spartu
Do Sparty poprvé nastoupil v roce 2004. Mezi jednotlivými angažmá působil u české reprezentace a pracoval i mimo Holešovice, mimo jiné jako brusič. Podle iSport.cz v klubu dohromady strávil 18 let. Naposledy se vrátil před čtyřmi lety a v realizačním týmu se přidal ke kustodům Josefu Tomovi a Filipu Zelenkovi.
Fanoušci ho znali hlavně z fotografií od střídačky. V klubových rozhovorech popisoval práci, která začíná dlouho před zápasem: příprava výstroje, broušení bruslí, hokejky, prádlo a přání jednotlivých hráčů. „Snažíme se vyhovět individuálním požadavkům každého hráče,“ zaznělo v rozhovoru, který s ním a s Tomou kdysi zveřejnil web HC Sparta Praha.
Nakládání s vybavením, které k téhle práci patří, je jedním ze dvou okruhů, v nichž klub nesrovnalosti našel.
Kdo stojí za odhadem škody 15 až 25 milionů korun
Konkrétní částky pocházejí výhradně od médií. CNN Prima News s odkazem na iSport uvádí škodu v rozpětí 15 až 25 milionů korun, z toho necelé tři miliony mají připadat jen na hokejky. Údaj má tedy jediný původní zdroj a rozpětí široké deset milionů korun ukazuje, že jde o odhad. Samotný iSport mluví o rozsáhlé pavučině kolem nákupu a prodeje výstroje.
Sparta ve zveřejněném prohlášení žádnou sumu nepotvrdila. Mluví o nesrovnalostech a porušení předpisů, nikoli o trestném činu, a právní kvalifikaci vůbec nepoužívá. Z dostupných informací nejde poznat, zda šlo o chybějící kusy, nadhodnocené nákupy, přeprodej, chybnou evidenci, nebo o kombinaci těchto věcí. Neznámá zůstává i forma, jakou spolupráce se Svobodou skončila.
Účet za hokejky pro celý kádr se blíží mediálnímu odhadu
Kustodovi v profesionálním hokeji prochází rukama vybavení za miliony korun ročně a hokejky patří ke spotřebnímu materiálu. Kustod HC Stadion Vrchlabí pro klubový web uvedl, že hráč spotřebuje za sezonu deset až jedenáct hokejek. Špičkový model podle něj stojí kolem 10 až 11 tisíc korun.
Při širším kádru o třiceti hráčích z toho vychází zhruba 3,0 až 3,6 milionu korun za sezonu jen za hokejky. Spodní hranice výpočtu se téměř kryje s necelými třemi miliony, které média uvádějí, takže tahle část odhadu odpovídá zhruba jedné sezoně. K hokejkám se přidávají brusle, chrániče, helmy, rukavice, brankářská výstroj a doobjednávky během sezony. Sparta už v roce 2007 uváděla 14 milionů korun ročně na výzbroj, výstroj, dopravu a další drobnosti. Údaj je starý a kromě vybavení zahrnuje i dopravu, o řádu výdajů přesto vypovídá.
Kdyby se rozpětí 15 až 25 milionů korun potvrdilo, hokejky jedné sezony by ho samy nevysvětlily. Škoda by musela zahrnovat širší vybavení, delší období nebo jiný mechanismus, nejspíš napojený na hotovost, kterou klub v prohlášení sám zmiňuje. Svobodových 18 let v klubu přitom nic neříká o tom, jak dlouho problém trval. Kdy nesrovnalosti začaly, veřejně známo není.
Pět otázek, na které zatím nikdo veřejně neodpověděl
Veřejné zdroje zatím nepotvrzují trestní oznámení ani policejní šetření a iSport věc popisuje jako interní záležitost soukromého subjektu. Jestli bude klub vymáhat náhradu škody, není známo, další postup podle iSportu záleží na Spartě. Otevřené zůstává i to, kdo audit nařídil a kdy začal. Klub uvádí jen běžnou provozní agendu.
Svoboda se ke kauze veřejně nevyjádřil. Nového kustoda klub neoznámil a anglická verze klubového webu Svobodu podle dostupných informací dál uváděla v realizačním týmu, nejspíš kvůli neaktualizované stránce.
Klub v reakci slibuje „dílčí změny interních procesů“. Ze slibu je zřejmé, že kontrola hotovosti a výdeje vybavení měla mezery, které odhalil až audit. Kauza přišla ve chvíli, kdy byla Sparta podle iSportu po osmi kolech Tipsport extraligy devátá s deseti body.