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Sparta po interním auditu přišla o kustoda, který v klubu strávil 18 let. Média mluví o škodě až 25 milionů

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Hynek Svoboda se pohyboval kolem střídačky Sparty od roku 2004, s několika přestávkami. Do nové extraligové sezony už s týmem nevstoupil a klub přiznává, že audit našel problémy s hotovostí a hokejovým vybavením. Částku, o kterou jde, Sparta veřejně neuvedla.
Sparta po interním auditu přišla o kustoda, který v klubu strávil 18 let. Média mluví o škodě až 25 milionů

Sparta po interním auditu přišla o kustoda, který v klubu strávil 18 let. Média mluví o škodě až 25 milionů

Zdroj: Foto: I would appreciate being notified if you use my work outside Wikimedia. Do not copy this image illegally by ignoring the terms of the license below, as it is not in the public domain. If you - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 22:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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