Washington už nevěří na invazi na Tchaj-wan v roce 2027. Čistky srazily vojenské velení Pekingu na dva funkční členy

Agentura Reuters na začátku října 2026 citovala čtyři zdroje: dva současné americké činitele, jednoho bývalého a dalšího člověka, který americká hodnocení zná. Shodují se, že čínská invaze před rokem 2028 je stále méně pravděpodobná. Důvody, které uvádějí, jsou vojenské a vnitropolitické a Pekingu nijak nelichotí.
Ústřední vojenská komise měla sedm členů. Funkční zůstali dva
Protikorupční čistky v čínské armádě dosáhly až na samý vrchol velitelské struktury. V říjnu 2025 byli Che Wej-tung a Miao Chua, členové Ústřední vojenské komise, která tvoří nejvyšší vojenské velení země, oficiálně vyloučeni z Komunistické strany Číny i z armády. O tři měsíce později, v lednu 2026, Reuters informoval o vyšetřování dalších vrcholných generálů, Čang Jou-sia a Liou Čen-liho.
Ze sedmičlenné komise tak fakticky zůstali dva funkční členové, tedy necelá třetina původního složení. Únorová zpráva IISS Military Balance popisuje „závažné nedostatky ve velitelské struktuře“. Armáda, jejíž nejvyšší orgán pracuje v takto okleštěné podobě, nemá předpoklady připravit a vést invazi přes moře.
Čistky navíc zpomalily nákupy pokročilých zbraňových systémů, vyvolaly pochybnosti o kvalitě starších kontraktů a podlomily důvěru v celý řetězec velení.
Co přesně měl rok 2027 v Burnsově slovníku znamenat
Rok 2027 jako milník formuloval bývalý ředitel CIA William Burns. Do té doby má být Čínská lidová osvobozenecká armáda schopná invaze na Tchaj-wan. Nešlo o datum útoku, ale o měřítko připravenosti. Analytická služba amerického Kongresu (CRS) to opakovaně vysvětlovala: formulace „být připraven do roku 2027“ popisovala vojenskou způsobilost a o politickém rozhodnutí nic neříkala.
Titulková zkratka, podle které Čína v roce 2027 zaútočí, byla proto přehnaná od začátku. Současný americký odhad navíc nestojí jen na nejmenovaných zdrojích agentury Reuters. Březnové veřejné hodnocení hrozeb americké zpravodajské komunity (Annual Threat Assessment) z roku 2026 uvádí, že čínští lídři invazi v roce 2027 momentálně neplánují a pevný harmonogram sjednocení nemají.
O tom, zda a kdy Peking sáhne po síle, rozhodují tři proměnné. První je stav armády, kterou čistky krátkodobě oslabily. Jak dlouho bude obnova velení trvat, žádný z citovaných zdrojů neříká, přitom na tom závisí, jak dlouho odklad vydrží. Druhou proměnnou jsou tchajwanské prezidentské volby v roce 2028. Třetí je možná reakce Washingtonu, kterou Spojené státy záměrně nechávají nejednoznačnou.
Peking čeká na jediný volební výsledek z Tchaj-peje
Podle zdrojů agentury Reuters Peking vyčkává, jak dopadnou tchajwanské prezidentské volby v roce 2028. Pokud by Demokratická pokroková strana (DPP) prezidenta Laje Čching-teho získala čtvrtý mandát za sebou, četl by to Peking jako znamení, že se volební cestou k vládě vstřícnější vůči sjednocení nedostane. Čínská rétorika už dnes obviňuje DPP ze „zlomyslného úmyslu usilovat o nezávislost silou“.
Tchaj-pej s klidnými lety nepočítá. Tamní ministerstvo obrany v červnu 2026 varovalo, že se zkracuje varovná doba před případným útokem. Zároveň sílí takzvané šedozónové operace, tedy vojenské průlety, námořní manévry, kybernetické útoky a ekonomický nátlak. Odsunutí invaze tak pro ostrov oddech neznamená.
Obranný rozpočet na rok 2026 činí 949,5 miliardy tchajwanských dolarů, což odpovídá 3,32 % HDP. Prezident Laj chce dosáhnout vysoké bojové připravenosti do roku 2027, tedy ke stejnému milníku, který původně platil pro čínskou armádu. Počet protilodních střel má do začátku roku 2029 přesáhnout 1 800 kusů. Investiční plán do obrany počítá na léta 2026 až 2033 s 1,25 bilionu tchajwanských dolarů. Rozloženo do osmi let jde v průměru zhruba o 156 miliard ročně.
Proč by blokáda ostrova dolehla až na české exportéry
Tchaj-wan drží přes 60 % světových tržeb z výroby čipů na zakázku a více než 90 % produkce těch nejpokročilejších. Konflikt by proto okamžitě zasáhl globální dodavatelské řetězce, a stačila by k tomu i námořní blokáda. Evropská komise ve své bílé knize o obranné připravenosti do roku 2030 varuje, že čínský nátlak na Tchaj-wan by měl „hluboké ekonomické i strategické důsledky pro Evropu“.
Pro Česko je riziko dvojnásobné. Podle zprávy Evropské komise o české ekonomice z června 2026 dosahuje vývoz 74,8 % HDP, tedy téměř tří čtvrtin výkonu ekonomiky. Automobilový, elektrotechnický a strojírenský průmysl, na kterých český export stojí, jsou na polovodičích existenčně závislé.
NATO dlouhodobě zdůrazňuje, že bezpečnost Indo-Pacifiku a euroatlantického prostoru spolu souvisí. Evropský parlament v lednu 2026 odsoudil čínské zastrašování kolem Tchaj-wanu a požadoval, aby každý pokus změnit status quo silou nesl vysoké náklady.