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Apple údajně vyvíjí kameru pro chytrou domácnost. Nebude nahrávat video a k rozpoznávání bude používat AI

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Apple má údajně rozšiřovat své portfolio zařízení pro chytrou domácnost o bezpečnostní kameru. Zajímavostí je, že tato kamera údajně nebude nahrávat video. Místo toho má...
Apple údajně vyvíjí kameru pro chytrou domácnost. Nebude nahrávat video a k rozpoznávání bude používat AI

Apple údajně vyvíjí kameru pro chytrou domácnost. Nebude nahrávat video a k rozpoznávání bude používat AI

Zdroj: 9to5mac
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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