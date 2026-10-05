Apple údajně vyvíjí kameru pro chytrou domácnost. Nebude nahrávat video a k rozpoznávání bude používat AI

Apple údajně vyvíjí kameru pro chytrou domácnost. Nebude nahrávat video a k rozpoznávání bude používat AIPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple údajně vyvíjí kameru pro chytrou domácnost. Nebude nahrávat video a k rozpoznávání bude používat AIZdroj: 9to5mac
Článek byl publikován 05.10.2026 18:00
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