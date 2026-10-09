Zaplatil parkování u švédské nemocnice, a stejně skončil u soudu. Dvakrát zadaná SPZ ho stála přes 3 000 Kč

Stalo se to u nemocnice Sunderby sjukhus. Senior zadal do automatu SPZ svého auta, zaplatil a odešel k lékaři. Displej mezitím zhasl, a protože muž nevěděl, jestli platba prošla, zadal SPZ ještě jednou. Systém provozovatele Aimo Park obě zadání spojil do jediného řetězce, ve kterém stála celá SPZ dvakrát za sebou. Auto s takovou značkou v databázi neexistovalo, takže k němu nebyla ani platná platba. Parkovací hlídač vůz prověřil přes své PDA a žádný záznam nenašel.
Parkovné tvořilo z konečného účtu necelá dvě procenta
Hodina stání u Sunderby sjukhus stojí podle oficiálního ceníku Aimo Park 8 švédských korun (SEK). Senior si zaplatil tři hodiny, celkem tedy 24 SEK, v přepočtu zhruba 48 Kč.
Platba se nespárovala s žádným skutečným autem, a systém mu proto vyměřil kontrolní poplatek 450 SEK. To je téměř devatenáctkrát víc, než kolik za parkování skutečně zaplatil.
Muž poplatek rozporoval. Aimo Park neustoupilo a věc šla přes inkaso až k okresnímu soudu v Luleå. Podle zveřejněných sazeb inkasní společnosti Hojab přibylo 180 SEK za vymáhání a 900 SEK soudního poplatku. Samotné vymáhání tak vyšlo na víc než dvojnásobek původního kontrolního poplatku.
Účet se zastavil na 1 554 SEK, tedy přes 3 000 Kč. Parkovné, které senior zaplatil hned na začátku, z něj tvoří necelá dvě procenta.
Kterou pojistku ze švédského zákona soud prvního stupně nepoužil
Okresní soud podle citací rozsudku v médiích uznal, že senior parkovné zaplatil, a přesto rozhodl ve prospěch Aimo Park. Opřel se o požadavek, aby platba byla „bez obtíží spojitelná s konkrétním vozidlem“, a o to, že za správnost zadaných údajů odpovídá řidič. SPZ zapsaná dvakrát za sebou tuto podmínku nesplnila.
Švédský zákon o kontrolních poplatcích přitom obsahuje výjimku. Poplatek se nemá vybírat, pokud by to bylo „zjevně nepřiměřené“. Soud prvního stupně ji nepoužil. Pokud se má výjimka vztahovat na nějaký případ, pak právě na takový, kdy soud sám uznal zaplacení a spor se vede jen o zdvojený zápis.
Seniorovi nahrávají i podmínky samotného Aimo Park. Provozovatel v nich připouští opravu nebo zrušení rezervace, pokud chybu způsobil technický problém nebo pochybení personálu. Do této kategorie se může vejít displej, který zhasne uprostřed platby a bez jakéhokoli varování dovolí zapsat SPZ podruhé. Systém navíc neměl pojistku, která by rozpoznala, že řetězec složený ze dvou celých SPZ neoznačuje žádné skutečné auto.
Senior se proti rozsudku odvolal a vyšší soud o věci zatím nerozhodl.
Po stížnostech seniorů přišel region s parkováním zdarma
Případ osmdesátiletého řidiče není u Sunderby sjukhus jediný. Švédská média popsala i další: řidiči zaměnili písmeno I za číslici 1 nebo nulu za písmeno O, jiní přidali znak navíc. Organizace SPF Seniorerna Norrbotten už v srpnu 2025 oficiálně žádala, aby se problémy seniorů s parkováním u této nemocnice začaly řešit.
Region Norrbotten v dubnu 2026 přiznal, že situaci u Sunderby měl dlouhodobě pod dohledem. V září 2026 rozhodl, že pacienti a návštěvníci jeho nemocnic budou parkovat zdarma.
Aimo Park podle médií slíbilo, že u případů od prosince 2025 zpětně sníží kontrolní poplatek ze 450 na 150 SEK. Když provozovatel sám srazí poplatek na třetinu, nepřímo tím uznává, že původní výše byla u těchto případů příliš vysoká. Zprávy neuvádějí, kdy přesně senior u nemocnice parkoval, takže není jasné, jestli se snížení týká i jeho.
Než v Česku odešlete platbu za parkování, zkontrolujte SPZ
Parkování navázané na přesnou shodu SPZ funguje i v Česku. Praha u krátkodobého parkování pracuje s digitálními platbami vázanými na SPZ. Citymove uvádí, že oprávnění se kontroluje automaticky podle SPZ a chybně zaplacený lístek nejde stornovat. EasyPark zdůrazňuje, že správně musí být zadaná SPZ i zóna.
Parkingcard nabízí změnu SPZ přes formulář, takže chybu u něj lze dodatečně opravit. Plošné pravidlo, které by chránilo řidiče se zaplaceným, ale chybně zadaným parkováním, v Česku není a za správnou SPZ odpovídá řidič.
Obrana proto stojí na třech krocích. Před odesláním platby je dobré si SPZ na displeji přečíst ještě jednou a potvrzení o platbě si uložit. Když přijde výzva k úhradě, vyplatí se ji rozporovat hned a s dokladem o platby. Ve švédském případě přidalo inkaso a soudní řízení k původnímu kontrolní poplatku dalších 1 080 SEK.