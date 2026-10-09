Levná Motorola zůstane navždy na Androidu 15? Moto G17 Power má slíbené jen bezpečnostní záplaty, a to do ledna 2028

Moto G17 a Moto G17 Power představila Motorola koncem ledna 2026. Oba modely jsou určené lidem, kteří vybírají hlavně podle ceny. Z výroby běží na Androidu 15. Android 16 ani žádnou jinou konkrétní novou verzi Androidu výrobce nezmiňuje v oficiálních specifikacích ani na stránce softwarových aktualizací. Motorola přitom upgrady systému a bezpečnostní záplaty uvádí odděleně. S tím, co v jejím přehledu chybí, proto kupující nemůže automaticky počítat.
Jediné datum, které Motorola u Moto G17 Power zveřejnila
Bezpečnostní záplata opravuje konkrétní zranitelnosti a hlavní verze systému po ní zůstává stejná. Nová verze Androidu, například přechod z patnáctky na šestnáctku, přidává funkce a mění systém. Může také prodloužit dobu, po kterou na telefonu poběží aplikace, protože ty postupně přestávají starší verze Androidu podporovat.
U Moto G17 Power uvádí Motorola na stránce softwarových aktualizací bezpečnostní záplaty do ledna 2028. Od představení telefonu jsou to zhruba dva roky. U základního Moto G17 se stejný veřejný údaj dohledat nedá. Předpoklad, že kvůli stejné generaci a podobnému hardwaru dostane podobnou lhůtu, je jen odhad, výrobce ho nepotvrdil.
Kdo kupuje telefon s plánem používat ho tři až pět let a počítá s novými funkcemi, dostává u Moto G17 Power písemně dva roky záplat a žádný další softwarový závazek. Na takový plán je to krátké.
Kde může Motorola ušetřit, když nový Android nepřipraví
Moto G17 měl v Česku původně stát 4 799 Kč, verze Power 5 799 Kč. Za tisícikorunový rozdíl by kupující dostal hlavně baterii větší o 800 mAh.
Levnou výrobu prozrazuje i zbytek výbavy. Displej s úhlopříčkou 6,72 palce a rozlišením Full HD+ se obnovuje jen 60krát za sekundu. Telefony pohání čipset MediaTek Helio G81 Extreme a mobilní data zvládají pouze přes LTE, takže 5G v nich nenajdete. Z praktických věcí zůstal slot na paměťovou kartu microSD a konektor pro sluchátka.
Software je další položka, na které lze ušetřit. Aby nový Android na konkrétním telefonu fungoval, musí ho výrobce napojit na čipset a ovladače, otestovat stabilitu a výkon, nechat certifikovat u Googlu a po vydání ho dál udržovat. U přístroje za necelých pět tisíc korun se takové náklady vracejí hůř než u dražších modelů. Motorola ovšem rozpad nákladů nezveřejnila a úsporu na softwaru jako důvod nízké ceny sama neuvádí. Vysvětlení tedy dává smysl, od výrobce ale potvrzené není.
Do českých obchodů se dvojice Moto G17 nakonec nedostane
Prodej v Česku měl začít koncem března 2026. Podle serveru Mobilenet ale české zastoupení Motoroly později oznámilo, že se Moto G17 ani Moto G17 Power u nás prodávat nebudou. Důvod neuvedlo. Produktové stránky na českém webu výrobce sice dál visí, skutečná distribuce se ale podle dostupných informací nechystá.
Od 20. června 2025 platí v Evropské unii pravidla pro ekodesign chytrých telefonů. Výrobce podle nich musí zajistit dostupnost aktualizací operačního systému nejméně pět let od chvíle, kdy na trh uvede poslední kus daného modelu. Zveřejněný horizont do ledna 2028 by tuto lhůtu nepokryl, ani kdyby poslední kus šel do prodeje hned v den představení. Pět let od ledna 2026 vychází na leden 2031.
Unijní pravidlo nepředepisuje konkrétní počet nových verzí Androidu. Mluví obecně o aktualizacích operačního systému a mezi ně počítá bezpečnostní, opravné i funkční aktualizace. Chybějící slib Androidu 16 by tedy sám o sobě porušením pravidel nebyl.
Samsung ve stejné cenové třídě slibuje šest generací systému
Galaxy A16 5G se v Česku prodává za podobné peníze, jaké měla stát Motorola. Samsung u něj veřejně uvádí až šest generací systému, tedy nových verzí Androidu, a šest let bezpečnostních záplat. Proti zhruba dvěma rokům záplat u Moto G17 Power je to trojnásobná doba a k tomu závazek, který Motorola nedala vůbec.
Xiaomi uvádí u Redmi Note 14 5G na českém webu čtyřletou softwarovou podporu. Kolik nových verzí Androidu do ní spadá, na stránce produktu neupřesňuje.