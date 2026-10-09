Ruské drony podle Kyjeva potopily loď u Bulharska, v zóně člena NATO. Den předtím šla ke dnu loď s kukuřicí u Rumunska

Ke dnu šla ALFA WATAN pod vlajkou Toga, která po zásahu utrpěla kritické poškození konstrukce. Druhá zasažená loď, ABLE registrovaná v Palau, začala hořet. Na hladině se udržela dost dlouho na to, aby všech 18 členů posádky stihlo opustit palubu, a vylovil je bulharský trajekt. Volodymyr Zelenskyj připsal útok Rusku ještě týž večer, poté co ukrajinské námořnictvo jednalo s bulharským, a dodal, že ukrajinské síly v oblasti nijak nepůsobily. Bulharsko zatím provádí forenzní rozbor trosek, který má potvrdit typ a původ dronů. Do jeho výsledků tak ruské autorství stojí na slovech Kyjeva.
Proč ani potopená loď v bulharské zóně nespustí článek 5
Lodě zasáhly drony ve výlučné ekonomické zóně Bulharska. Podle bulharského zákona o námořním prostoru tam Bulharsko vykonává svrchovaná práva k využívání přírodních zdrojů a část jurisdikce. Ostatním státům v tom pásmu zůstává svoboda plavby a přeletu. Útok proto nezasáhl jen bulharský zájem. Narušil pravidla, podle kterých tudy smí proplouvat kdokoli.
Pro Severoatlantickou alianci je podstatné, kdo a kde byl zasažen. Washingtonská smlouva v článcích 5 a 6 počítá s ozbrojeným útokem na území členského státu nebo na jeho ozbrojené síly, lodě či letadla. U Bulharska šlo o civilní lodě s vlajkami Toga a Palau ve výlučné ekonomické zóně člena, takže automatická kolektivní obrana se nespouští.
Otevřená zůstává cesta přes článek 4, který dává členům právo svolat konzultace. Politicky útok znamená, že válka zasahuje prostor, za jehož bezpečnost a záchranné operace odpovídá alianční stát.
Dvě oběti u Rumunska ukazují, že bulharský útok nebyl první
Den před bulharským incidentem, 5. října, se v rumunské výlučné ekonomické zóně potopila civilní loď naložená kukuřicí. Rumunské ministerstvo vnitra potvrdilo jedenáct zachráněných a dva mrtvé. Zelenskyj tehdy mluvil o ruských dronech, které loď zasáhly v „neutrálních vodách“ Černého moře.
Dva zásahy civilních lodí ve dvou zónách dvou členských států NATO ve dvou po sobě jdoucích dnech tvoří vzorec. Zapadá do postupu, který se dá sledovat od začátku plnohodnotné invaze v roce 2022. Nejdřív přišla blokáda ukrajinských přístavů, miny a ostřelování exportní infrastruktury, potom tlak na obchodní koridory. Teď přibyly přímé zásahy obchodních lodí v západní části moře, kterou chránila právě blízkost aliančních států.
Zelenskyj cíl Moskvy formuloval přímo: západní Černé moře se má stát „zcela nevhodným pro plavbu“.
Proč střílet na lodě, které s válkou nemají nic společného
ALFA WATAN ani ABLE nebyly spojené s žádnou válčící stranou. Pluly pod vlajkami malých tichomořských a afrických států a vezly běžný náklad. Útok tak nemířil na konkrétní vlajku. Měl vyděsit všechny, kdo tudy jezdí. Bulharský premiér řekl, že incident „vážně narušuje“ plavbu v Černém moři a dál zvyšuje náklady i pojistná rizika. Rusko nemusí zastavit každou loď. Pokud plavba zdraží, zpomalí se a stane se politicky odrazující, má to pro obchod podobný účinek jako blokáda.
Česko žádný černomořský přístav nemá, ale obchodem je s regionem svázané. Vývoz do Rumunska dosáhl podle oficiálních dat v roce 2025 téměř 98 miliard korun a Rumunsko patří k nejdůležitějším obchodním partnerům Česka v jihovýchodní Evropě. České velvyslanectví v Bukurešti doporučuje českým firmám přístav Constanța, tamní překladiště a koridory pro ukrajinské zboží. Každý zásah civilní lodi v tomto pásmu zdražuje logistiku, zdržuje dodávky a ztěžuje pojištění zásilek.
Kolik z oněch 98 miliard skutečně putuje po moři, oficiální data neuvádějí. Číslo proto ukazuje, jak velký je český obchod s Rumunskem. Kolik z něj útoky ohrožují, z něj vyčíst nejde.
Varna a Constanța chystaly společné centrum už od června
Bezprostředně po útoku Bulharsko vyslalo námořnictvo, letectvo i pohraniční policii a záchranu řídilo námořní záchranné centrum ve Varně. Premiér svolal mimořádné zasedání bezpečnostní rady.
Dlouhodobější plán existoval dřív než útok. V červnu 2026 představily Bulharsko a Rumunsko členským státům EU společný koncept Černomořského centra námořní bezpečnosti se zázemím ve Varně a v Constanțe. Útok ze 6. října dal projektu argument, který se těžko přehlíží: v zóně, kterou má centrum hlídat, se potopila obchodní loď.
Řada věcí zůstává nevyjasněná. Konečná bilance obětí z ALFA WATAN nebyla v době prvních oficiálních vystoupení uzavřena a forenzní rozbor trosek, který má určit typ a původ dronů, Bulharsko stále provádí.