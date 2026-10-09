Válečná loď bez jediného námořníka míří do Baltu. Vanta 12 unese čtyři střely NATO a na moři vydrží týdny

Vanta 12 měří dvanáct metrů a unese až dvě tuny výzbroje. Kromě protilodních střel Sea Venom od společnosti MBDA se na palubu vejde deset barážujících munic Cascade, které si STARK vyrábí sám. Loď je navržená pro opakované použití. Má dlouho hlídkovat v Baltském nebo Severním moři a zaútočit až na rozkaz. Žádné námořnictvo ji zatím nezavedlo do výzbroje a na REPMUS se předváděla v experimentálním režimu.
Kdo na lodi bez jediného námořníka smí zmáčknout spoušť
Většinu práce, kterou by jinak dělala posádka, obstarává řídicí software Minerva. Plánuje trasu, sám naviguje, vyhýbá se překážkám a přepíná mezi hlídkovým a úderným režimem. Umí také koordinovat celé skupiny bezpilotních prostředků a převádět záměr operátora do konkrétních manévrů.
Rozhodnutí o použití zbraně si ale STARK nechává pro člověka. Na stránce systému Minerva firma výslovně uvádí, že o zásahu cíle rozhoduje operátor. Každé takové rozhodnutí se zaznamenává a autorizační pravidla předem vymezují, co systém smí udělat.
Aliance to popisuje stejně. Velitelství NATO pro transformaci (ACT) v souvislosti s cvičením REPMUS 2026 a uskupením Task Force X mluví o „konečné lidské kontrole“. Operátor přitom nemusí být nikde poblíž, u konzole může sedět i stovky kilometrů od lodi.
Sea Venom váží 120 kilogramů a místo zásahu jí volí operátor
Sea Venom, v úplném označení Sea Venom/ANL, je lehká protilodní střela, kterou společně vyvinuly Francie a Velká Británie. Váží 120 kilogramů a měří dva a půl metru, proto se vejde i na malou loď. Letí těsně nad hladinou a cíl hledá infračerveným hledačem, který s operátorem komunikuje obousměrným datalinkem. Operátor díky tomu v reálném čase vidí obraz z hlavice a sám vybírá přesné místo zásahu. Lidská kontrola se tedy netýká jen rozhodnutí o odpalu, ale i samotného míření.
Ve srovnání s těžšími protilodními střelami NATO je Sea Venom zbraní na krátkou vzdálenost. Harpoon Block II váží zhruba 691 kilogramů a doletí na 124 kilometrů. NSM od firmy Kongsberg má 407 kilogramů a dosah přes 300 kilometrů. Sea Venom doletí přes 20 kilometrů a je určená na cíle do velikosti korvety a na pobřežní cíle. Vanta 12 se proto musí k cíli dostat zhruba šestkrát blíž než loď vyzbrojená Harpoonem.
Samotná střela je prověřená. Royal Navy u ní dosáhla počátečního operačního stavu v říjnu 2025 a 29. září 2026 poprvé ostře odpálila operační verzi z vrtulníku Wildcat proti realistickému cíli. Z Vanty 12 však Sea Venom dosud nikdo ostře neodpálil, na REPMUS šlo o simulovaný zásah. Podle odborného média IN Defence je integrace střely stále ve vývojové fázi. Barážující munici Cascade s dosahem desítek kilometrů STARK v létě 2026 úspěšně vypustil z palub svých lodí Vanta.
Výzkumné centrum na Ukrajině zkracuje úpravy softwaru na dny
Válka na Ukrajině trvá už více než čtyři roky a ukázala, čeho jsou schopné malé bezpilotní čluny. Magura V5 je dlouhá zhruba pět metrů a pluje rychlostí kolem 42 uzlů. Doletí přes 740 kilometrů, tedy 400 námořních mil. Tyto čluny prokazatelně zasáhly ruské válečné lodě v Černém moři. Agentura AP informovala o potopení výsadkové lodi Caesar Kunikov v únoru 2024 a Ukrajina potvrdila, že při útoku použila Magury.
Magura slouží hlavně jako jednorázová úderná zbraň. Vanta 12 je postavená jako modulární, síťově řízená platforma na opakované nasazení, která přepíná mezi průzkumem, elektronickým bojem a úderem. Rychlostí přes 40 uzlů se Magurě zhruba vyrovná. Doletem až 2 220 kilometrů (1 200 námořních mil) ji překonává přibližně trojnásobně. Firma uvádí, že loď vydrží na moři celé týdny, přesný počet dní ale nezveřejnila. Při 40 uzlech by Vanta 12 celý dolet projela zhruba za 30 hodin. Týdny na moři jsou proto možné jen při pomalém hlídkování, čekání v prostoru a střídání režimů, a z veřejných údajů se tahle výdrž přepočítat nedá.
STARK provozuje výzkumné centrum přímo na Ukrajině. Podle firmy blízkost fronty zkracuje vývojový cyklus. Protiopatření, se kterými přijde nepřítel, inženýři rozeberou a software upraví v řádu dnů.
Ruské loďstvo v Baltu chystá útočné drony, Vanta 12 nemá kupce
Vanta 12 je určená hlavně pro Baltské a Severní moře. NATO tam čelí sabotážím podmořských kabelů, aktivitě ruské „stínové flotily“ tankerů a elektronickému rušení. Aliance ve výroční zprávě za rok 2024 označila ochranu kritické podmořské infrastruktury za prioritu a cvičení REPMUS za klíčovou experimentální platformu.
Bezposádková plavidla přitom nestaví jen Západ. Podle výroční zprávy estonské zahraniční rozvědky z roku 2026 Moskva zakládá útočně zaměřené jednotky bezpilotních hladinových plavidel ve všech flotách včetně Baltského loďstva. Čína zkouší vlastní ozbrojené programy, například JARI-USV-A, i když podle Naval News chybí veřejný důkaz o jejich větším operačním nasazení. Z těchto zpráv nevyplývá, že by Rusko na lodě typu Vanta nemělo odpověď.
STARK má za sebou zatím jednu skutečnou dodávku. V srpnu 2026 předal německému Bundeswehru plavidlo Seetaube, postavené na menší Vantě 6, pro průzkumné zkoušky. Pro Vantu 12 firma neoznámila žádnou objednávku, kontrakt ani datum zavedení do služby. Výrobní kapacity buduje s loděnicí Flensburger Shipyard a v severském regionu, harmonogram sériové výroby ale nezveřejnila.