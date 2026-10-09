Laternenring: nenápadný proužek na německé lampě může řidiče přijít dráž než pokuta. Existuje už od roku 1937

Laternenring je červenobílý prstenec kolem sloupu lampy, případně samolepicí štítek přilepený přímo na sloup. Podle německého prováděcího předpisu VwV-StVO je vysoký jen 70 milimetrů. Běžná kruhová dopravní značka má průměr 60 centimetrů a stojí na vlastním sloupku, takže řidič, který prstenec cíleně nehledá, ho při průjezdu ulicí snadno mine. Sdělení značky je přitom jednoduché: lampa, na které je umístěna, nesvítí celou noc. Prakticky se dnes používá jen v Německu a v Rakousku. Na značku, která mění odpovědnost řidiče, je to nepřiměřeně malá plocha.
Kdy auto pod lampou přestane být podle zákona vidět
Základ celé věci je v § 17 odst. 4 německého silničního řádu StVO. Ten ukládá, že stojící vozidlo musí být za tmy dostatečně viditelné. Uvnitř obce k tomu platí výjimka: když pouliční osvětlení auto osvětluje natolik, že je jasně rozeznatelné, parkovací světla zapínat nemusíte.
Laternenring tuhle výjimku omezuje časem. Dokud lampa svítí, auto pod ní je kryté veřejným osvětlením a povinnost vlastního světla odpadá. Ve chvíli, kdy zhasne, výjimka končí a vozidlo musí mít rozsvícená parkovací nebo obrysová světla, případně být označené jiným způsobem.
Auto, které po zhasnutí lampy zůstane tmavé, porušuje § 17 odst. 4 StVO. Jde o přestupek a zároveň o okolnost, která se při nehodě může počítat jako spolupříčina.
Dvacet eur je to nejmenší, co vás tma pod lampou stojí
Německá pravidla se vztahují na každého, kdo řídí na německé silnici, bez ohledu na státní příslušnost. Za neosvětlené stojící vozidlo hrozí pokuta 20 eur, tedy zhruba 500 Kč. Pokud přitom vznikne věcná škoda, sazba stoupá na 35 eur. Ani jedna částka nikoho nezruinuje.
Dražší je situace, kdy do tmavého auta v noci narazí jiný řidič. Posuzují se pak konkrétní okolnosti a nedostatečná viditelnost zaparkovaného vozidla může být vyhodnocena jako spolupříčina škody. Značka sama o vině nerozhoduje, bere ale majiteli auta obhajobu, že spoléhal na pouliční osvětlení, protože ho předem upozornila, že osvětlení skončí.
Kdo v Německu parkuje v noci na ulici a všimne si na sloupu červenobílého proužku, má dvě možnosti: přeparkovat jinam, nebo nechat zapnutá parkovací světla. Kdo neudělá ani jedno a dojde k nehodě, nemusí nést automaticky celou vinu. Jeho pozice při řešení odpovědnosti se ale zhorší a pojišťovna může krátit plnění podle toho, jakým podílem se na škodě podílel.
I v Česku musí stojící auto v noci svítit, aspoň z jedné strany
Obdobnou povinnost zná i český zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. Jeho § 33 odst. 2 stanoví, že vozidlo stojící za snížené viditelnosti musí mít na straně přivrácené ke středu komunikace rozsvícena obrysová nebo parkovací světla.
Ekvivalent Laternenringu Česko nemá a žádná značka na lampě řidiče neupozorní, že se na pouliční osvětlení nedá spolehnout. Německá úprava, která povinnost výslovně označí přímo na sloupu, je k řidičům vstřícnější než česká, která je nechává bez varování.
Značka z roku 1937 vznikla, protože obce v noci zhasínaly kvůli úsporám
Kořeny Laternenringu sahají do německého silničního řádu z roku 1937. Tehdejší předpis výslovně mluvil o lampách, „které nehoří celou noc“, a nařizoval umístit prstenec na sloup ve výšce 1,5 až 1,8 metru. U lamp zavěšených nad ulicí na převěsech se měl odpovídající štítek objevit na vhodném místě po obou stranách ulice.
Dobová pravidla dovolovala, aby odstavené vozidlo nemělo vlastní světlo, pokud ho dostatečně osvětloval jiný zdroj, typicky pouliční lampa. Obce ale lampy v noci vypínaly, aby šetřily, a řidič potřeboval vědět dopředu, že cizí světlo celou noc nevydrží. Původní verze značky proto do červeného pole bílým písmem uváděla přesný čas zhasnutí ve 24hodinovém formátu. Dnešní řidič se z prstence dozví jen to, že lampa zhasne, a hodinu, kdy se to stane, nezná.
Téměř devadesát let po zavedení je značka stále součástí platného znění VwV-StVO. S nástupem LED osvětlení a automatického řízení svítidel se její praktický význam může zmenšovat, a pokud obce přestanou lampy vypínat úplně, důvod pro ni zmizí. Oficiální plán na zrušení Laternenringu zatím nikdo nevyhlásil.