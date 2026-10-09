Wi-Fi ukazuje plný signál, a stejně se seká? Aplikace WiFi Heatmap zdarma ukáže, které sousední sítě vám ucpávají kanál

Router stojí v obýváku a telefon v ložnici hlásí plné čárky. Video přesto zamrzá, videohovor se rozpadá a speedtest ukáže jen zlomek rychlosti, kterou byste podle tarifu čekali. Na takové případy se hodí aplikace WiFi Heatmap od vývojáře Wi-Fi Solutions, kterou najdete v českém Google Play. Pracuje se s ní jednoduše: vezmete telefon, projdete s ním byt a aplikace vám na plánek vykreslí, co se v jednotlivých místnostech děje ve vzduchu.
Kanály 1, 6 a 11 jsou na 2,4 GHz jediné, které si nelezou do cesty
Čárky na ikoně měří jedinou věc, a to sílu rádiového spojení mezi routerem a telefonem. Kolik dalších sítí vysílá na stejném nebo překrývajícím se kanálu a jak se jejich provoz navzájem tlačí, se z nich nevyčtete. Rychlost, kterou telefon u připojení ukazuje, navíc neodpovídá té skutečné. Ta závisí na rušení, vzdálenosti, šířce kanálu i na tom, co zvládne samotné zařízení.
Pásmo 2,4 GHz nabízí v běžném 20MHz režimu jen tři kanály, které se vzájemně nepřekrývají: 1, 6 a 11. Shodně to uvádějí Microsoft, Apple i Linksys. Tři volné pruhy se v domě s desítkami bytů zaplní rychle. Když váš router vysílá na šestce a na stejném kanálu vysílá i pět sousedních sítí, signál zůstane silný, ale propustnost i odezva se mohou zhoršit.
Čeští operátoři o tom vědí. O2 na své stránce podpory řadí rušení okolními Wi-Fi sítěmi mezi časté příčiny potíží v pásmu 2,4 GHz a T-Mobile připomíná, že ve městech je toto pásmo k vzájemnému rušení náchylnější. Na patře paneláku, kde vysílá deset routerů, je tak éter přeplněný.
Pět vrstev na plánku bytu prozradí, kdo sedí na vašem kanálu
Základní vrstvou je mapa pokrytí, ze které poznáte, kde je signál silný a kde slábne. Užitečnější je mapa rychlosti, protože zachycuje rychlost skutečně naměřenou v daném místě, a ne teoretickou hodnotu spojení. Kanálová mapa ukáže, na kterém kanálu vysílá váš router a které kanály používají okolní sítě. Mapa okolních sítí k tomu doplní, kolik cizích přístupových bodů je v dosahu. Mapa pingu měří odezvu na router a vyznačí místa, kde se spojení zadrhává.
Hodnotu aplikace dává až souhra těchto vrstev. Problémový pokoj může mít silný signál, kanálová mapa ale v témž místě odhalí několik sousedů na stejném nebo překrývajícím se kanálu, ping tam roste a rychlost klesá. Kontrola typu „router svítí a síť se zobrazuje“ nic z toho neprozradí. Automatické volbě kanálu v routeru se nedá slepě věřit, protože nemusí pro konkrétní domácnost vybrat tu nejlepší možnost.
Majitelé iPhonů najdou v App Storu aplikaci stejného jména. iOS ale přístup k informacím o Wi-Fi a skenování okolních sítí omezuje víc než Android, takže verze pro iPhone nemusí nabízet stejný rozsah diagnostiky. Na hledání kanálového rušení je proto vhodnější telefon s Androidem.
Přepnout kanál zabere minutu. Důležitější je, co uděláte potom
Když mapa ukáže, že router vysílá na přetíženém kanálu, otevřete v prohlížeči administraci routeru. Adresu obvykle najdete na štítku přístroje. V sekci nazvané Wireless nebo Wi-Fi Settings pak kanál přepnete ručně. Linksys radí, že pokud je zahlcený kanál 6, máte zkusit 1 nebo 11. Stejný postup popisují ve svých návodech i NETGEAR a D-Link a celé nastavení trvá minutu nebo dvě.
Samotné přepnutí ještě nic nedokazuje. Projděte byt s aplikací znovu a výsledky porovnejte s prvním měřením. Za potvrzení, že změna pomohla, můžete považovat teprve vyšší rychlost a nižší ping v místnosti, která dělala potíže. Když se čísla nepohnou, příčina leží jinde.
Kdy sáhnout po pásmu 5 GHz a s jakou nevýhodou počítat
V hustě zastavěných lokalitách bývá pásmo 2,4 GHz tak zaplněné, že přepnutí kanálu přinese jen malé zlepšení. Apple navíc upozorňuje, že toto pásmo ruší i jiná zařízení, třeba mikrovlnné trouby nebo některé bezdrátové technologie.
Pokud váš router podporuje pásmo 5 GHz, vyzkoušejte ho. Má víc kanálů a v domácnostech bývá méně vytížené. Signál na vyšší frekvenci ovšem hůř prochází zdmi, takže se hodí hlavně pro zařízení ve stejné místnosti jako router nebo ve vedlejší. U streamování, her a videohovorů může být rozdíl znatelný.
Obsazení kanálů se navíc v čase mění, a proto se k aplikaci vyplatí vracet pokaždé, když Wi-Fi bez zjevného důvodu zpomalí. Stačí, aby soused vyměnil router nebo se v domě objevila nová síť, a problém, který jste jednou vyřešili, se může vrátit.