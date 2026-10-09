Horký iPhone ještě nepatří do servisu. Apple schovává rady proti zahřívání do menu, kam vás telefon sám nepošle

Rady najdete v menu Nastavení › Baterie. iOS je zobrazuje jako návrhy nad přehledem denního využití a typicky v nich doporučí snížit jas, zkrátit dobu do automatického zamykání nebo omezit aplikace běžící na pozadí. Na návrhy neupozorní žádné vyskakovací okno, notifikace ani systémová výstraha, takže kdo do menu sám nezajde, nemusí o nich vůbec vědět. Návrhy přitom mají snižovat spotřebu a s ní i zahřívání, a takhle tiché doručení je u nich slabé místo.
Pět situací, kdy Apple teplý telefon za závadu nepovažuje
Nejčastějším spouštěčem je aktualizace systému. Po ní iOS na pozadí dokončuje práci: indexuje a zpracovává data včetně fotografií, aktualizuje aplikace a dolaďuje nastavení. Po velkém skoku, jakým byl přechod na iOS 26, proto může být telefon nějakou dobu teplejší a víc ubírat z baterie. Apple k této verzi navíc průběžně vydává další aktualizace. Jakmile systém úlohy dokončí, situace se obvykle ustálí. Vlna dotazů na zahřívání, která po každé větší aktualizaci zaplaví internet, proto sama o sobě nedokazuje vadný software.
Podobně se telefon chová při nastavování nového zařízení nebo obnově ze zálohy, kdy procesor pracuje naplno, přenášejí se data a synchronizují fotky. Teplo vzniká i při bezdrátovém nabíjení, kde je určité množství tepla přirozenou součástí bezdrátového přenosu energie. Další dvě situace souvisejí s používáním. Hry, rozšířená realita, střih videa nebo dlouhé natáčení vytěžují čip, a při slabém signálu telefon spotřebuje víc energie na udržení spojení s mobilní sítí.
Když se iPhone zahřívá v některé z těchto situací a nezobrazuje teplotní varování, Apple to podle svých stránek podpory nebere jako důvod k obavám.
Displej svítí déle, než musí. Tři volby to zkrátí
Začít se vyplatí přímo návrhy v menu Nastavení › Baterie. Pod nimi leží přehled denního využití s rozpisem, které aplikace a systémové procesy spotřebovaly nejvíc energie. Pokud tam po aktualizaci vidíte zmínku o probíhajícím zpracování systému, často stačí počkat, než iOS práci dokončí.
Když návrhy nepomohou, přichází na řadu displej. Vypínač automatického jasu nečekaně najdete v Nastavení › Usnadnění › Displej a velikost textu. Pokud je funkce vypnutá, obrazovka může svítit zbytečně jasně i tam, kde by stačilo méně. Automatické zamykání se nastavuje v Nastavení › Zobrazení a jas › Uzamčení a Apple tu radí volit krátký interval, třeba 30 sekund nebo minutu. Displej, který po každém odložení telefonu svítí ještě několik minut, totiž zbytečně spotřebovává energii.
Třetí volbou je trvale zapnutý displej ve stejném menu Zobrazení a jas, který se týká novějších modelů s touto funkcí. Jeho vypnutí může snížit spotřebu hlavně tehdy, když telefon často leží na stole s rozsvícenou obrazovkou. iPhone Air má tuto funkci z výroby vypnutou.
Co telefon dělá na pozadí, když ho zrovna nepoužíváte
Sociální sítě, zpravodajské aplikace a hry dokážou plnit úlohy i ve chvíli, kdy s nimi zrovna nepracujete. V Nastavení › Obecné › Aktualizace na pozadí můžete obnovování obsahu zakázat aplikacím, které ho nepotřebují. Je to nejcílenější zásah z celé nabídky, protože jím vypnete jen konkrétní aplikace a zbytek telefonu zůstane beze změny.
Plošně funguje režim nízké spotřeby v Nastavení › Baterie › Režim napájení. Omezí energeticky náročné činnosti včetně aktivity aplikací na pozadí, na podporovaných modelech sníží obnovovací frekvenci displeje a upraví několik dalších nastavení, aby telefon na jedno nabití vydržel déle.
Poslední úprava se týká sítě. U iPhonu 12 a novějších Apple doporučuje režim Automatická 5G, který přepne na LTE všude, kde by 5G nepřineslo výrazně vyšší rychlost. V některých situacích tím telefon ušetří energii.
Slovo Servis u kondice baterie je signál k výměně
Rozhodující údaj zjistíte během několika klepnutí. U iPhonů 15 a novějších otevřete Nastavení › Baterie › Kondice baterie, u starších modelů položku Stav baterie a nabíjení. Svítí-li vedle kondice slovo „Servis“, Apple doporučuje zvážit výměnu baterie. K servisu vedou i další příznaky: telefon se opakovaně výrazně zahřívá při běžném používání nebo v klidu, zobrazuje teplotní varování nebo pravidelně přerušuje nabíjení kvůli vysoké teplotě.
Pokud se iPhone zahřívá hlavně během nabíjení, Apple radí sundat obal a nabíjet v prostředí s teplotou od 0 do 35 °C.
Zbytečné zahřívání se vyplatí omezovat i tehdy, když nejde o závadu. Dlouhodobé vystavení vysokým teplotám může trvale snížit kapacitu baterie. iPhone má sice vestavěné ochrany, které dokážou nabíjení omezit nebo zpomalit, v krajním případě ale zobrazí teplotní varování.