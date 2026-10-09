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Alpské jezero s nejvyšší známkou za čistotu a stovkou vstupů zdarma. Na Attersee jedete z Budějovic necelé dvě hodiny

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Attersee v Horním Rakousku nemá davy jako Hallstatt ani slavnou fotku. Jeho čistotu ale dokládají zemská měření. Než vyrazíte, vyplatí se vědět, kdy je voda nejprůzračnější, za co se u břehu platí a proč obvyklý odhad ceny rodinného víkendu nevychází.
Alpské jezero s nejvyšší známkou za čistotu a stovkou vstupů zdarma. Na Attersee jedete z Budějovic necelé dvě hodiny

Alpské jezero s nejvyšší známkou za čistotu a stovkou vstupů zdarma. Na Attersee jedete z Budějovic necelé dvě hodiny

Zdroj: Foto: Michielverbeek - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 23:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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