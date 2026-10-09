Alpské jezero s nejvyšší známkou za čistotu a stovkou vstupů zdarma. Na Attersee jedete z Budějovic necelé dvě hodiny

Jezero zabírá skoro padesát kilometrů čtverečních a leží mezi alpskými svahy, kde se turisté nemačkají u jedné obce ani na jedné promenádě. V červenci a srpnu po něm nesmějí jezdit plavidla se spalovacím motorem. Na hladině tak v hlavní sezoně potkáte plachetnice a paddleboardy, vodní skútry ani benzínový zápach ne.
Kam mizí odpadní voda ze všech obcí kolem jezera
Regionální propagace ráda mluví o „pitné kvalitě“. Spolehlivější oporu dávají data země Horní Rakousko. Attersee patří k nejčistším jezerům spolkové země a živin je v něm extrémně málo. Letos ve druhém kole evropských kontrol koupacích vod dostala všechna sledovaná místa na jezeře hodnocení „vynikající“, tedy nejvyšší možné. Bakteriologické hodnoty zůstaly hluboko pod limity.
Tahle čistota je výsledek stavby z doby před desítkami let. Kolem jezera vede prstencový kanál, který sbírá odpadní vody a odvádí je do čistírny v Lenzingu. Ta leží mimo celé povodí Attersee. Do jezera se proto nevrací ani vyčištěná voda, která by v sobě pořád nesla víc živin. Jezero je oligotrofní, řasy v něm nemají z čeho růst a voda si drží tyrkysový odstín.
S průhledností až dvacet metrů pod hladinu je potřeba zacházet opatrně. Takové hodnoty se podle technických zpráv objevují hlavně v zimě a na jaře. Od poloviny května do poloviny července se voda může mléčně zakalit, protože se v ní přirozeně sráží vápník. Kdo jede kvůli fotkám pod hladinou v červnu, trefí se přesně do tohoto období. Průměrná roční dohlednost se pohybuje mezi deseti a čtrnácti metry.
Na čtvrtině břehu Attersee se za koupání neplatí
Země Horní Rakousko eviduje kolem stovky volných přístupů k vodě a zhruba dvanáct kilometrů veřejně přístupného břehu. To je asi čtvrtina celého pobřeží. O jednotlivá místa se starají obce, rakouské spolkové lesy a zemská vláda.
Rodiny s malými dětmi ocení Weyregg Landesbad, kde dno klesá do hloubky velmi pozvolna. Ve Sprinzensteinparku v obci Attersee am Attersee je velká veřejná plocha s dětským hřištěm, zázemím a zhruba třiceti parkovacími místy. Mělký vstup pro děti má i Zeller Aufsatz v Nußdorfu, kde je dvacet míst pro auta.
K Zeller Aufsatz se z dálnice A1 dostanete sjezdem St. Georgen a dál po silnici B151. Naturbadeplatz Unterach leží na jižním konci jezera a vedou k němu dvě cesty: od A1 přes St. Georgen, nebo od západu přes Bad Ischl.
Bez vstupného je tu jen samotná pláž. Parkování se platí téměř všude, u koupaliště ve Weyreggu přímo vedle vstupu. Kdo chce na parkovném ušetřit, může v oficiálním přehledu koupacích míst hledat méně vytížená místa. Obsazenost vybraných koupališť navíc v reálném čase ukazuje online semafor Bäderampel.
Letní vítr, kvůli kterému se sem sjíždějí jachtaři
Jachtaři a windsurfaři jezdí na Attersee kvůli Rosenwindu. Tento místní letní vítr fouká ze severozápadu a za pěkného počasí přichází s velkou pravidelností. Silou nepřekvapí, ale dá se na něj spolehnout. Začátečník se na něm může učit a zkušený surfař se nenudí.
Mezi rakouskými potápěči má jezero dlouhou tradici. Místní centra pořádají kurzy podle standardů PADI, SSI i CMAS a oficiální turistický web jezero doporučuje i začátečníkům a dětem. Nejdál se pod hladinou dohlédne v zimě a na jaře. Kdo zůstane na hladině, půjčí si na Huthausaufsatz ve Weyreggu paddleboard, kajak nebo výbavu na šnorchlování.
Ubytování pro čtyřčlennou rodinu na dvě noci přijde přes devět tisíc
Slib dvou hodin platí jen pro jih Čech. Z Českých Budějovic je to 181 kilometrů, které autem ujedete za 1 h 58 min. Z Plzně vede trasa dlouhá 253 kilometrů a jízda trvá 3 h 36 min. Pražané ujedou 310 kilometrů a za volantem stráví 3 h 55 min.
Z Brna je to 336 kilometrů, tedy skoro pět hodin jízdy. Z Ostravy cesta měří 501 kilometrů a trvá 5 h 28 min. Pro Moravu proto Attersee dává smysl spíš jako cíl na několik dní než jako víkendový výlet.
Oficiální katalog regionu nabízí hotely, penziony, apartmány, kempy i ubytování na statcích. Bauernhof Schneiderbauer uvádí v nízké sezoně cenu od 1 280 Kč za dospělého a noc se snídaní, děti platí od 1 030 Kč. V hlavní sezoně se cena zvedá zhruba o 125 Kč na osobu. Häuplhof pronajímá rodinné apartmány přímo u jezera v rozlehlém areálu, kam auta nesmějí.
Pro dva dospělé a dvě děti na Schneiderbauer vychází jedna noc v nízké sezoně na 4 620 Kč a dvě noci na 9 240 Kč. V hlavní sezoně přibude za noc 500 Kč, takže víkend vyjde na 10 240 Kč. Pět tisíc za dvě noci stačí jen dvěma dospělým bez dětí, a i tak je to 5 120 Kč. K ubytování připočtěte benzín tam a zpět z jihu Čech zhruba za 1 200 Kč a parkovné u jezera v řádu stovek korun za den.