Nadýchaná citronová babeta, která provoní celou kuchyň a rozplývá se na jazyku

Citronová babeta je jednoduchý domácí moučník, který při pečení zvládne provonět kuchyň dřív, než člověk stačí uklidit mísu od těsta. Není na ní nic složitého, přesto má něco navíc proti obyčejné suché bábovce. Když se peče, citron je cítit po pár minutách a obvykle se někdo objeví ve dveřích s otázkou, kdy už bude hotová. Dělám ji hlavně ke kávě, když chci něco rychlého, ale pořád poctivého. Citronová šťáva a jemně nastrouhaná kůra jí dají svěžest, těsto přitom zůstává vláčné a příjemně měkké.
Žádné vrstvení, žádný krém, žádné dlouhé čekání v lednici. Základ je v dobře vyšlehaných
žloutcích s cukrem a potom v opatrném vmíchání sněhu z bílků. Vypadá to jako drobnost, ale právě tady se rozhoduje o tom, jestli bude střídka těžká, nebo hezky nadýchaná.
Někdy babetu jen pocukruju, jindy na ni dám slabou citronovou polevu. Na všední odpoledne stačí cukr, pro návštěvu většinou sáhnu po polevě.
Můj tip z kuchyně: Citrony před strouháním krátce ponořte do teplé vody a pak je pořádně osušte. Kůra se bude strouhat snáz a vůně z ní jde ven výrazněji. Recept na vláčnou citronovou babetu
Doba přípravy: 20 minut Délka pečení v troubě: 45 minut Teplota pečení: 180 °C Počet porcí: 10 až 12 plátků Ingredience pro přípravu 250 g polohrubé mouky 220 g moučkového cukru 1 balíček kypřicího prášku do pečiva 4 ks vejce 100 ml oleje 100 ml vody 2 ks citronů – šťáva i jemně nastrouhaná kůra 1 špetka soli 1 až 2 lžíce moučkového cukru na posypání Postup přípravy jednoduché citrónové babety
1. Nejdřív si dejte na linku všechny suroviny. Uprostřed šlehání se špatně hledá citron nebo prášek do pečiva, to zná asi každý. Troubu předehřejte na
180 °C a formu na bábovku, případně menší pekáček, vymažte olejem a vysypte moukou.
2. Oddělte
žloutky od bílků. Bílky se špetkou soli vyšlehejte do pevného sněhu a mísu zatím odložte stranou.
3. Do větší mísy dejte
žloutky a moučkový cukr. Šlehejte několik minut, až směs zesvětlá a nabere vzduch. Tady nemá moc smysl spěchat, hotová babeta to pak prozradí.
4. K vyšlehaným žloutkům pomalu přilévejte
olej a potom vodu. Krátce promíchejte, přidejte citronovou šťávu a také kůru ze 2 citronů.
5. V jiné misce promíchejte
polohrubou mouku s kypřicím práškem. Suchou směs přisypávejte po částech do tekutého základu a míchejte, dokud nevznikne hladké těsto bez hrudek.
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6. Nakonec do těsta stěrkou zlehka zapracujte
sníh z bílků. Už ho zbytečně nešlehejte. Stačí ho opatrně vmíchat, aby v těstě zůstalo co nejvíc vzduchu.
7. Těsto nalijte do připravené formy a povrch jen lehce srovnejte. Vložte do trouby a pečte zhruba
45 minut. Ke konci pečení použijte špejli; pokud ji vytáhnete suchou, je babeta hotová.
8. Po vytažení z trouby nechte
citrónovou babetu asi 10 minut odpočívat ve formě. Potom ji opatrně vyklopte na mřížku a nechte vychladnout.
9. Vychladlý moučník posypte
moučkovým cukrem. Hodí se ke kávě i k čaji, nejlepší bývá v den upečení a dobrá zůstává i druhý den. Skladujte ji přikrytou, aby zbytečně nevysychala. Foto: Cooky.cz, Vychladlou buchtu posypte moučkovým cukrem. Rady a tipy: proč citron v moučnících dělá víc než jen chuť Pokud chcete výraznější citronovou vůni, přidejte kůru ještě ze třetího citronu. Se šťávou bych ale opatrně nepřidávala, těsto by mohlo zřídnout víc, než je potřeba. Když se těsto zdá husté, s doléváním další vody chvilku počkejte. Po zapracování sněhu většinou povolí a dostane správnou konzistenci. Moučník cukrujte až po úplném vychladnutí. Na teplém povrchu se moučkový cukr rychle rozpustí a výsledek pak nevypadá moc pěkně. Pro slavnostnější verzi stačí rozmíchat pár lžic moučkového cukru s trochou citronové šťávy a připravit řídkou polevu. Nedávala bych jí silnou vrstvu. Babeta zůstane lehká a citronová chuť se jen zvýrazní.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková