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Nadýchaná citronová babeta, která provoní celou kuchyň a rozplývá se na jazyku

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Když se v troubě peče citrónová babeta, kuchyň voní tak výrazně, že se u nás doma dveře netrhnou. Dělám ji ve chvíli, kdy chci něco obyčejného ke kávě, ale ne suchou bábovku bez nápadu. Právě citronová šťáva a jemně nastrouhaná kůra jí dají svěžest, díky které působí lehce a přitom zůstane krásně vláčná.
Obrázek k moučníku na Citrónovou babetu: Znáte ten moučník, který provoní celý byt a zmizí ještě vlažný

Obrázek k moučníku na Citrónovou babetu: Znáte ten moučník, který provoní celý byt a zmizí ještě vlažný

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Citrónovou babetu: Znáte ten moučník, který provoní celý byt a zmizí ještě vlažný
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 01:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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