Rakouská síť čerpacích stanic Stiglechner končí, věřitelé chtějí 136 milionů. Konkurenti ji rozebrali za 78 milionů eur

Julius Stiglechner GmbH podala 5. prosince 2025 návrh na sanaci bez vlastní správy. Firma, která zaměstnávala přes 500 lidí, tehdy ještě provozovala 61 stanic. Insolvenční správce Norbert Mooseder začátkem září 2026 oznámil, že 59 z nich má nové majitele a o zbylé dvě se zajímají další kupci. Od podání návrhu po rozprodej tak uběhlo devět měsíců.
Rok 2024 skončil ztrátou přes deset milionů eur
Potíže byly vidět už rok před insolvencí. Tržby za rok 2024 spadly z 507,5 na 465,5 milionu eur. Firma tak za jediný rok přišla o 42 milionů, tedy zhruba o 8 % obratu. Hospodářský výsledek před zdaněním skončil na minus 10,26 milionu eur a vlastní kapitál se dostal do záporu. Firma tím fakticky dlužila víc, než měla.
Celkové závazky dosáhly 154,6 milionu eur a víc než polovinu z nich, 79,3 milionu, tvořily úvěry od bank. O osudu firmy proto rozhodovaly hlavně banky.
Vedení v účetní zprávě samo popsalo, co se pokazilo. Firma opustila licenci Shell, přešla na značku bp a platební systém Routex a s tím odešla část zákazníků. Karty Routex podle vedení nesplnily očekávání a objemy prodaného paliva klesaly. Marže na palivech mezitím ztenčily výkyvy cen ropy po začátku války na Ukrajině a úvěry zdražil růst úrokových sazeb. Ze tří jmenovaných příčin si firma přivodila sama jen jednu, výměnu značky. Hledání investora i jednání s bankami o restrukturalizaci skončila nezdarem, banky úvěry zesplatnily a firma podala návrh u insolvenčního soudu.
Osmnáct stanic pro JET: kdo další se o síť podělil
Správce prodával stanice po balících. Největší z nich, 18 stanic, koupila síť JET a rakouský soutěžní úřad BWB jí obchod v srpnu 2026 schválil bez podmínek. JET tím roste ze 162 na přibližně 180 stanic, což je přírůstek o 11 %.
Mezi velkými značkami se podíl JET zvedne zhruba z 12,6 na 14 %. I největší kupec tedy získá necelé jeden a půl procentního bodu. Pád Stiglechneru proto trh výrazně nekoncentruje a schválení bez podmínek tomu odpovídá.
Dvanáct stanic získala AVIA a sedm rodinná skupina Leitner. U té v září ještě probíhalo soutěžní posouzení, takže převzetí nebylo dokončené. Zbylých 22 prodaných stanic, tedy víc než třetina, připadlo dalším kupcům, které veřejné zdroje úplně nejmenují.
Na menších stanicích po převzetí zmizí obsluha, prodavači i bistro
Podle Moosedera noví vlastníci zaměstnance převezmou „z velké části“. Kolik lidí to přesně je, správce neuvedl. Část menších stanic přejde na úplně automatický provoz bez obsluhy, prodavačů i bistra a pracovní místa tam zaniknou.
Na ty, které nikdo nepřevezme, se vztahují rakouská pravidla pro zaměstnance v insolvenci. Podle Arbeiterkammer mohou čerpat z fondu Insolvenz-Entgelt-Fonds, který kryje nevyplacené mzdy a další nároky z pracovního poměru. Kolik kdo dostane, záleží na jeho konkrétní situaci. Z dostupných podkladů nevyplývá, že by všichni propuštění dostali stejné odstupné.
Insolvenci odnesli i zákazníci s věrnostní kartou IQ Card. Firma ji definitivně zrušila 2. března 2026 a od toho dne s ní nešlo zaplatit na žádné stanici.
Kolik peněz se věřitelům nevrátí ani v nejlepším případě
Věřitelé přihlásili u dvou hlavních společností skupiny pohledávky za 136 milionů eur. Prodej stanic vynesl 78 milionů eur, v přepočtu zhruba 1,95 miliardy korun. I kdyby celý výtěžek šel věřitelům, chybí 58 milionů eur.
Celý výtěžek ale k věřitelům nedojde rovným dílem. Podle deníku Kronen Zeitung připadnou zhruba dvě třetiny inkasa zajištěným věřitelům, tedy bankám, které měly na nemovitostech hypotéky. Do majetkové podstaty tak zamíří zhruba 26 milionů eur.
Nejvíc proto ztratí nezajištění věřitelé, hlavně dodavatelé a menší obchodní partneři. Jejich výsledek může zlepšit jen prodej dalšího majetku, který s čerpacími stanicemi nesouvisí. Mooseder už v červnu odhadoval, že kvóta pro věřitele bude dvouciferná, případně vyšší než 20 %.
Hrozí podobný pád i českým sítím čerpacích stanic?
Ministerstvo průmyslu k 1. červnu 2026 evidovalo v Česku 3 913 veřejných čerpacích stanic. Meziročně jich ubylo 35, což je necelé procento celé sítě, a o vlně krachů to nesvědčí. Ministerstvo financí sleduje 2 530 stanic od 558 provozovatelů a výraznou změnu hrubých marží nezaznamenalo.
Největší české sítě mají jiné kapitálové zázemí než regionální rodinná firma z Lince. ORLEN provozuje 446 stanic, EuroOil státní společnosti ČEPRO 207. Tlak na marže z paliv působí po celé Evropě, Stiglechner ale padl na souběh čtyř problémů: vysokého dluhu, nepovedené výměny značky, drahých úvěrů a nevydařené záchrany. V dostupných českých číslech se žádný z nich neobjevuje.
Rakousko mělo na konci roku 2025 celkem 2 694 veřejně přístupných čerpacích stanic. Na 334 z nich, zhruba na každé osmé, se dalo nabíjet i elektromobily. Z 61 stanic Stiglechneru už má 59 nového majitele a samotná firma zanikne na konci října 2026.