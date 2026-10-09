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Rakouská síť čerpacích stanic Stiglechner končí, věřitelé chtějí 136 milionů. Konkurenti ji rozebrali za 78 milionů eur

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Rodinná firma z Lince kdysi provozovala kolem 140 čerpacích stanic a na konci října 2026 definitivně zanikne. Většina jejích stanic bude dál prodávat palivo pod logem nového majitele. Čísla z insolvence ukazují, kdo stanice koupil, co čeká zaměstnance a kolik peněz uvidí věřitelé.
Rakouská síť čerpacích stanic Stiglechner končí, věřitelé chtějí 136 milionů. Konkurenti ji rozebrali za 78 milionů eur

Rakouská síť čerpacích stanic Stiglechner končí, věřitelé chtějí 136 milionů. Konkurenti ji rozebrali za 78 milionů eur

Zdroj: Foto: United Helicopters Incorporated - licence CC0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 22:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

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