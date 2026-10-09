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Metin agent Muse tvrdil, že viděl jen notifikace. Novinář v databázi svého Macu našel stopy po tisících osobních zpráv

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Meta představila Muse jako osobního AI agenta, u kterého uživatel sám určuje, k čemu se smí dostat. Publicista magazínu Inc. tvrdí, že agent bez jeho souhlasu procházel konverzace v Apple Messages. Meta takový přístup bez oprávnění označuje za nemožný, jednu chybu svého agenta ale uznala.
Metin agent Muse tvrdil, že viděl jen notifikace. Novinář v databázi svého Macu našel stopy po tisících osobních zpráv

Metin agent Muse tvrdil, že viděl jen notifikace. Novinář v databázi svého Macu našel stopy po tisících osobních zpráv

Zdroj: Foto: Andrew Linnett - licence OGL v1.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 23:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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