Kreml odstřihl vlastní vojáky od Telegramu. Přes VPN ho podle Durova i tak denně otevírá 65 milionů Rusů

Nejcitelněji blokace dopadla na lidi, kteří se bez Telegramu na frontě neobejdou. Agentura Reuters mluvila s členy ruské protidronové jednotky. Podle nich byla aplikace pro vojáky „životně důležitá“ a mnozí z nich „neměli nic jiného“. Přes Telegram komunikovaly frontové jednotky, psali na něm vojenští blogeři a běžely přes něj sbírky na výbavu pro vojáky i texty prokremelských komentátorů. Dne 10. dubna 2026 zaznamenala síť měřicích sond OONI Explorer na ruských sítích rozsáhlou nedostupnost služby. Durov nejprve mluvil o zákazu („ban“) a krátce nato o zákazu úplném („full ban“).
95 procent anomálií: Telegram omezili tvrději než WhatsApp i Signal
Podle dat OONI začalo rozsáhlejší omezování Telegramu kolem 20. března 2026 a od té doby postupně sílilo. K 10. dubnu dosáhla míra anomálií při přístupu ke službě 95 procent. Tak vysokou hodnotu nezávislé měření u Telegramu v Rusku nikdy předtím nezaznamenalo.
WhatsApp a Signal, proti kterým ruské úřady zasáhly dřív, vykazovaly ve stejném období zhruba 89 procent anomálií. Telegram se tím zařadil mezi nejtvrději omezované komunikační platformy v zemi, přestože ještě nedávno patřil k nástrojům, které používal i sám stát.
Roskomnadzor aplikaci z telefonů nemaže. Síťový provoz filtruje přímo u poskytovatelů připojení pomocí hloubkové inspekce paketů (DPI). Telegram tedy v zařízení zůstává, jen se bez obcházecích nástrojů z mnoha ruských sítí k jeho serverům nedostane. Úplná blokace, o které mluví Durov, se v datech neobjevuje: měření OONI ukazuje velmi rozsáhlé, nikoli však absolutní omezení a na některých testovaných sítích spojení dál prochází.
Kolik Rusů se k aplikaci dál dostává, víme jen od samotného Durova
Durov 4. dubna napsal, že Telegram v Rusku denně otevírá přes VPN 65 milionů lidí a více než 50 milionů přes něj posílá zprávy. Číslo pochází od majitele platformy, který má na jejím přežití přímý zájem, a nikdo nezávislý ho neověřil. Navíc je staré šest dní vůči 10. dubnu, kdy měření OONI vyvrcholilo, takže o stavu po nejtvrdším zásahu nevypovídá. Týden po zpřísnění blokace Durov tvrdil, že používání služby zůstává stabilní. Ani toto tvrzení nikdo zvenčí nedoložil.
Telegram zároveň nasadil úpravy protokolu, které mají ztížit rozpoznání a zablokování jeho provozu. Jak přesně fungují, Durov nepopsal a podrobný nezávislý rozbor v otevřených zdrojích zatím chybí. Uživatelům proto doporučil několik opatření. Mají mít v záloze několik VPN a proxy služeb, protože kteroukoli z nich mohou úřady zablokovat. Telegram mají průběžně aktualizovat, protože nové verze obsahují úpravy proti detekci. Zdatnější uživatelé mají pomoci s nastavením rodině, protože méně technicky zběhlí příbuzní si VPN sami nastavit nemusí umět. Při zapnuté VPN nemají otevírat ruské aplikace, které podle Durova mohou pomáhat odhalovat používané obcházecí nástroje.
Ruské úřady VPN protokoly a servery aktivně blokují a omezují dostupnost nástrojů pro obcházení cenzury. Podle Deutsche Welle tlak na VPN služby dál utahují. Human Rights Watch samotné používání VPN jako obecně zakázanou činnost nepopisuje, obcházení blokací ale podle dostupných zdrojů může v některých situacích přinést právní rizika.
Státní messenger MAX smí podle svých zásad zpracovávat i polohu uživatele
Agentura AP označuje Telegram za druhý nejpopulárnější messenger v Rusku. Státní instituce přes něj komunikovaly s občany a prokremelští váleční blogeři na něm vybudovali kanály se statisíci sledujících. Roskomnadzor blokaci oficiálně zdůvodňuje „kriminální a teroristickou aktivitou“ na platformě. Ministr digitalizace Maksut Šadajev k tomu dodal, že ke korespondenci ruských vojáků mají přístup zahraniční zpravodajské služby.
Po tvrdém zásahu proti WhatsAppu přišel na řadu Telegram, který zároveň konkuruje státem podporovanému messengeru MAX. Ten nabízí chaty, hovory, kanály, miniaplikace a napojení na státní digitální služby. Od 1. září 2025 musí být povinně předinstalovaný na zařízeních prodávaných v Rusku. Ministerstvo digitalizace přesto tvrdí, že jeho používání je dobrovolné. Tahle dobrovolnost se špatně slučuje s povinnou předinstalací a s tím, že konkurenční aplikace je z většiny ruských sítí nedostupná.
Zásady ochrany soukromí MAXu počítají se zpracováním IP adresy, údajů o zařízení, polohy i aktivity v aplikaci a připouštějí napojení na státní informační systémy. Analytici Carnegie Endowment zasazují rozvoj MAXu do snahy ruských úřadů přesunout digitální komunikaci do prostředí, nad kterým mají větší kontrolu.
Ozvali se i váleční blogeři, kteří jinak stojí na straně Kremlu
Blokace má politickou cenu i uvnitř proruského tábora. Politik Sergej Mironov veřejně varoval před dopady na vojáky. Váleční blogeři, jejichž hlavním distribučním kanálem byl Telegram, proti omezení protestovali. Běžní Rusové, kteří přes aplikaci psali příbuzným na frontě, teď ke spojení s nimi potřebují technické znalosti a nástroje k obcházení blokace.
Stát dokázal Telegram technicky dusit na 95 procentech anomálií. Uživatele ale zatím nepřiměl přejít jinam, alespoň podle jediných dostupných čísel, která dodává sám Durov. Telegram své technické prostředky dál přizpůsobuje a úřady mohou blokaci dál zpřísňovat.
Carnegie Endowment řadí omezení Telegramu do systému, který označuje jako „suverénní internet“. Tvoří ho národní DNS, odposlechový systém SORM a DPI u poskytovatelů připojení. Rusko schopnost kontrolovat vlastní internetovou infrastrukturu dál rozšiřuje, i když míra této kontroly a technické možnosti nejsou totožné s čínským Velkým firewallem.