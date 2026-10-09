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Pozor na červenou nálepku na autě v Německu. Pokud úřad vůz prohlásí za odpad, hrozí pokuta až 2,4 milionu korun

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Německá města označují auta, která vypadají opuštěně, červenou nálepkou, a každé k tomu má vlastní pravidla. Většina řidičů zaplatí odtah a poplatky v řádu stovek eur, nejvyšší pokuta míří na vraky. Odjezdem domů do Česka se řízení nezastaví.
Pozor na červenou nálepku na autě v Německu. Pokud úřad vůz prohlásí za odpad, hrozí pokuta až 2,4 milionu korun

Pozor na červenou nálepku na autě v Německu. Pokud úřad vůz prohlásí za odpad, hrozí pokuta až 2,4 milionu korun

Zdroj: Foto: Charlie from United Kingdom - licence CC BY 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 22:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

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