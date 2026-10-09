Pozor na červenou nálepku na autě v Německu. Pokud úřad vůz prohlásí za odpad, hrozí pokuta až 2,4 milionu korun

Částka z titulku vychází ze zákona o oběhovém hospodářství, Kreislaufwirtschaftsgesetz, který stanoví pokutu až 100 000 eur. Při kurzu ČNB 24,465 Kč za euro to je 2 446 500 Kč. Zákon se na auto vztahuje ve chvíli, kdy splní jeho definici odpadu, tedy když se ho držitel zbavuje, chce zbavit nebo zbavit musí. Horní hranice přichází v úvahu u totálního vraku, který ohrožuje životní prostředí. Typicky jde o vůz bez registračních značek, ze kterého vytekly provozní kapaliny a který půl roku stojí na chodníku. Majitel auta, které zůstalo na parkovišti o den déle, má od téhle pokuty daleko.
Berlín dává měsíc, Mnichov chce auto pryč okamžitě
Jednotný spolkový postup v Německu neexistuje a každé město si řízení nastavuje samo. Pro českého řidiče z toho plyne, že zkušenost z jednoho města mu v jiném nepomůže. Berlín svůj systém nazývá „Rotpunkt“ a vedle červené používá i žluté, modré a oranžové značky pro jiné stavy vozidel. Červená znamená, že auto vykazuje znaky odpadního vozidla, „Abfallfahrzeug“: výrazné poškození, dlouhé stání a konec běžného užívání. Majitel pak má měsíc na to, aby vůz z veřejné plochy odstranil.
Mnichovský magistrát u svého „Roter Punkt“ žádnou lhůtu nedává. Odstranění požaduje okamžitě, bez výjimek a bez možnosti zvláštního povolení. Když auto měsíc po vylepení výzvy pořád stojí na místě, považuje se automaticky za odpad. Kolín nad Rýnem auta také označuje nálepkou a kontaktuje jejich držitele, název „Roter Punkt“ ale nepoužívá.
Česká pravidla jsou mírnější. Zákon o pozemních komunikacích zakazuje nechat na veřejné komunikaci vrak nebo vozidlo, které kvůli propadlé STK nesmí do provozu déle než šest měsíců. Po doručení výzvy má majitel dva měsíce na odstranění, potom může následovat odtah a po dalších třech měsících veřejná dražba. Šest měsíců bez STK je přitom podmínka, za které se auto vůbec stává problémem, nikoli čas na nápravu. S berlínským měsícem se proto dají poctivě srovnat až dva měsíce po výzvě.
Účet za odtah v Berlíně začíná na 271 eurech
Běžný průběh je předvídatelný. Úřad nebo policie auto označí nálepkou a pokusí se dohledat majitele podle SPZ, případně podle VIN. Když se majitel neozve, auto nechá odtáhnout na jeho náklady. K odtahu se připočítává úschova, skladné, manipulace a správní úkony, v krajním případě i likvidace vozu nebo veřejná dražba.
Osobní auto do 3,5 tuny nechá Berlín na pokyn úřadu Ordnungsamt odtáhnout za 271 eur, tedy zhruba 6 630 Kč. Vozidlo nad 3,5 tuny vyjde na 631 eur, asi 15 440 Kč, což je víc než dvojnásobek. Mnichov zveřejňuje minimální sazbu 200 eur (zhruba 4 890 Kč). Zveřejněné ceny odtahu jsou tedy jen první položkou účtu, protože zbylé poplatky se teprve přičítají.
Berlínská policie navíc může od plátců odjinud, tedy i od cizinců, vybrat poplatky rovnou na místě v hotovosti. Při srovnání horních mezí je rozdíl mezi zeměmi výrazný. Česká maximální pokuta pro fyzickou osobu činí 300 000 Kč, německý strop 2 446 500 Kč je víc než osmkrát vyšší.
Odjezd za hranice nepomůže: německý úřad vás dohledá podle SPZ
Paragraf 39 německého zákona o silničním provozu, Straßenverkehrsgesetz, dovoluje předat jméno a adresu držitele vozidla na základě SPZ nebo VIN. Když o údaje žádá zahraniční veřejnoprávní instituce, vyřizuje žádost Kraftfahrt-Bundesamt. Česká adresa tak slouží hlavně jako místo, kam přijde rozhodnutí.
Evropský platební rozkaz se na takové případy nevztahuje, protože platí jen pro civilní a obchodní věci. Pro správní sankce je určené rámcové rozhodnutí Rady EU 2005/214 o vzájemném uznávání peněžitých sankcí.
Vymáhání má i konkrétní český precedent. Ministerstvo spravedlnosti podle § 261 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních řešilo německou peněžitou sankci uloženou českému občanovi.
Proč nálepku nestrhávat a co stihnout ještě týž den
Nejdřív je potřeba všechno vyfotit: text nálepky, místo, kde auto stojí, i stav vozu. Pak zjistěte, který úřad výzvu vydal, protože podle toho se řídí lhůty i další postup.
Auto odstraňte z veřejné plochy ještě ten den, kdy nálepku najdete. Když není pojízdné, zajistěte odtah na soukromý pozemek nebo do servisu. Mnichov žádnou lhůtu nedává, takže kdo jedná hned, splní požadavky i tam, kde jsou pravidla nejpřísnější.
Nálepku nestrhávejte v naději, že tím věc zmizí. Mnichovský magistrát výslovně uvádí, že odstranění nálepky ani samotné přemístění auta řízení nezastaví.