SMSková šíje začíná u mobilu v klíně: předklon hlavy zvedne zátěž krční páteře z pěti až na 27 kilogramů

Chytrý telefon podle Českého statistického úřadu používá 85,8 % lidí starších šestnácti let. Odpovídá to zhruba 7,5 milionu osob, tedy téměř devíti z deseti lidí v této věkové skupině. Kolik z nich má potíže s krkem kvůli skloněné hlavě, z dostupných dat spočítat nejde, protože pro diagnózu SMSková šíje v Česku žádný registr neexistuje. Titulky o milionech postižených Čechů proto předbíhají čísla, která má kdokoli v ruce.
Při jakém úhlu hlavy nese krk zhruba čtyřnásobek její váhy?
Hlava dospělého člověka váží v neutrální poloze přibližně 4,5 až 5,5 kilogramu. Telefon ovlivňuje zátěž krku přes polohu hlavy. Jakmile se hlava skloní k displeji, dostane se před osu těla. Svaly a obratle pak musí vyrovnávat sílu, která s rostoucím předklonem výrazně narůstá. Dlouhodobému přetěžování krční páteře v takové poloze se říká SMSková šíje, anglicky „text neck“.
Chirurg Kenneth Hansraj tu sílu ve svém biomechanickém modelu převedl na kilogramy. Při předklonu o 15 stupňů vychází zátěž krční páteře zhruba na 12 kilogramů, takže už mírné sklonění hlavy ji víc než zdvojnásobí. Ve 30 stupních, v poloze typické pro procházení sociálních sítí, je to asi 18 kilogramů. Krk tak podle modelu zvládá zhruba čtyřnásobek zátěže neutrální polohy. Při 45 stupních model počítá s 22 kilogramy. Na 60 stupních, kdy člověk kouká do telefonu položeného v klíně, se zátěž krční páteře dostane až na 27 kilogramů.
Ta čísla jsou přepočtená síla působící na krční oblast. Na váze by je nikdo nenaměřil. Jako měřítko pro srovnání jednotlivých poloh ale fungují dobře. Cleveland Clinic upozorňuje, že dlouhé používání telefonu v předklonu může přetěžovat svaly šíje, ramena a horní část zad. Krátkodobě se to projevuje ztuhlostí a bolestí krku nebo hlavy. Dlouhodobé přetěžování může přispívat k dalším potížím pohybového aparátu, konkrétní degenerativní změny však nelze automaticky připsat samotnému telefonu.
Kniha na stole umí krk potrápit podobně jako tablet
Nejlépe vychází klasický stolní monitor nastavený do výšky očí, protože krk u něj zůstává blízko neutrální polohy. Notebook a tablet vedou k výrazně většímu předklonu, protože jejich displej leží níž. U mobilu bývá předklon ještě hlubší. Srovnávací práce z roku 2025 naměřila u přenosných zařízení větší předklon hlavy než u stolního monitoru. Lidé u nich zároveň uváděli víc bolesti a únavy.
Kniha položená naplocho na stole zatěžuje krk podobně jako tablet. Jedna ze studií dokonce zjistila vyšší aktivitu horní části trapézového svalu při čtení tištěného textu na desce stolu než při práci s obrazovkou. Pro krk tedy rozhoduje hlavně to, jak nízko čtený text leží, a nijak nezáleží na tom, jestli svítí.
Od roku 2021 přibývá v ordinaci neurologa pacientů mezi 20 a 40 lety
Neurolog Ondřej Pelíšek pro iDNES popsal, že od roku 2021 vidí zřetelný nárůst pacientů ve věku 20 až 40 let s bolestí krční páteře, kterou spojuje s dlouhým sezením u obrazovek. Covidová léta přesunula na displeje velkou část práce i zábavy a některé z těch návyků už zůstaly. Jde o zkušenost jednoho lékaře, celostátní čísla ji zatím nepotvrzují ani nevyvracejí.
Statistický úřad přitom eviduje bolesti páteře obecně. V posledním roce je uvedlo 19 % mužů a 25 % žen. Tyto údaje zahrnují všechny příčiny, takže o podílu telefonů nic neříkají.
Pevnější oporu nabízí metaanalýza sedavého chování z roku 2025. Podle ní riziko bolesti krku souvisí s časem stráveným u obrazovek a s přibývajícími hodinami dál stoupá. Přesná hranice, například čtyři hodiny denně, po které by bolest přišla automaticky, z ní nevyplývá. Průměrný uživatel přitom tráví na telefonu denně řádově hodiny a často k tomu přidá notebook nebo tablet. Do širšího povědomí téma vrátila CNN Prima NEWS, která v červenci 2026 odvysílala reportáž „Komu hrozí SMSková šíje?“.
Brnění v rukou i dvojité vidění: kdy bolest krku patří k lékaři
Nejjednodušší úprava je zvednout telefon co nejblíž k úrovni očí a nenechávat ho v klíně. Při delším sledování pomůže stojánek. Cleveland Clinic doporučuje pravidelně měnit polohu a dělat přestávky, takže dlouhý blok s telefonem v ruce se vyplatí rozdělit na kratší úseky. Pohyblivost krční páteře pomáhají udržet pomalé pohyby hlavou do stran. Posilovací cviky je lepší konzultovat s fyzioterapeutem, hlavně když už krk bolí. Při akutní bolesti může ulevit teplo nebo chlad a jemný pohyb. Krční límec bez doporučení lékaře nenasazujte.
Bolest, která přetrvává nebo se zhoršuje, už patří do ordinace. Stejně tak brnění či necitlivost v rukou, slabost končetin, výrazné závratě, dvojité vidění, potíže s chůzí nebo s kontrolou močového měchýře. Prvním krokem může být praktický lékař, který podle potíží pošle pacienta k fyzioterapeutovi, neurologovi nebo ortopedovi.
Pelíšek upozorňuje, že pokud se už vyvine výrazná posturální deformita, nemusí jít úplně odstranit. Většina běžných bolestí krku se ale podle NHS postupně zlepší během několika týdnů.