Čínský LiDAR má prolomit stealth F-35. Simulace slibuje odhalení stíhačky v noci na víc než 60 kilometrů

Studii otiskl 18. září 2026 odborný časopis Aero Weaponry. Napsal ji tým Čínské akademie leteckých raketových technologií (CAART), který vede Li Č'-jüan. Práce popisuje jednofotonový LiDAR, tedy laserový senzor schopný zaznamenat i jednotlivé odražené fotony, a autoři s ním počítají jako se součástí naváděcí soustavy rakety. Mimo Čínu o ní psaly hlavně South China Morning Post a Economic Times. Koncem září už se zpráva šířila po světě a četla se jako ortel nad západní technologií stealth.
Čínský LiDAR cílí na odraz, proti kterému stealth F-35 optimalizovaný není
Stealth technologie F-35 má především zajistit, aby letoun co nejméně odrážel radarové vlny. Proti aktivnímu osvitu laserem takto optimalizovaná není a na tom čínští vědci postavili celý koncept. Jejich LiDAR vyšle laserový pulz a zachytí i velmi slabý návrat, kdy se od trupu cíle vrátí třeba jen jednotlivé fotony. Odtud pochází označení jednofotonový.
Model pracuje s laserem o vlnové délce 1 064 nm, s pulzní energií 1,0 mJ a s optikou o průměru 100 mm. Všechny tři hodnoty jsou vstupy výpočtu, žádný změřený hardware.
V ideálních nočních podmínkách podle simulace senzor zachytí námořní stíhačku F-35C Lightning II na 61,5 kilometru. Studie přitom popisuje počítačový model, ne prototyp ani letově odzkoušený systém. Titulky o konci stealthu tak předbíhají to, co práce skutečně ukazuje. Veřejně dohledatelné zdroje nepotvrzují žádnou letovou zkoušku ani zabudování do konkrétní čínské střely.
Za denního světla klesne dosah senzoru pod polovinu
Pro denní provoz vychází simulaci dosah 27,7 kilometru, o 33,8 kilometru méně než v noci. Jednofotonový detektor musí rozeznat nepatrný návrat laseru od obrovského množství fotonů z okolního světla. V noci je toto pozadí řádově slabší, takže signál z cíle snáz vystoupí ze šumu.
S denním provozem zápasí i jiní. NASA vyvíjí jednofotonové LiDARy pro mapování zemského povrchu a práce za světla pro ni zůstává technicky nejnáročnější. Britská Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) zkoumá podobné senzory pro identifikaci cílů na velkou vzdálenost ve vzduchu, na zemi i na moři. Technologie tedy není čínská specialita. Nová je snaha vměstnat ji do hlavice střely a namířit ji proti stealth letounu.
Nejslabším místem konceptu je hledání cíle. Upozorňují na to i čínští analytici, které cituje South China Morning Post. Laserový paprsek je extrémně úzký, takže se hodí k měření vzdálenosti k letounu, jehož polohu už střela zná. Prohledat s ním velký úsek oblohy je mimořádně obtížné. Bez vnějšího navedení, například radarem nebo infračerveným senzorem, je proto první zachycení cíle velmi těžké.
Které americké zbraně doletí dál, než čínský senzor dohlédne
Noční dosah 61,5 kilometru má význam jen tehdy, když se F-35C k cíli tak blízko vůbec přiblíží. Střela vzduch-vzduch AIM-120D AMRAAM má podle veřejných analýz CSIS dolet přes 160 kilometrů. Oficiální hodnotu americké námořnictvo drží v utajení. I podle veřejného odhadu jde o víc než dvaapůlnásobek toho, na co čínský model v nejlepším případě dohlédne.
Klouzavé zbraně přesahují tuto hranici těsněji. Puma JDAM-ER má podle výrobce Boeing dosah přes 72 kilometrů. Střela AGM-154 JSOW podle starších údajů NAVAIR doletí zhruba 74 kilometrů při vypuštění z velké výšky a novější verze mohou doletět ještě dál. Rezerva deseti až dvanácti kilometrů pilotovi stačí, aby zbraň vypustil dřív, než vletí do teoretického detekčního okna.
Samotná detekce ještě neznamená zásah. Sestřel vyžaduje celý řetězec kroků, kterému se říká kill chain. Patří do něj stabilní sledování pohybujícího se cíle, průběžné zpřesňování dráhy střely, odolnost proti manévrům a protiopatřením a nakonec vhodná geometrie pro zásah. Úzký paprsek by v tomto řetězci mohl sloužit jako terminální tracker, který zpřesní navedení v posledních kilometrech letu. Kam má střela mířit předtím, musí určit jiný systém. Propojení více senzorů do funkčního celku, jejich zmenšení do hlavice, odolnost proti elektronickému boji ani ověření proti skutečnému stealth cíli zatím nikdo veřejně nedoložil.
Co čínská studie znamená pro 24 českých F-35A
Česko plánuje pořídit 24 letounů F-35A s dodávkami do roku 2034. Jde o základní verzi, zatímco čínská studie počítala s námořní F-35C. Principy stealth mají obě varianty společné. Celé NATO počítá s pořízením stovek F-35, které mají tvořit páteř budoucího aliančního letectva.
Průlomem by byl teprve ověřený a sériově vyráběný systém zabudovaný do bojové střely. Takový systém by musel v reálných podmínkách najít manévrující stealth cíl, sledovat ho a navést na něj zbraň. Nic z toho veřejné zdroje nedokládají.
Studie připomíná, s čím vojenští stratégové počítají dávno. Žádná technologie nezůstane neprůstřelná navždy, a stealth letoun proto má operovat jako součást širšího systému. K němu patří další senzory, elektronický boj, munice odpalovaná z odstupu a spolupráce s jinými platformami. Na takovém multidoménovém přístupu v rámci NATO staví i Obranná strategie České republiky z roku 2023.