Korejští fotbalisté vyhráli zlato a chlubili se, že nejdou na vojnu. Vláda chce jejich výjimku starou 53 let zrušit

Večer 3. října 2026 porazila Jižní Korea v japonské Tojotě domácí Japonsko a mužský fotbalový turnaj Asijských her ovládla počtvrté za sebou. Zlato mělo pro kabinu ještě druhou hodnotu. Dvacet z třiadvaceti hráčů jím získalo nárok na náhradní podobu vojenské služby a zbylí tři ji měli vyřešenou už předtím. Hráči to po zápase řekli nahlas, a tím z oslavy udělali politickou kauzu.
Demobilizační čepice z kabiny dopálila i poslance
Nejdál zašel podle agentury Associated Press Jang Min-hjok. Po finále prohlásil, že medaile ani titul pro něj nic neznamenaly a že na hřišti myslel jen na vojenskou výjimku. Pak Sung-su poslal ven snímek z kabiny, na kterém má demobilizační čepici. Korejci ji spojují s vojáky, kteří právě končí službu. Kapitán Li Ki-hjok v rozhovoru zvedl medaili do kamery a oznámil, že na vojnu nejde.
Každou z těch scén by šlo samostatně odepsat jako euforii po vítězství, dohromady ale vyzněly jako program celého týmu. Tři hráči během jednoho večera popsali odměnu přesně tak, jak o ní mluví lidé na ulici.
Reakce přišla hned 4. října. Poslanci Na Kjong-won a An Čchol-su podle televize SBS argumentovali férovostí a připomněli, že službu odsloužili i členové BTS. Na webu Národního shromáždění vznikla petice za zrušení systému, která už první den nasbírala sto podpisů, a to stačí k tomu, aby ji parlament posoudil. Deník The Korea Herald pak 6. října v editoriálu nazval výjimky zastaralými. Jak velká část veřejnosti sdílí rozhořčení, zatím nikdo nezměřil, protože reprezentativní průzkum ke kauze chybí.
Fotbalisté přitom z her neodjeli sami. Stejný nárok získalo 16 baseballistů, kteří ve finále také porazili Japonsko, a k nim tři vítězové v e-sportu.
Čtyřiatřicet měsíců služby, během nichž hráč dál nastupuje za klub
Úplné odpuštění vojny výjimka právně neznamená. Sportovec nebo umělec, který splní kritéria, se podle státního právního portálu Easy Law zařadí do režimu uměleckých a sportovních pracovníků. Ten obnáší 34 měsíců služby ve vlastním oboru pod dohledem ministerstva kultury a sportu, krátký základní vojenský výcvik a 544 hodin veřejně prospěšné činnosti. Kdo podmínky poruší, riskuje sankce až po zrušení celého režimu.
K nároku vede olympijská medaile jakékoli barvy, zlato z Asijských her nebo vítězství ve vybraných uměleckých soutěžích. Běžný jihokorejský muž musí do 28 let nastoupit k jednotce a sloužit 18 až 21 měsíců.
Podle kalendáře tedy sportovci slouží o 13 až 16 měsíců déle, jenže fotbalista přitom trénuje, hraje za svůj klub a podepisuje smlouvy, zatímco jeho vrstevník je v kasárnech. Hráči svými výroky nic nepravdivého netvrdili. Jen přeložili delší, ale pohodlnou službu do věty „nemusím na vojnu“, a tu už společnost, která na rovnost branné povinnosti hledí přísně, nesnesla.
Jiné země s povinnou službou mají pro sportovce vlastní řešení. Na Tchaj-wanu, kde muži od roku 2024 znovu slouží rok, zákon počítá s doplňkovou službou pro reprezentanty. Izrael uděluje status vynikajícího sportovce, díky němuž lze službu skloubit s tréninkem a závody. Ani jedna z obou zemí ale nespojuje náhradní službu automaticky s jedním konkrétním výsledkem, jak to dělá Korea.
Proč přestává stačit důvod, kvůli kterému výjimka vznikla v roce 1973
Systém vznikl v roce 1973, kdy byla Jižní Korea chudší a ve světě méně známá. Každý mezinárodní úspěch tehdy zvedal národní sebevědomí i obraz země, a kdo kvůli kasárnům přerušil kariéru elitního sportovce, poškodil podle tehdejší logiky stát.
Spory o férovost systém provázejí delší dobu. Podle vládního briefingu z roku 2019 jím ročně procházelo zhruba 45 lidí. Vláda ho tehdy zachovala s odkazem na přínos pro sport, kulturu a národní prestiž, rozšířit ho na popové hvězdy ale odmítla. Po hrách v Chang-čou v roce 2023 se výjimkami při parlamentní kontrole vlády zabývaly obě hlavní strany.
Politici dnes upozorňují, že Korea je globální značkou díky K-popu, seriálům, polovodičům a automobilkám. Na prestiž ze zlata v regionálním turnaji tak země odkázaná není. Přidává se demografie, protože porodnost patří k nejnižším na světě a armáda shání každého brance. Pár desítek mužů ročně ale stavy armády nezachrání, a proto se spor točí hlavně kolem férovosti, kterou poslanci zmínili jako první.
Nejpádnější argument pro zachování nějaké formy režimu přichází z fotbalových smluv. Agentura Yonhap připomíná, že evropské kluby se u hráče s vyřešenou službou nebojí dlouhodobého kontraktu. Asijské hry takto pomohly k jistotě Son Hung-minovi, Kim Min-čeovi nebo Li Kang-inovi. Z letošního týmu působilo v zahraničí devět hráčů, mimo jiné Om Či-song ve Swansea City, Pe Čun-ho ve Stoke City a Jang Hjon-čun v Celticu.
Přijdou letošní zlatí medailisté o svůj nárok?
Ministerstvo obrany podle korejských médií 6. října oznámilo, že chce systém omezit, nebo zrušit. Ministr Kang Sin-čchol při parlamentní kontrole vlády podle deníku Korea JoongAng Daily upřesnil, že cílem je režim postupně zužovat a nakonec zrušit. Resort to zdůvodňuje férovostí, ubývajícími branci a proměnou postoje veřejnosti.
O den později se připojil ministr kultury a sportu Čche Hwi-jong. Podle agentury Yonhap slíbil přezkum systému pro talentované sportovce i umělce a jednání s ministerstvem obrany a vojenskou správou o komplexních opatřeních. Dodal, že veřejnost dnes vnímá vojenskou službu i hodnotu férovosti jinak.
Nová pravidla zatím neexistují a dosavadní zákon dál platí. Ze zveřejněných informací nevyplývá, že by stát chtěl výjimky z letošních her odebírat zpětně, takže kapitán Li Ki-hjok svůj nárok podle současného stavu neztrácí. Změna by dopadla až na budoucí medailisty. Politici zatím navrhují tři směry: zúžit okruh soutěží a sportů, posuzovat dlouhodobé výsledky místo jedné medaile, nebo výjimku nahradit finanční odměnou.