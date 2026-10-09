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Korejští fotbalisté vyhráli zlato a chlubili se, že nejdou na vojnu. Vláda chce jejich výjimku starou 53 let zrušit

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Po finále Asijských her mluvili hráči místo o titulu o kasárnech, kterým se vyhnou. Za čtyři dny se jejich slovy zabývala dvě ministerstva a Jižní Korea znovu řeší, kdo smí vojenskou službu odbýt jinak než ostatní.
Korejští fotbalisté vyhráli zlato a chlubili se, že nejdou na vojnu. Vláda chce jejich výjimku starou 53 let zrušit

Korejští fotbalisté vyhráli zlato a chlubili se, že nejdou na vojnu. Vláda chce jejich výjimku starou 53 let zrušit

Zdroj: Foto: Petty Officer 1st Class Eric Dietrich - licence Public domain
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 22:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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