Klimatizace v autech vyrobených před rokem 2017 zdraží. Od ledna 2027 EU pustí na trh jen polovinu plynů typu R134a

Podle veřejných ceníků stál v roce 2023 gram chladiva R134a v českých servisech zhruba 2 až 2,50 Kč. V cenících z let 2025 a 2026 už se pohybuje mezi 2,42 a 3,60 Kč. Běžná náplň má kolem 500 gramů. Samotné chladivo tak dřív vyšlo na 1 000 až 1 250 Kč, dnes stojí 1 210 až 1 800 Kč. Na spodní hranici cena vyrostla o 21 procent, na horní o 44 procent.
Proč směrnice 2006/40/ES starší auta nechává na pokoji
Kolem R134a platí dvě regulace a často se zaměňují. Starší z nich je směrnice 2006/40/ES. Od 1. ledna 2017 zakazuje registrovat a prodávat nová osobní a lehká užitková auta, jejichž klimatizace používá plyn s potenciálem globálního oteplování (GWP) nad 150. R134a má GWP 1 300, takže nová auta od té doby jezdí na jiném chladivu, nejčastěji na R1234yf. Na vozy vyrobené dřív se směrnice nevztahuje. Smějí jezdit a jejich klimatizaci lze doplňovat stejně jako dosud.
Druhá regulace jde jinou cestou. Nařízení 2024/573 o fluorovaných skleníkových plynech nezakazuje žádné chladivo v žádném konkrétním autě. Snižuje celkové množství plynů HFC, které smí být v Unii uvedeno na trh. Majitel staršího auta to proto pozná na ceně a dostupnosti chladiva v servisu. Pro období 2030 až 2032 je strop stanovený na 9,1 milionu tun ekvivalentu CO₂. Výchozí hodnota byla 176,7 milionu tun, pokles tedy činí 94,8 procenta. Z toho čísla vznikla mediální zkratka o „95 procentech“.
1. ledna 2027 klesne kvóta pro celou Unii na polovinu
Rok 2030 je vzdálený, nejbližší zlom přijde dřív. Na začátku roku 2027 se kvóta sníží ze 42,9 milionu na 21,7 milionu tun ekvivalentu CO₂. Proti období 2025 až 2026 tak na trh smí zhruba polovina plynů.
Dosavadní zdražení přišlo ještě před tímto snížením a týká se skoro výhradně chladiva. Základní servis, tedy kontrola, vakuování a doplnění, stál v roce 2023 kolem 719 až 990 Kč a dnes 726 až 995 Kč. Práce se tedy prakticky nezměnila. Údaj o zdražení chladiva až o 80 procent, který se objevuje v médiích, vzniká srovnáním nejlevnějšího ceníku z roku 2023 s nejdražším dnešním. Při srovnání dolních hranic mezi sebou a horních mezi sebou vychází nárůst o 21 až 44 procent. To je citelné, ale daleko od několikanásobku. Současné ceny přitom nemají žádnou oporu jako strop, protože ještě nezohledňují lednový řez.
Německý autoklub ADAC v září 2026 varoval před možnými problémy se zásobováním a dalším zdražováním. Že by R134a v českých servisech v létě 2027 plošně chybělo, zatím doložit nelze. Roste ale riziko místních výpadků a delšího čekání na termín.
Propan-butanové sady z e-shopů hrozí požárem i výbuchem
Nabízí se starý systém prostě naplnit novějším R1234yf. ADAC upozorňuje, že výrobci u stávajících okruhů s R134a takovou přestavbu zpravidla jednoznačně neschvalují. Nejasné pak zůstává, jestli je auto po zásahu způsobilé k provozu a kdo odpovídá za případnou poruchu. Některé servisy přestavbu nabízejí, veřejný český ceník schváleného řešení ale dohledat nejde. Přestavba proto dnes není volba, jejíž cenu a právní dopady by si majitel mohl předem spočítat.
Levné sady na bázi propanu a butanu, které se prodávají na internetu, nesou mnohem vážnější riziko. Americká agentura pro ochranu životního prostředí EPA výslovně varuje, že uhlovodíková chladiva v automobilové klimatizaci mohou způsobit požár nebo explozi. Jde o vysoce hořlavou směs s jiným rizikovým profilem, než má R134a. Navíc může poškodit součásti systému a zkomplikovat každý další servis.
Kolik z 6,89 milionu českých aut ještě jezdí na R134a?
Podle registru silničních vozidel bylo k 30. červnu 2026 v provozu 6,89 milionu osobních aut kategorie M1 a M1G. Zhruba 2,15 milionu z nich má rok výroby 2017 nebo novější. Zbývá tedy přibližně 4,74 milionu starších vozů, které mohou mít v klimatizaci R134a. Registr ale neeviduje druh chladiva ani to, zda auto klimatizaci vůbec má. Některé modely navíc přešly na R1234yf už před rokem 2017. Číslo 4,74 milionu je proto odhad shora. I po odečtení těchto výjimek jde ale o miliony aut.
Jaké chladivo máte v autě, zjistíte ze štítku v motorovém prostoru. Pokud je na něm R134a nebo HFC-134a, regulace se vás týká přímo. Starší klimatizace podle ADAC ztrácejí ročně 8 až 10 procent náplně. Pomalý únik sám o sobě není drahý. Nákladné začne být teprve ve chvíli, kdy se okruh vyprázdní úplně. Pak už nestačí doplnit chladivo, ale je potřeba diagnostika, oprava netěsnosti a naplnění celého okruhu, a to za chladivo, kterého bude na trhu ubývat.
Když chlazení znatelně slábne, vyplatí se nechat zkontrolovat těsnost hned a nečekat na červenec, kdy jsou servisy nejvytíženější. Jako nejvhodnější termín ADAC i servisní praxe uvádějí jaro, ještě před letní sezónou.