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Starlink Mini 2 přichází s integrovanou baterií pro skutečnou mobilitu

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Pořídit si v dnešní době satelitní mobilní připojení je poměrně jednoduché, zejména s rozvojem satelitní sítě Starlink. Dnes jsme se dočkali představení Starlink Mini 2,...
Starlink Mini 2 přichází s integrovanou baterií pro skutečnou mobilitu

Starlink Mini 2 přichází s integrovanou baterií pro skutečnou mobilitu

Zdroj: Starlink
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 18:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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